Les militants du Hamas pourraient encore traverser la frontière alors qu’Israël ordonne un « siège complet » de Gaza | Nouvelles du monde

Les forces israéliennes combattent activement le Hamas dans deux endroits en Israël, après que le pays a officiellement déclaré la guerre.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole international de Tsahal, a déclaré à Sky News que les troupes israéliennes avaient réussi à reprendre le contrôle de certaines zones du sud d’Israël aux militants.

« Il reste deux dernières poches de combat », a-t-il déclaré. « Nous avons un contrôle plus ou moins stabilisé sur toutes les communautés autour de Gaza. »

Plus tôt, l’armée israélienne avait déclaré que des combats se déroulaient dans huit endroits en Israël.

Il a déclaré qu’il pensait que la situation serait « meilleure », plus de 48 heures après le début de l’attaque surprise.

Le lieutenant-colonel Hecht a déclaré qu’il n’était pas sûr que d’autres combattants du Hamas aient traversé la frontière avec Gaza.

« Il pourrait y avoir un potentiel pour que d’autres arrivent. Nous étudions toujours d’autres options pour qu’ils s’infiltrent en Israël. Nous ne pouvons pas le nier », a-t-il déclaré.

« Nous essayons de garantir la sécurité de notre frontière sur terre et en mer. »

Parmi les autres développements clés figurent :

• Des centaines d’Israéliens sont retenus en otage par le Hamas, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées ;

• Des civils israéliens ont été abattus dans des villes, le long des routes et lors d’un festival de musique techno organisé dans le désert près de Gaza ;

• Le centre d’Israël a été visé par un « énorme barrage de roquettes » ;

• Le ministre israélien de la Défense ordonne un « siège complet » de la bande de Gaza ;

• Rishi Sunak présidera une réunion d’intervention d’urgence du COBRA ;

• Plus de 123 000 personnes ont été déplacées à Gaza, selon l’ONU.

Explosions sur la ville de Gaza dimanche. Photo : AP





Les forces israéliennes ont entrepris d’écraser les combattants encore présents dans les villes du sud et ont intensifié leurs bombardements sur la bande de Gaza, faisant 1 100 morts et des milliers de blessés des deux côtés.

Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël et 493 personnes sont mortes à Gaza alors qu’Israël a riposté par des frappes aériennes dans le cadre d’une opération surnommée « Épées de fer ».

« Siège complet » de la bande de Gaza

Le ministre israélien de la Défense a ordonné un « siège complet » de la bande de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant.

Yoav Gallant a déclaré que son pays « combattait des gens bestiaux » et se comportait comme tel.

Bâtiment endommagé à Ashkelon, Israël. Photo : AP





Environ 300 000 réservistes ont été mobilisés par l’armée israélienne.

Pendant ce temps, les services d’urgence en Israël ont déclaré qu’un « énorme barrage de roquettes » avait commencé.

On ne sait pas encore clairement d’où les roquettes ont été tirées, même si les médias israéliens ont émis l’hypothèse qu’elles provenaient de la bande de Gaza.

À l’intérieur de la bande de Gaza, plus de 1 000 cibles ont été touchées, a indiqué plus tôt l’armée israélienne, notamment des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, dans le coin nord-est.

Environ 159 logements ont été détruits dans toute la ville et 1.210 autres ont été gravement endommagés, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Le système antimissile israélien Iron Dome intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza





Lundi, une frappe aérienne israélienne a tué 19 personnes, dont des femmes et des enfants, a déclaré Talat Barhoum, médecin à l’hôpital local Al Najjar à Gaza.

La police israélienne se met à l’abri à Sdérot





« Le jour le plus sombre de notre histoire »

Le service de secours israélien Zaka a déclaré que ses ambulanciers avaient été retirés 260 corps d’un festival de musique auxquels ont participé des milliers de personnes qui ont été attaquées.

Le nombre total de morts devrait être plus élevé car d’autres équipes paramédicales travaillaient dans la zone.

Véhicules abandonnés devant un festival de musique en Israël





Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et les médias israéliens montrait des dizaines de festivaliers courir à travers un champ ouvert tandis que des coups de feu retentissaient. Beaucoup se sont cachés dans les vergers voisins ou ont été abattus alors qu’ils s’enfuyaient.

« C’est le jour le plus sombre de notre histoire », a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de Tsahal.

« On pourrait dire que pour nous, c’est le 11 septembre et Pearl Harbor ensemble », a-t-il déclaré à Fox News.

La déclaration de guerre laisse présager des combats plus intenses à venir, et la question majeure est de savoir si Israël lancera une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné un nombre accru de victimes.

Au cours de leurs ravages dans le sud d’Israël, les militants ont ramené à Gaza des dizaines de captifs.

Les Palestiniens inspectent les dégâts dans la ville de Gaza





Les autorités tentent toujours de déterminer combien de civils et de soldats ont été capturés par les combattants du Hamas et ramenés à Gaza.

D’après les vidéos et les témoins, on sait que parmi les captifs figurent des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Les combattants du Hamas ont franchi la frontière avec Gaza





Des villes israéliennes ciblées par des roquettes du Hamas





Mousa Abu Marzouk, haut responsable du Hamas, a déclaré dimanche au journal arabe al Ghad qu’ils détenaient plus de 100 personnes en captivité.

Il a déclaré qu’ils ne seraient pas libérés tant que tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ne seraient pas libérés.

À l’ONU, les États-Unis ont appelé les 15 membres du Conseil de sécurité à condamner fermement les « odieuses attaques terroristes commises par le Hamas ».

Des Palestiniens inspectent une mosquée détruite lors des frappes israéliennes à Khan Younis, dans la bande de Gaza





Comment le Hamas a mené une attaque meurtrière contre Israël

Pendant ce temps, le Premier ministre Rishi Sunak présidera une réunion du comité d’intervention d’urgence du COBRA pour discuter de la situation en Israël, plus tard dans la journée.

« Nous entretenons déjà une relation de très longue date avec Israël, nous sommes l’un de leurs alliés les plus puissants, nous leur avons fourni dans le passé le type d’équipement qu’ils ont utilisé pour se défendre ces derniers jours », a déclaré M. Sunak. a déclaré aux journalistes dans le Nottinghamshire.

« Et comme je l’ai dit au Premier ministre (Benjamin Netanyahu), nous continuerons à leur fournir, qu’il s’agisse de soutien diplomatique, de renseignement ou de sécurité, selon leurs besoins. »