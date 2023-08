Les militants furieux, les dirigeants démocrates n’ont pas dénoncé le projet de vérifier chaque signature « Stop Cop City »

ATLANTA (AP) — Des militants géorgiens opposés à un projet de centre de formation de la police et des pompiers ont appelé les sénateurs démocrates à dénoncer le projet d’Atlanta de vérifier chaque signature d’une pétition afin de soumettre la question aux électeurs.

Un « examen ligne par ligne » garantirait que les signatures correspondent à ce que les responsables ont dans leurs dossiers, ont déclaré des responsables de la ville dirigée par les démocrates, s’attirant les éloges du chef du parti républicain de Géorgie, la condamnation des groupes de défense des droits de vote, mais le silence du gouvernement. les sénateurs démocrates de l’État, qui dénoncent depuis des années les restrictions électorales imposées par le GOP.

Ce silence a rendu furieux les militants de « Stop Cop City », qui affirment avoir collecté plus de 100 000 signatures. Ils ont averti le Parti démocrate géorgien qu’il tournait le dos à certains de ses membres les plus engagés – des gens qui ont frappé aux portes pour aider Joe Biden à remporter de peu l’État du champ de bataille en 2020 et qui seront invités à faire la même chose l’année prochaine.

« C’était juste des grillons », a déclaré Amelia Weltner, une résidente du comté de DeKalb âgée de 34 ans qui a organisé, mené des démarches et travaillé comme membre du personnel des démocrates. « Puisque ce ne sont pas les Républicains qui effectuent la répression, je suppose que ce n’est pas aussi préoccupant ? »

Cet été, Weltner a déclaré avoir recueilli environ 75 signatures, allant même jusqu’à faire du démarchage devant un concert de Beyoncé pour mettre un terme au projet de 90 millions de dollars et de 85 acres qui est devenu un cri de ralliement national pour les écologistes et les manifestants anti-police. Mais Weltner doute qu’elle soit motivée à faire campagne pour les démocrates qui sont restés silencieux sur une question qui lui tient tant à cœur.

« La plus grande question que je vais me poser est : « Quand nous en avons eu besoin. Où étaient-ils ?’ », a déclaré Weltner. « Les comtés de DeKalb et de Fulton sont le mur bleu de la Géorgie – ils ont besoin de nos votes. »

Un porte-parole du sénateur Jon Ossoff a refusé de commenter et le bureau du sénateur Raphael Warnock n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La représentante américaine Nikema Williams, présidente du Parti démocrate de l’État, a appelé à un « processus transparent » dans une déclaration jeudi, trois jours après que la ville a révélé son plan de signature. Elle a également dénoncé un type de correspondance de signatures que les autorités municipales ont déclaré ne pas utiliser.

Le maire Andre Dickens n’a aucune implication dans la manière dont les membres du conseil municipal et le bureau du greffier déterminent que les formulaires doivent être examinés, a déclaré un porte-parole du maire.

Lancer une pétition basée sur une signature incohérente est un « outil de suppression des électeurs largement discrédité », affirment les partisans du vote.

« Que la ville d’Atlanta ait recours à un processus aussi subjectif et peu fiable est honteux et porte atteinte à l’intégrité de la procédure de validation de la ville », ont écrit plus de deux douzaines d’organisations de défense des droits de vote, dont Fair Fight, aux responsables de la ville.

Les opposants craignent que le centre de formation ne conduise à une plus grande militarisation de la police et n’aggrave les dommages environnementaux dans la forêt de South River, une région pauvre à majorité noire.

Les responsables rétorquent que le campus remplacerait des installations vétustes et éloignées et renforcerait le moral de la police, en proie à des difficultés de recrutement et de rétention.

Les organisateurs ont jusqu’au 23 septembre pour remettre environ 58 000 signatures valides, soit l’équivalent de 15 % des électeurs inscrits lors des dernières élections municipales. Ils s’efforcent d’en rassembler davantage pour ne laisser aucun doute sur la volonté des électeurs de décider.

Les membres du conseil ont approuvé 67 millions de dollars pour le centre de formation, malgré d’énormes protestations à l’intérieur de l’hôtel de ville. Le référendum viserait à annuler le contrat de location approuvé par le Conseil pour le projet.

Mais même si le référendum est approuvé par le bureau du greffier et survit à une contestation judiciaire en cours, un long processus d’examen signifiera probablement qu’il n’apparaîtra sur un bulletin de vote qu’en mars.

Les responsables de la ville affirment qu’une fois les signatures remises, au moins deux examinateurs examineront les signatures douteuses. Les personnes dont les signatures ne peuvent pas être vérifiées recevront un avis par courrier et seront appelées afin qu’elles puissent prouver qu’elles ont signé, ont indiqué des responsables.

Le président du Parti républicain de l’État, Josh McKoon, a déclaré sur les réseaux sociaux : « Félicitations au maire Dickens et au conseil municipal d’Atlanta pour avoir insisté sur un processus électoral équitable en utilisant de solides mesures d’identification des électeurs !

Mais la représentante démocrate de l’État, Saira Draper, dont le district comprend le site proposé, est allé sur les réseaux sociaux cette semaine pour dénoncer le projet d’appariement des signatures, en disant : « Atlanta, le berceau de l’époque des droits civiques, doit se conformer à des normes plus élevées en matière de droits de vote ». Draper a refusé de prendre publiquement position sur le projet lui-même.

Les signatures officielles des électeurs sont souvent griffonnées négligemment avec un stylet sur une tablette numérique lors de l’obtention d’un permis de conduire, a déclaré Draper. Lorsqu’elle travaillait dans la protection des électeurs avec les démocrates de l’État, « la correspondance des signatures était toujours quelque chose avec laquelle nous n’étions pas d’accord et contre laquelle nous nous sommes battus », a déclaré Draper à l’Associated Press.

Il est peu probable qu’un nombre important de signatures aient été falsifiées, car elles sont facilement retraçables grâce aux informations personnelles fournies sur chaque formulaire, a déclaré Draper.

Concernant l’absence de protestation de la part de Warnock et Ossoff, Draper a déclaré qu’elle comprenait la frustration des militants ainsi que « la position dans laquelle vous met le fait d’être un élu fédéral dans un État très violet ».

RJ Rico, Associated Press