Les militants pacifistes israéliens peinent à faire entendre leur voix

Dans la tradition juive, l’écoulement de 30 jours — connu sous le nom sheloshim — est un intervalle important dans les rituels de deuil. Aujourd’hui, un mois après le massacre qui a failli mettre le pays à genoux, le « camp de la paix » israélien se lève – ou fait de son mieux pour le faire.

L’armée israélienne est engagée dans ce que son chef d’état-major appelle des combats face à face avec le Hamas, le groupe militant palestinien qui a massacré quelque 1 400 personnes dans le sud d’Israël le 7 octobre. Le coût humain dans la bande de Gaza a été immense. plus de 10 000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas lundi, principalement dans les bombardements quasi incessants d’Israël sur cette étroite enclave côtière.

« Nous sommes en temps de guerre », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu la semaine dernière, rejetant les appels internationaux croissants en faveur d’un cessez-le-feu ou au moins d’une « pause humanitaire » pour autoriser l’aide à Gaza et gagner du temps pour libérer les otages capturés par le Hamas – 240 d’entre eux, selon le dernier décompte israélien.

Dans un pays où le langage de la vengeance à la manière de l’Ancien Testament résonne dans les pings électroniques des alertes d’information, de nombreux Israéliens souscrivent volontiers à l’idée que le Hamas – dont l’attaque surprise est marquée ici comme ayant causé la plus grande perte de vies juives en un seul jour depuis l’Holocauste — doit être éradiquée par tous les moyens nécessaires.

Mais d’autres y voient l’occasion de réfléchir au coût de cette guerre et à ce qui suivra.

« Je ne pleure pas mes parents assassinés », déclare Maoz Inon. “Je pleure pour ceux qui vont mourir dans cette guerre.” (Marcus Yam/Los Angeles Times)

« Je ne pleure pas pour mes parents assassinés », a déclaré Maoz Inon, un militant pacifiste israélien de 48 ans dont la mère et le père ont été tués lorsque des militants ont envahi leur petite communauté agricole il y a quatre semaines. “Je pleure pour ceux qui vont mourir dans cette guerre.”

Le petit groupe d’Israéliens qui se sont donné pour tâche à plein temps de s’opposer à l’emprise de fer d’Israël sur les territoires palestiniens se rend compte qu’après le choc de tant de morts en Israël proprement dit, ce travail est devenu bien plus difficile – mais en même temps, disent-ils, bien plus urgent.

Ce sentiment d’exigence est alvéolé de chagrin. De nombreux militants pleurent les pertes personnelles causées par ce que l’on appelle ici le samedi noir – des meurtres ou des enlèvements qui ont touché leurs cercles d’amitié les plus proches ou leur propre famille.

« À tout moment, nous ne sommes pas populaires en Israël », a déclaré Dror Sadot, porte-parole de l’organisation israélienne à but non lucratif B’Tselem, qui documente les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés. « Nous travaillons contre l’opinion dominante et contre le gouvernement, et nos positions ne sont pas les bienvenues parmi la majorité de la population juive d’Israël. »

Au lendemain des ravages du Hamas, a-t-elle déclaré, « certaines personnes nous traitent de traîtres ».

Des manifestants à Tel Aviv ont réclamé le mois dernier l’aide du gouvernement pour libérer les proches kidnappés par le Hamas. Les inquiétudes de certains Israéliens concernant l’attaque terrestre de leurs militaires sur Gaza proviennent de préoccupations concernant la sécurité des otages plutôt que celle des civils à Gaza. (Marcus Yam/Los Angeles Times)

Mais Alon-Lee Green, directeur national du groupe de base Standing Together, une coalition de paix judéo-arabe, a déclaré qu’il n’y avait aucune contradiction entre les groupes de défense des droits affirmant que « des millions de Palestiniens vivent sans droits humains ou civils fondamentaux » et exprimant leur horreur totale face à la situation. l’attaque du Hamas, au cours de laquelle des personnes âgées, des nourrissons et des enfants ont été méthodiquement abattus, leurs corps brûlés et mutilés.

Et il a ajouté qu’il était impératif de remettre en question les objectifs militaires israéliens.

« Les appels directs et ouverts à la vengeance, les discussions sur le retour de Gaza à l’âge de pierre – aucune de ces choses ne ramènera qui que ce soit à la vie, et ne ramènera pas les otages israéliens à leurs familles », a déclaré Green.

« Nous devons poser la question fondamentale », a-t-il déclaré. « Conquérir Gaza, tuer de très nombreux Palestiniens innocents… et après ?

: :

Lorsque Bilhaa et Yaakov Inon ont annoncé à leurs enfants adultes sur une chaîne WhatsApp, par ce chaud samedi matin, que leur petite communauté était sous le feu des roquettes de la bande de Gaza, leur fils Maoz, qui dirige une chaîne d’auberges, n’a d’abord été que légèrement inquiet.

« Cela semble bizarre à dire, mais c’est plutôt une chose normale », a-t-il raconté. « Nous savions qu’ils étaient dans leur coffre-fort » – un petit abri anti-bombes trouvé dans presque toutes les maisons de Netiv Haasara, située à seulement 400 mètres de la frontière de Gaza.

Mais la nouvelle est vite devenue inquiétante, puis terrifiante : la communauté, comme une série d’autres, avait été infiltrée, puis envahie par des assaillants armés. Les voisins ont envoyé des messages frénétiques sur les blessures et les décès alors que les sauveteurs potentiels étaient sous le feu des tirs. Le chat WhatsApp est devenu silencieux.

Le kibboutz Beeri fait partie des communautés israéliennes proches de Gaza dévastées lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre et de la bataille des forces israéliennes pour en reprendre le contrôle. (Marcus Yam/Los Angeles Times)

Ce n’est qu’à 17 heures que la famille a appris le pire d’un agent de sécurité communautaire : la maison de Bilhaa, 75 ans, et de Yaakov, 78 ans, qui comme beaucoup de leurs voisins étaient des militants pacifistes de longue date, avait entièrement brûlé.

Il y avait deux corps à l’intérieur. Contrairement à certaines familles israéliennes qui ont enduré de longues attentes pour l’identification formelle de la dépouille de leurs proches avant d’organiser des funérailles et de se lancer dans un deuil rituel, la famille Inon a commencé à asseoir la shiva dès le lendemain.

Il n’y aura pas d’enterrement, a déclaré Maoz Inon. Ses parents avaient déclaré dans leur testament qu’ils voulaient que leurs cendres soient répandues sur les terres agricoles de la communauté – bien que maintenant, avec le périmètre de Gaza faisant partie de la zone de guerre, il n’est pas certain quand quelqu’un pourra à nouveau cultiver ce sol.

“Je vis selon les valeurs qu’ils nous ont enseignées, à savoir que nous sommes censés partager cette terre”, a déclaré Inon, qui a donné à la chaîne d’auberges qu’il a cofondée le nom du biblique Abraham, considéré comme le père de trois religions monothéistes.

Lorsqu’il a cherché à installer l’auberge phare de son entreprise dans la ville à prédominance arabe de Nazareth, au nord d’Israël, en 2005, les propriétaires palestiniens de la structure se sont d’abord montrés profondément méfiants. Mais finalement, ils sont devenus partenaires et amis proches, et la maison d’hôtes porte le nom du défunt patriarche de la famille palestinienne, Fauzi Azar.

Treize jours après la mort de ses parents, la famille d’Inon a organisé une cérémonie commémorative à Nazareth et a été bouleversée par la réponse de la communauté arabe.

“Ils sont venus très nombreux pour être avec nous, pour pleurer comme ils le feraient pour les leurs”, a-t-il déclaré. “Pleurer avec nous.”

: :

Le deuil est rarement simple, et même les histoires de douleur partagée se transforment parfois en contre-récits colériques.

Israël s’est réjoui comme un seul homme lorsque Yocheved Lifshitz, 85 ans, retenu en otage pendant 17 jours à Gaza, a été libéré le 23 octobre, ainsi que Nurit Cooper, 79 ans, une voisine enlevée dans le même kibboutz.

Il s’agit du deuxième couple d’otages à être libéré, après la libération trois jours plus tôt d’une mère et de sa fille américano-israéliennes, Judith et Natalie Raanan, de la banlieue de Chicago. En outre, après le début de l’assaut terrestre israélien sur Gaza, les forces israéliennes ont secouru une soldate israélienne de 19 ans nommée Ori Megidish.

Lifshitz est la seule à rendre compte publiquement de son calvaire.

L’ancienne otage Yocheved Lifshitz, 85 ans, a provoqué un tollé lorsqu’elle a fait l’éloge de ses ravisseurs du Hamas et a critiqué le gouvernement et l’armée israéliens, affirmant qu’ils n’avaient pas tenu compte des nombreux signes avant-coureurs de troubles autour de Gaza. (Ariel Schalit / Associated Press)

S’exprimant brièvement mais lucidement depuis un fauteuil roulant à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv le lendemain de sa libération, elle a raconté avoir été battue alors qu’elle était saisie et emmenée en moto, puis conduite à travers un réseau de tunnels qu’elle a comparé à une « toile d’araignée ».

Mais il y a eu une vague nationale de surprise et de mécontentement après que Lifshitz, décrivant les conditions dans lesquelles elle était détenue, ait déclaré qu’elle avait été traitée « avec douceur » par ses ravisseurs qui « répondaient à tous nos besoins ». Elle a également lancé une critique sévère du gouvernement et des responsables militaires qui, selon elle, n’ont pas tenu compte des multiples signes avant-coureurs de troubles à la frontière de Gaza.

Cela a suffi à la mettre au pilori sur les réseaux sociaux israéliens, certains commentateurs s’offusquant de la façon dont l’octogénaire, au moment de sa remise à la Croix-Rouge, s’est retournée pour serrer la main de l’un des combattants du Hamas et a déclaré : « Shalom. ” – paix.

Une réaction de colère a suivi de la part des défenseurs en ligne de Lifshitz, qui ont souligné que son mari, âgé de 83 ans, était toujours détenu par le Hamas et qu’elle n’avait décrit que ses propres expériences. Les responsables israéliens ont rapidement annoncé un nouveau « protocole » pour le traitement des otages libérés, selon lequel ils seraient soignés dans une salle d’hôpital fermée, avec un accès étroitement surveillé uniquement par la famille, le personnel médical et les responsables de la sécurité.

Lior Amihai, directeur exécutif de la vénérable organisation israélienne de défense des droits Peace Now, a exprimé son incrédulité face au venin dirigé contre Lifshitz, le qualifiant d’« absurde ».

« C’est scandaleux de voir une citoyenne israélienne libérée se faire attaquer, juste pour avoir mentionné ce que cela a été pour elle », a déclaré Amihai, qui a vu des parallèles entre la colère dirigée contre Lifshitz et les agressions verbales contre des groupes israéliens de défense des droits humains comme le sien.

Mais Amihai, ainsi que d’autres militants pacifistes, ont également exprimé leur tristesse et leur incrédulité face à la manière dont de prétendus alliés à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël ont minimisé l’attaque du Hamas, tout en fustigeant Israël pour l’augmentation des morts civiles à Gaza.

« Nous parlons tout le temps de ce que fait le gouvernement israélien et le critiquons durement », a-t-elle déclaré. « Quand il y a des progressistes dans des lieux importants – universités, universitaires et artistes – qui ignorent cet horrible événement, l’attaque terroriste perpétrée par le Hamas… »

Elle s’interrompit, puis continua doucement : « Cela ne veut pas dire Israël…