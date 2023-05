Les militants israéliens et palestiniens à Gaza échangent des tirs ; 2 Palestiniens tués dans un raid en Cisjordanie

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Des militants israéliens et palestiniens ont déclenché des salves de feu pour une cinquième journée samedi, le groupe militant du Jihad islamique lançant des dizaines de roquettes supplémentaires et l’armée israélienne pilonnant des cibles à l’intérieur de la bande de Gaza.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes à Gaza ou en Israël samedi. Mais pour rappeler la situation explosive en Cisjordanie occupée, l’armée israélienne a attaqué le camp de réfugiés de Balata près de la ville de Naplouse, au nord, déclenchant une fusillade qui a tué deux Palestiniens. Le ministère palestinien de la Santé a identifié les deux comme étant Said Mesha, 32 ans, et Adnan Araj, 19 ans. Au moins trois autres Palestiniens ont été blessés dans le raid, la dernière des opérations d’arrestation quasi quotidiennes d’Israël contre des militants présumés dans le territoire.

Pendant ce temps, les espoirs d’un cessez-le-feu imminent entre Israël et le Jihad islamique palestinien s’estompent lorsque l’armée israélienne a bombardé tôt samedi un appartement appartenant au commandant du Jihad islamique Mohammed Abu Al Atta, entre autres cibles. Les militants du Jihad islamique ont tiré un barrage de roquettes vers le sud d’Israël, où des dizaines de milliers d’Israéliens ont reçu l’ordre de rester à proximité des salles de sécurité et des abris anti-bombes. Des centaines d’habitants près de la frontière ont été évacués vers des hôtels plus au nord.

Des responsables israéliens ont déclaré aux médias que les efforts menés par l’Égypte pour négocier un cessez-le-feu étaient toujours en cours, mais qu’Israël a exclu les conditions présentées par le Jihad islamique lors des pourparlers. Israël a seulement déclaré que le calme serait répondu par le calme, tandis que le Jihad islamique aurait fait pression sur Israël pour qu’il accepte de mettre fin aux assassinats ciblés, entre autres demandes. Si les tirs de roquettes continuent depuis Gaza, des responsables israéliens ont déclaré aux médias locaux, « les frappes (sur Gaza) continueront et s’intensifieront ».

Les hostilités ont éclaté mardi lorsqu’Israël a pris pour cible et tué trois hauts commandants du Jihad islamique qui, selon lui, étaient responsables des tirs de roquettes vers le pays la semaine dernière. Au moins 10 civils, dont des femmes, de jeunes enfants et des voisins non impliqués, ont été tués lors de ces frappes initiales, qui ont suscité une condamnation régionale.

Au cours des derniers jours, Israël a mené de nouvelles frappes aériennes, tuant d’autres hauts responsables du Jihad islamique et détruisant leurs centres de commandement et leurs sites de lancement de roquettes. Vendredi, Israël a tué Iyad al-Hassani, un commandant du Jihad islamique qui avait remplacé un chef des opérations militaires du groupe tué lors d’une frappe aérienne mardi.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 33 Palestiniens tués – dont six enfants – et de plus de 147 blessés.

Samedi, les Palestiniens se sont aventurés à l’extérieur pour évaluer les dégâts causés par les avions de guerre israéliens et récupérer tout ce qu’ils pouvaient. Un homme a soigneusement sorti des documents sous les décombres. Un autre emporta un matelas.

Quatre maisons dans des quartiers résidentiels densément peuplés ont été réduites en poussière lors des attaques menées avant l’aube. L’armée israélienne a allégué que les maisons ciblées appartenaient ou étaient utilisées par des militants du Jihad islamique. Les habitants ont nié les affirmations de l’armée et ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de la raison pour laquelle leurs maisons étaient visées.

« Nous n’avons pas du tout de rampes de lancement de fusées. C’est un quartier résidentiel », a déclaré Awni Obaid, à côté des débris de ce qui était sa maison de trois étages dans la ville centrale de Deir al-Balah.

La maison voisine de son parent, Jehad Obaid, a également été rasée. Il se tenait à une centaine de mètres lorsque son appartement a été bombardé.

« J’avais envie de vomir à cause de la poussière », a-t-il déclaré. « C’est une haine extraordinaire. Ils prétendent qu’ils ne frappent pas les enfants, mais ce que nous voyons, c’est de la folie, de la destruction.

Le Jihad islamique a riposté en tirant un millier de roquettes vers le sud et le centre d’Israël. Vendredi, le groupe a intensifié ses assauts et tiré des roquettes vers Jérusalem, déclenchant des sirènes de raid aérien dans les colonies israéliennes au sud de la capitale contestée. La plupart des roquettes ont échoué ou ont été interceptées par le système de défense aérienne israélien Iron Dome. Mais un jeudi a pénétré les défenses antimissiles et a traversé une maison dans la ville centrale de Rehovot, tuant une femme de 80 ans et en blessant plusieurs autres.

Le Hamas, le plus grand groupe militant qui contrôle Gaza depuis sa prise du pouvoir en 2007, a salué les frappes du Jihad islamique mais est resté sur la touche, selon des responsables militaires israéliens, limitant la portée du conflit. En tant que gouvernement de facto tenu pour responsable des conditions épouvantables dans la bande de Gaza bloquée, le Hamas a récemment tenté de contenir son conflit avec Israël. Le Jihad islamique, en revanche, un groupe militant plus idéologique et indiscipliné attaché à la violence, a pris la tête des derniers combats avec Israël.

Samedi, le raid israélien meurtrier dans le camp de réfugiés de Balata a ramené le centre du conflit sur la Cisjordanie qui couvait depuis longtemps. Les habitants ont déclaré que les forces israéliennes avaient assiégé une cachette de militants, partageant des images d’une grande explosion et de la fumée s’échappant du camp surpeuplé. Des douilles éjectées jonchaient les allées. Le sang a trempé les rues.

L’armée israélienne a déclaré que l’appartement ciblé abritait des militants qui avaient planifié des attaques contre des soldats israéliens et fabriqué des engins explosifs improvisés. Il a indiqué que l’explosion de feu a éclaté après que les forces de sécurité israéliennes ont fait exploser des explosifs à l’intérieur de la cachette. Les deux Palestiniens ont été tués lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur un groupe d’hommes armés qui leur tiraient dessus, a indiqué l’armée.

Les combats israélo-palestiniens ont augmenté en Cisjordanie sous le gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire. Depuis le début de l’année, 111 Palestiniens ont été tués dans le territoire occupé, dont au moins la moitié étaient affiliés à des groupes militants, selon un décompte de l’Associated Press – le nombre de morts le plus élevé depuis environ deux décennies. Au cours de cette période, 20 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

DeBre a rapporté de Jérusalem

Fares Akram et Isabel Debré, The Associated Press