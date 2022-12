Les militants écossais des droits des trans réagissent au projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre

Après les huées et les câlins de célébration, une première euphorie a cédé la place à la réflexion alors que les Écossais trans et non binaires réfléchissent à ce que signifie pour eux l’adoption du projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse).

Jeudi après-midi, le parlement de Holyrood a voté à une écrasante majorité et multipartite pour que l’Écosse devienne la première partie du Royaume-Uni à introduire un système d’auto-identification pour changer son sexe légal, balayant les exigences d’un diagnostic médical de dysphorie de genre et étendant les applications à 16 et 17 ans.

Le projet de loi écossais sur la reconnaissance du genre est devenu un paratonnerre pour des problèmes plus larges Lire la suite

Mais le vote final a eu lieu après des mois de débats publics de plus en plus hostiles et en colère sur la question de savoir si ces changements auraient un impact négatif sur les droits et les espaces des femmes. Les militants disent que trop souvent les voix transgenres se sont senties absentes de ces discussions.

Comme Vic Valentine, le directeur de Scottish Trans, l’a déclaré lorsqu’ils ont accueilli la nouvelle: «Les personnes trans à travers l’Écosse se sentiront ravies et soulagées que ce projet de loi ait été adopté, après de nombreuses années de débats publics difficiles qui ont souvent donné l’impression que les gens parlaient de nous, et non à nous.

Beth, une militante queer, regardait les débats depuis la galerie publique de Holyrood et la décrit comme “une journée incroyable pour le mouvement des droits des homosexuels en Écosse”. Néanmoins, elle suggère également que la toxicité autour des réformes “a permis à l’intolérance de se développer”.

“Les chiffres des crimes de haine sont à la hausse à un rythme inquiétant. Cependant, j’espère que lorsque le projet de loi deviendra loi, les gens verront, comme tous les autres pays avant nous, que la désinformation derrière la réforme de la reconnaissance du genre n’est que cela.

“C’était définitivement un moment important”, déclare Dylan Hamilton, un militant pour le climat, “et il était important de montrer que la majorité a voté pour ces réformes, car parfois avec ce débat, on peut avoir l’impression que le monde entier est contre vous”.

Comme de nombreux Écossais trans, il note également les retards importants dans l’avancement du projet de loi : il a été promis pour la première fois il y a six ans, a fait l’objet de deux des plus grandes consultations organisées par Holyrood et a été suspendu pour la pandémie.

“La reconnaissance du genre est devenue une question de première ligne à cause de ce projet de loi, mais ce n’est pas la chose la plus importante pour la plupart des personnes trans”, ajoute Hamilton. “C’est juste une question administrative pour rendre la vie plus digne, mais les listes d’attente horriblement longues, les crimes haineux et le prochain projet de loi sur la thérapie de conversion sont bien plus importants. [Scotland will include transgender people in its ban on the practice, while the UK government U-turned to exclude them earlier this year].”

Jennie Kermode, écrivain et cinéaste, convient qu’il existe d’autres problèmes urgents pour la communauté trans, mais ajoute : « Il y a aussi le contexte politique du projet de loi et l’importance de voir l’État aider les gens à vivre leur vie.

Kermode estime que le discours public a laissé certains désillusionnés : “Les personnes trans ont perdu une partie de l’optimisme et du sentiment de sécurité qu’elles avaient sur la façon dont elles seraient traitées en Écosse.”

Pour les personnes non binaires, l’avancement du projet de loi a été une déception car il ne les incluait pas comme proposé à l’origine. Andie, biologiste marin, déclare : « Les personnes non binaires essaient toujours d’obtenir leur propre reconnaissance, mais c’est une bonne étape.

“C’est quand même une victoire et cela annule les choses horribles que les gens ont dites, car cela montre que nous allons toujours dans la bonne direction même si cela prend du temps.”