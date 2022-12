Les militants exhortent le chef de la FIFA, Gianni Infantino, à indemniser les “victimes” de la Coupe du monde au Qatar

Mercredi, des militants ont manifesté dans la ville natale du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour exiger une indemnisation pour les travailleurs migrants décédés ou exploités lors de la construction d’infrastructures pour la Coupe du monde 2022.

Le groupe d’activisme citoyen mondial Avaaz a lancé des panneaux d’affichage à Brigue, dans le sud de la Suisse, appelant à une indemnisation immédiate pour les “victimes de cette Coupe du monde”, alors que le tournoi au Qatar se prépare pour les quarts de finale.

Le haut responsable qatari de la Coupe du monde, Hassan Al-Thawadi, a déclaré la semaine dernière que plus de 400 travailleurs migrants sont morts dans des accidents du travail dans l’État du Golfe au cours des années précédant le tournoi.

Le Qatar n’a jamais donné de chiffres précis sur le nombre de décès de travailleurs étrangers, bien qu’il ait démenti les allégations de groupes de défense des droits selon lesquelles des milliers de personnes seraient mortes.

Amnesty International, Human Rights Watch et 23 autres groupes ont écrit à Infantino en mai pour l’exhorter à mettre en place un programme de réparation des « abus » subis par les travailleurs, qui se sont plaints de conditions assimilables à du travail forcé, de salaires perdus et impayés, et de longues heures sans jours de congés.

Près de 725 000 personnes ont signé une pétition d’Avaaz citant “la dévastation que la construction de la Coupe du monde au Qatar a eue sur des centaines de milliers de migrants” et appelant Infantino à créer un “fonds d’indemnisation des victimes pour 440 millions de dollars”.

– ‘La froideur et la cupidité’ –

Lors d’une conférence de presse à la veille de la Coupe du monde, Infantino a lié la critique du traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants à sa propre expérience en tant que fils d’immigrants italiens en Suisse.

Avaaz a conduit trois panneaux d’affichage mobiles à travers Brigue indiquant : « Infantino : Votre famille était composée de migrants. Des milliers comme eux ont été victimes de cette coupe du monde. Compensez-les maintenant.”

Andy Legon, militant d’Avaaz, a déclaré à l’AFP : “Il doit indemniser les victimes de cette Coupe du monde. Des milliers de personnes ont été maltraitées, exploitées et de nombreux travailleurs migrants sont même morts.

«Sa réputation est vraiment en jeu en ce moment. Lorsqu’il a été élu président, il a dit qu’il allait nettoyer la réputation de la FIFA et regarder le résultat.”

Le directeur juridique d’Avaaz, Bieta Andemariam, a déclaré qu’Infantino avait été “absolument impénitent, ne faisant presque rien pour aider les victimes ou leurs familles malgré le fait que l’organisation récoltait des milliards de revenus grâce au tournoi.

“Franchement, le niveau de froideur et de cupidité est honteux”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Infantino a le pouvoir de rétablir son héritage et de définir un nouveau cap pour le bilan de la FIFA en matière de droits de l’homme. Un généreux fonds d’indemnisation des travailleurs est un début crucial. »

Le secrétaire général adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, a déclaré au Conseil de l’Europe en octobre qu’il était “important d’essayer de faire en sorte que toute personne blessée en raison de sa participation à la Coupe du monde… soit réparée d’une manière ou d’une autre”.

