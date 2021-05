Les marches et événements de la New York City Pride n’accueilliront plus les policiers, ont annoncé les organisateurs, affirmant que leur présence peut être «menaçante» pour les participants.

«Le sentiment de sécurité que les forces de l’ordre sont censés procurer peut au contraire être menaçant, et parfois dangereux, pour les membres de notre communauté qui sont le plus souvent ciblés avec une force excessive et / ou sans raison», l’organisation a annoncé dans un communiqué au cours du week-end. Les marches de la fierté à New York, censées représenter les personnes LGBT, sont un événement annuel qui attire des millions de personnes dans la ville. Bien qu’il y ait souvent une présence policière pour des événements aussi importants dans la Big Apple, les organisateurs affirment que la nouvelle interdiction vise à «Créer un espace plus sûr» pour «Groupes marginalisés».



« NYC Pride refuse de contribuer de quelque manière que ce soit à créer une atmosphère de peur ou de préjudice pour les membres de la communauté, » ils ont dit. Le co-président de NYC Pride, Andre Thomas, affirme «Des mois de conversation et de discussion avec les principaux intervenants de la communauté» a conduit à la nouvelle décision, qui ébouriffe déjà les plumes des policiers. Le détective Brian Downey, président de la Gay Officers Action League (GOAL) du NYPD, a déclaré au New York Post que des centaines d’officiers défilaient dans l’événement depuis des décennies. «GOAL a été adopté par la communauté parce qu’il était considéré comme des agents de changement. C’était un progrès, ce n’était pas une contestation. » dit-il, ajoutant que son organisation a pour objectif de « construire des ponts. » Downey a critiqué la décision comme « mal fait » et les organisateurs sont mal équipés pour gérer la sécurité privée qui sera nécessaire pour l’événement massif de juin. Le plan pour le moment pour l’événement de cette année – il a été annulé l’année dernière – est de n’avoir que quelques éléments en personne, alors que la plupart d’entre eux seront virtuels en raison de la pandémie. « Je ne sais pas quelle est la fin du jeu ici, » il a dit. «Lorsque vous créez une chambre d’écho et que vous prenez une voix dissidente autre que la voix de ces militants, qui ne veulent pas de réforme, ils veulent juste l’abolition.»



Les militants ont appelé à une interdiction de la police ces dernières années alors que le débat sur la brutalité policière s’intensifiait. En 2017, un groupe de Pride Toronto a en fait interdit aux flics de participer à leur événement. L’interdiction sera en vigueur au moins jusqu’en 2025, date à laquelle les organisateurs annoncent qu’ils réexamineront leur décision. Cependant, ils semblent toujours vouloir la protection de la police dans des circonstances extrêmes, affirmant dans leur déclaration que le NYPD «Fournir la première réponse et la sécurité uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, comme mandaté par les responsables de la ville.» Les organisateurs disent, cependant, que leur objectif est d’avoir des officiers « À au moins un pâté de maisons des zones du périmètre de l’événement lorsque cela est possible. » Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!