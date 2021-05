Les militants palestiniens appellent à une grève générale à Gaza, en Cisjordanie et en Israël.

Les Palestiniens de la bande de Gaza, de Cisjordanie et d’Israël vivent sous des gouvernements différents et ont de plus en plus développé des identités distinctes. Mais mardi, les militants palestiniens espèrent unir les gens à travers les trois territoires dans une grève générale pour protester contre la campagne aérienne d’Israël à Gaza et d’autres mesures visant les Palestiniens.

L’initiative bénéficie également du soutien du Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza, et du Fatah, le parti au pouvoir de l’Autorité palestinienne qui exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie.

«Nous voulons envoyer un message clair que nous nous tenons ensemble pour en dire assez à l’agression de Gaza», a déclaré Essam Bakr, l’un des organisateurs. « Mais nous en disons aussi assez sur les attaques contre la mosquée Aqsa, assez sur l’occupation et la construction de colonies et assez sur le traitement injuste des Palestiniens. »

Au cours de la semaine dernière, des groupes militants à Gaza ont tiré des milliers de roquettes vers Israël, tuant au moins 10 résidents israéliens, tandis qu’Israël a pilonné Gaza avec des frappes aériennes, qui ont coûté la vie à plus de 200 Palestiniens, dont des dizaines d’enfants, même si l’armée a déclaré que cela ne signifiait que de cibler les sites et le personnel militaires du Hamas.