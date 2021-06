Les militants LGBTQ réclament le mois de la fierté, centrent les personnes transgenres noires

Juin 1969 : Des manifestations éclatent à New York pour mettre fin au harcèlement policier infligé aux personnes transgenres noires.

Juin 2020 : des personnes transgenres noires ont mené des manifestations dans tout le pays après une série de violences et de morts de Noirs aux mains de la police.

Le mois de la fierté ressemblait le plus à son origine – les émeutes de Stonewall Inn de 1969 à Greenwich Village – l’année dernière qu’il ne l’a fait en juin de mémoire récente.

Les célébrations du mois de la fierté grand public se sont transformées en défilés joyeux, en brunchs et en marques sur le thème de l’arc-en-ciel sur des produits populaires. Mais le mois de la fierté marque un anniversaire de manifestations. De nombreux militants LGBTQ ne se sont pas éloignés des racines du mois, rapporte NorthJersey.com, qui fait partie du réseau USA TODAY.

« La fierté, en général, est un mouvement politique et une protestation, dans un sens », a déclaré Matt Hanson, président de New Hope Celebrates en Pennsylvanie.

Le mois célèbre la rébellion, a déclaré Myra Shapiro, organisatrice de NYC Dyke March. Les lesbiennes et les homosexuels qui s’identifient comme des gouines manifestent chaque année à Dyke Marches depuis 1993. Le terme « gouine » a été récupéré par les lesbiennes, mais c’est une insulte lorsqu’il est utilisé par des personnes extérieures à la communauté.

Des groupes de protestation comme la Dyke March s’efforcent de recentrer les voix qui ont déclenché les premiers mouvements du mois de la fierté. Leur thème, Black Dyke Power, est pour la première fois centré sur Black Lives, a déclaré Jade Watts, une autre organisatrice de NYC Dyke March.

« Les personnes transgenres noires ont toujours été ici et sont en grande partie la raison pour laquelle les personnes homosexuelles ont les droits que nous avons », a déclaré Watts.

« Cela reste purement symbolique » :Pourquoi le capitalisme arc-en-ciel peut être nocif pour les personnes LGBTQ

Recentrer les personnes trans noires dans la fierté, proteste

Les personnes transgenres, en particulier les personnes transgenres de couleur, ont longtemps déclaré que « les efforts de changement et de progrès parmi les organisations queer traditionnelles les ont laissées pour compte », a déclaré Elizabeth Schedl, directrice exécutive du Hudson Pride Center à Jersey City.

Ce « blanchiment » du mouvement s’est produit lorsque les organisations LGBTQ blanches voulaient « normaliser » la communauté, a déclaré Mustafa Sullivan, directeur exécutif de FIERCE, un groupe d’organisation communautaire de la ville de New York pour les jeunes LGBTQ de couleur.

« Cela a limité les personnes queer noires et les personnes trans noires. Cela a réduit au silence de nombreuses personnes qui ont créé des organisations … qui existaient déjà mais n’avaient pas été en mesure de financer leurs mouvements de mariage », a déclaré Sullivan.

Sullivan et Watts pensent que le mouvement pour les droits des LGBTQ est au point mort après la légalisation du mariage homosexuel aux États-Unis en 2015. Mais le travail est loin d’être terminé, ont déclaré les organisateurs. Les principaux efforts consistent à protéger les identités les plus vulnérables au sein de la communauté LGBTQ.

Les personnes queer et transgenres noires sont moins souvent embauchées que les personnes LGBTQ blanches, a déclaré Sullivan. L’enquête américaine sur les transgenres de 2015 a révélé que 38 % des répondants noirs vivaient dans la pauvreté, environ trois fois plus que la population générale des États-Unis à l’époque. La violence continue également de tourmenter la communauté – un nombre record de 44 personnes transgenres et de genre non conforme ont été tuées aux États-Unis l’année dernière, dont beaucoup de personnes de couleur, selon les données de la Human Rights Campaign.

Alors que les membres de la communauté transgenre voient leurs droits et leurs protections juridiques en péril au niveau de l’État dans des régions du pays, cela peut potentiellement façonner l’attitude des rassemblements de la fierté de cette année.

« Vous allez voir où les fiertés reflètent la colère face à la façon dont les membres de la communauté sont discriminés ou la violence est perpétrée contre eux, et que les fiertés se structurent ou offrent la possibilité de présenter une réponse à cela », a déclaré le président de Jersey Pride. Laura Pople.

Pour les militants, l’éruption des actions de Black Lives Matter l’été dernier les a exhortés à « récupérer l’héritage du mouvement noir de la fierté », a déclaré Sullivan. Les premières manifestations de la fierté sont nées de membres de la communauté LGBTQ qui protestaient contre les mauvais traitements infligés par la police, donc revenir aux origines du mois inclut la diminution ou l’interdiction de la police des événements.

Au moins deux événements Pride – l’éminent NYC Pride et Denver PrideFest – ont annoncé le mois dernier qu’ils n’autoriseraient pas les policiers en uniforme à participer à leurs défilés. Cependant, la police continuera de patrouiller les événements. Les représentants du gouvernement et les policiers LGBTQ ont fustigé la décision, mais les organisateurs LGBTQ de base comme Sullivan pensent que la police n’a jamais appartenu à Pride en premier lieu.

« Nous soutenons l’idée que la police ne fait pas partie de Pride », a déclaré Sullivan. « Bien qu’il y ait des policiers queer et trans, il ne s’agit pas d’eux. Il s’agit de la force de notre communauté. »

Flics at Pride :La NYC Pride a interdit à la police d’y défiler. Cela a fonctionné pour une fierté différente dans la ville

Les policiers se présentent généralement pour patrouiller la NYC Dyke March et la Queer Liberation March, une manifestation organisée par Reclaim Pride Coalition. Les événements ne sont pas non plus autorisés et les groupes n’ont pas de relations avec la police de la même manière que NYC Pride, ont déclaré les organisateurs. Les deux groupes forment les maréchaux aux tactiques de désescalade et à la sécurité routière pour s’assurer que les marcheurs sont protégés contre le harcèlement.

Bien que les événements majeurs de la fierté aient limité la présence policière, les organisateurs locaux étaient préoccupés par le nombre d’entreprises présentes et bénéficiant de ces espaces.

« Ce qui arrive aux mouvements, malheureusement, c’est que beaucoup de gens utilisent l’image du mouvement et gagnent de l’argent, et limitent le combat réel que nous devons mener pour les personnes noires queer et transgenres », a déclaré Sullivan.

La fierté est, était et sera toujours une protestation, a déclaré Watts, car il y a encore du travail à faire. Les gens doivent comprendre l’histoire du mois, en particulier le rôle joué par les Noirs, pour faire avancer les efforts, a déclaré Adam McMath, responsable du marketing et des communications du Pride Center of Maryland.

Peu de gens connaissent cette histoire ou comprennent jusqu’où la communauté LGBTQ doit aller, a déclaré Schedl, qui dirige le Hudson Pride Center.

« Ce sont les moments où nos alliés sortent pour célébrer avec nous, mais nos alliés doivent comprendre combien de travail reste à faire pour que nous arrivions à un point où nous sommes normalisés, où l’égalité existe », ont-ils déclaré.

Hmm:C’est fini de faire son coming out en tant que membre de la communauté LGBTQ ? Non, mais ça pourrait être un jour.

Allyship est un engagement toute l’année

La communauté LGBTQ a besoin de « toute l’aide que nous pouvons obtenir » des alliés pour obtenir des droits et un pied d’égalité, a déclaré Schedl.

Être un allié actif pendant le mois de la fierté nécessite une action qui va au-delà de l’agitation d’un drapeau arc-en-ciel lors d’un défilé. Cela pourrait signifier faire un don ou faire du bénévolat pour une cause liée à la communauté, ou se renseigner sur les problèmes et les politiques ayant un impact sur les personnes LGBTQ. Schedl encourage les gens à apprendre des concepts clés, comme la signification de chaque lettre de l’acronyme LGBTQ et les pronoms de partage.

Le mois de juin est une opportunité philanthropique pour les organisations LGBTQ. Sullivan exhorte les gens à donner la priorité à des groupes plus petits dirigés par des femmes transgenres noires et à des efforts locaux plutôt qu’à des organisations de renom.

Montrez votre soutien :Comment être un allié actif au quotidien dans les lieux de travail, les écoles

Les personnes s’identifiant LGBTQ doivent être des alliées de personnes différentes d’elles au sein de la communauté au sens large, a déclaré Watts. Les Blancs peuvent se mettre au centre des voix transgenres noires pour honorer le début du Mois de la fierté.

« Il est important de reconnaître que tous les homosexuels ne sont pas sur la même base », ont-ils déclaré. « Nous sommes tous des personnes très différentes, alors reconnaissez que votre ami gay pourrait ne pas connaître l’expérience de votre ami transgenre, et vice versa. »

Le mois de la fierté offre « une opportunité » aux personnes LGBTQ et à leurs alliés « de se réinitialiser et de se rendre compte que nous vivons toujours des disparités », a déclaré McMath. Cela implique de se recentrer sur l’inclusion de tout le monde dans la communauté et de reconnaître l’influence du mouvement des droits civiques sur le mouvement des droits LGBTQ.

Plus important encore, les alliés devraient travailler pour soutenir les personnes LGBTQ et leurs efforts au-delà de juin, ont déclaré les défenseurs.

« La fierté pour nous, c’est 365 jours par an », a déclaré Schedl.

Alex Biese d’Asbury Park Press a contribué au reportage de cette histoire.

Sammy Gibbons est journaliste culturel pour l’équipe Atlantic Region How We Live du USA TODAY Network. Courriel : sgibbons@gannett.com | Twitter: @sammykgibbons. Pour un accès illimité aux actualités les plus importantes, veuillez vous abonner ou activer votre compte numérique dès aujourd’hui.

Bon à savoir:Les drapeaux LGBTQ Pride vont au-delà de l’arc-en-ciel classique. Voici ce que chacun signifie