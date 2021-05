Les militants ne demandent aucune échappatoire pour les groupes religieux dans l’interdiction de la thérapie de conversion

Les militants ont exhorté le gouvernement à proposer une interdiction totale de la thérapie de conversion dans le discours de la reine, craignant une échappatoire pour les groupes religieux.

Les opposants disent que la pratique est une forme d’abus et la mettent en garde qui peut entraîner des dommages physiques et mentaux à long terme.

Près de trois ans après que Theresa May s’est engagée pour la première fois à mettre fin à la thérapie de conversion en Grande-Bretagne, une interdiction sera annoncée lorsque le gouvernement présentera son programme législatif demain. Mais on pense que le gouvernement se consultera sur la portée exacte d’une interdiction, y compris sur la manière de protéger les libertés religieuses.

Nancy Kelley, directrice générale de Stonewall, a déclaré qu’elle se félicitait de l’interdiction de ce qu’elle a qualifié de «pratiques inhumaines et dégradantes».

Mais elle a déclaré que les ministres «doivent publier un projet de loi complet et complet qui interdit les pratiques de conversion sous toutes les formes, pour toutes les personnes et dans tous les contextes, y compris les contextes religieux et confessionnels, et il doit également fournir un soutien statutaire aux victimes et aux survivants.»

Jayne Ozanne, qui a quitté son poste de conseillère gouvernementale pour l’égalité le mois dernier à cause de cette question de thérapie de conversion, a déclaré: «Le gouvernement doit simplement protéger la vie de toutes les personnes LGBT en faisant ce que l’ONU a conseillé et en interdisant toutes les formes de thérapie de conversion, y compris pratiques religieuses. Ils ont consulté assez longtemps, il est maintenant temps d’agir et de présenter une législation qui protège toutes les personnes LGBT, sans exception.

Mme Ozanne a déclaré à The Independent: «Le gouvernement a été fortement sollicité par la droite religieuse qui veut pouvoir continuer à pratiquer la thérapie de conversion en toute impunité, avec des députés et des conseillers sympathiques leur donnant plus de temps d’antenne que la voix des survivants. Il est difficile de comprendre pourquoi il y a encore plus de retard étant donné qu’il y a maintenant de bons précédents internationaux à suivre et des directives claires de l’ONU sur la nécessité d’inclure les pratiques religieuses et de protéger toutes les personnes LGBT + contre ces abus dégradants.

Dans une lettre le mois dernier à l’Alliance évangélique, qui représente 3 500 églises à travers la Grande-Bretagne, Boris Johnson a déclaré qu’il voulait rassurer la communauté religieuse que le gouvernement prend «les libertés d’expression et les libertés de religion très au sérieux».

«Comme le gouvernement l’a clairement indiqué en 2018, lorsque nous nous sommes engagés pour la première fois à mettre fin à la thérapie de conversion, nous continuerons à permettre aux adultes de recevoir un soutien pastoral approprié (y compris la prière), dans les églises et autres contextes religieux, dans l’exploration de leur orientation sexuelle. ou l’identité de genre », a-t-il ajouté.

À l’époque, Stonewall a condamné ce qu’il considérait comme une «échappatoire» qui exposerait les personnes vulnérables à d’autres risques.

Le Bureau de l’égalité du gouvernement a refusé de commenter.

Les ministres sont également confrontés à la colère croissante qu’il n’y aura pas de projet de loi pour réformer le secteur des soins sociaux pour adultes en déclin dans le discours de la reine.

Une lettre organisée par l’Association du gouvernement local et signée par les conseillers conservateurs a averti que ce serait un «coup dur» pour les millions de personnes qui dépendent et travaillent dans «ces services vitaux».

M. Johnson a également brièvement déclenché la controverse en suggérant que les plans visant à exiger une identification dans les bureaux de vote s’appliqueraient aux nouveaux électeurs, qui sont plus susceptibles de voter pour les travaillistes que pour les conservateurs. Mais des sources gouvernementales de haut niveau ont précisé plus tard que les mesures s’appliqueraient à tous les électeurs.