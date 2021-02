Les militants new-yorkais répondent à l’attaque brutale d’un homme asiatique en se ralliant contre le nationalisme blanc, même si le coupable était NOIR

Des militants antiracistes à New York se sont levés pour se rassembler contre la suprématie blanche alors qu’ils réclamaient justice pour un homme philippin américain qui a été brutalement frappé avec un cutter dans le métro. Peu importe que l’attaquant était noir.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés au Washington Square Park de New York samedi après-midi et ont défilé dans certaines parties de Manhattan, scandant, «À qui les rues? Nos rues. » Les marcheurs se sont rassemblés devant l’emblématique magasin Macy’s sur la 34e rue. L’un portait une pancarte déclarant, «Le nationalisme blanc est le virus.»

– Mises à jour des protestations de New York (@protest_nyc) 20 février 2021

Les organisateurs ont facturé l’événement comme recherchant «Justice pour l’attaque de Noel Quintana.» Une affiche promotionnelle a également déclaré: «Mettez fin à la violence envers les Asiatiques. Unissons-nous contre le nationalisme blanc.

Unir Against White Nationalism rally actuellement en cours à Washington Square Park.

Le Quintana, 61 ans, originaire de Manille, a été attaqué le 3 février sur une voiture de métro bondée alors qu’il se dirigeait vers son travail à l’heure de pointe du matin. L’attaquant a frappé à plusieurs reprises le sac fourre-tout de Quintana, puis s’est entaillé le visage d’une oreille à l’autre avec un cutter après que l’homme asiatique se soit plaint. Quintana a dû chercher de l’aide par lui-même, car aucun des spectateurs n’est intervenu ou n’a appelé une ambulance, et il a reçu environ 100 points de suture pour fermer ses blessures.

La police a décrit l’agresseur présumé comme «Portant un masque noir avec un logo Louis Vuitton et un manteau noir North Face.» Tout en ayant apparemment un œil aiguisé pour les marques de vêtements préférées du couteau présumé, la police n’a pas mentionné d’autres aspects d’apparence révélés dans les images de la caméra de sécurité de l’homme, comme sa peau noire et afro.

Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné la déconnexion apparente entre l’auteur du crime et la race des personnes ciblées dans la marche pour la justice. « C’est le suspect si vous voulez l’identifier, » Le commentateur conservateur Ian Miles Cheong a déclaré dimanche sur Twitter.

Une autre affiche du rassemblement antiraciste mettait en vedette Vicha Ratanapakdee, un immigrant thaïlandais de 84 ans qui a été tué fin janvier à San Francisco lorsqu’un homme est venu en courant de l’autre côté de la rue et l’a percuté, le jetant au sol. Un homme noir de 19 ans, Antoine Watson, a été arrêté et accusé du meurtre de Ratanapakdee au début du mois.

«Y a-t-il une once de preuve que Vicha Ratanapakdee, 84 ans, a été tué par le nationalisme blanc?» a demandé le journaliste Lee Fang. L’ancien candidat républicain au Congrès Joshua Foxworth a répondu avec sarcasme, en disant: «Le nationalisme blanc est à blâmer pour les Noirs qui agressent les Asiatiques.»

L’incident impliquant Ratanapakdee faisait partie d’une série d’attaques non provoquées contre des Américains d’origine asiatique âgés dans la région de la baie de San Francisco récemment. Yahya Muslim, un homme noir de 28 ans, a été arrêté pour avoir prétendument poussé un homme de 91 ans sur le trottoir par derrière, puis renversé deux autres piétons chinois dans la même rue dans le quartier chinois d’Oakland. Comme le meurtre de Ratanapakdee, les attentats du 31 janvier dans Chinatown se sont déroulés en plein jour.

Et tout comme dans l’affaire Quintana à New York, les attaques des Noirs contre les Asiatiques en Californie ont été imputées aux Blancs. Le romancier lauréat du prix Pulitzer Viet Thanh Nguyen a fait valoir que les Asiatiques doivent reconnaître la violence comme «Fait partie d’un modèle de suprématie blanche.» Même si les assaillants sont noirs, a-t-il ajouté, «La solution n’est pas de se rabattre sur nos propres hypothèses racistes, mais de tenir le système de suprématie blanche responsable de nous diviser.»

et les communautés Brown. Les Américains d’origine asiatique doivent situer la violence anti-asiatique dans le cadre d’un modèle de suprématie blanche qui cible également les Noirs et les Marrons et les Autochtones. Même si les auteurs de violence sont des personnes de couleur, la solution n’est pas de se rabattre sur des hypothèses racistes

– Viet Thanh Nguyen (@viet_t_nguyen) 12 février 2021