Les militants du Hamas ont probablement utilisé des armes nord-coréennes pour attaquer Israël, selon des preuves

SÉOUL, Corée du Sud — Les combattants du Hamas ont très probablement tiré avec des armes nord-coréennes lors de leur assaut du 7 octobre contre Israël, montre une vidéo militante et des armes saisies par Israël, malgré les démentis de Pyongyang selon lequel il arme le groupe militant.

Des responsables sud-coréens, deux experts en armes nord-coréennes et une analyse d’Associated Press sur les armes capturées sur le champ de bataille par Israël indiquent que le Hamas utilise la grenade propulsée par fusée F-7 de Pyongyang, une arme à feu d’épaule que les combattants utilisent généralement contre les véhicules blindés.

Ces preuves mettent en lumière le monde obscur des expéditions d’armes illicites que la Corée du Nord, frappée par les sanctions, utilise comme moyen de financer ses propres programmes d’armes conventionnelles et nucléaires.

Les lance-grenades propulsés par fusée tirent une seule ogive et peuvent être rapidement rechargés, ce qui en fait des armes précieuses pour les forces de guérilla lors d’escarmouches avec des véhicules lourds. Le F-7 a été documenté en Syrie, en Irak, au Liban et dans la bande de Gaza, a déclaré NR Jenzen-Jones, un expert en armement qui travaille en tant que directeur de la société de conseil Armament Research Services.

« La Corée du Nord soutient depuis longtemps des groupes militants palestiniens, et des armes nord-coréennes ont déjà été répertoriées parmi les fournitures interdites », a déclaré Jenzen-Jones à l’AP.

Le Hamas a publié des images de ses combattants avec un lanceur équipé d’une grenade propulsée par fusée avec une bande rouge distinctive sur son ogive, et d’autres éléments de conception correspondant au F-7, a déclaré Matt Schroeder, chercheur principal au Small Arms Survey qui a rédigé un guide. aux armes légères de Pyongyang.

« Ce n’est pas une surprise de voir des armes nord-coréennes avec le Hamas », a déclaré Schroeder.

Le F-7 nord-coréen ressemble à la grenade propulsée par fusée RPG-7 de l’ère soviétique, la plus largement distribuée, avec quelques différences notables. Jenzen-Jones a décrit la grenade propulsée par fusée F-7 comme « destinée à avoir un effet mortel contre le personnel » étant donné sa forme et sa charge utile, plutôt que contre des véhicules blindés.

Les armes saisies par l’armée israélienne et montrées aux journalistes comprenaient également cette bande rouge et d’autres éléments de conception correspondant au F-7.

Lors d’une réunion d’information avec des journalistes mardi, les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont spécifiquement identifié le F-7 comme l’une des armes nord-coréennes qu’ils pensaient que le Hamas avait utilisées dans l’attaque. L’armée israélienne a refusé de répondre aux questions de l’AP sur l’origine et le fabricant de ces grenades propulsées par fusée, affirmant que la guerre en cours avec le Hamas l’empêchait de répondre.

La mission nord-coréenne auprès des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaires de l’AP. Cependant, la semaine dernière, Pyongyang, par l’intermédiaire de son agence de presse officielle KCNA, a rejeté les allégations selon lesquelles le Hamas aurait utilisé ses armes, les qualifiant de « rumeur fausse et sans fondement » orchestrée par les États-Unis.

Des vidéos et des photos de propagande du Hamas ont déjà montré ses combattants avec le missile antichar guidé Bulsae de la Corée du Nord. Jenzen-Jones a déclaré qu’il pensait, sur la base des images des armes utilisées par les combattants du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre, qu’ils avaient également utilisé le fusil à chargement automatique Type 58 de la Corée du Nord, une variante du fusil d’assaut Kalachnikov.

« De nombreuses armes nord-coréennes ont été fournies par l’Iran à des groupes militants, et cela est considéré comme le principal moyen par lequel les militants palestiniens en sont venus à posséder des armes nord-coréennes », a déclaré Jenzen-Jones.

L’Iran a également calqué certains de ses missiles balistiques sur des variantes nord-coréennes.

La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaires. Les responsables iraniens soutiennent depuis longtemps le Hamas et ont salué son attaque contre Israël.

En décembre 2009, les autorités thaïlandaises ont immobilisé au sol un avion cargo nord-coréen qui transportait 35 tonnes d’armes conventionnelles, dont des roquettes et des grenades propulsées par fusée, alors qu’il effectuait une escale de ravitaillement à un aéroport de Bangkok. Les responsables thaïlandais ont ensuite déclaré que les armes étaient destinées à l’Iran. Les États-Unis ont déclaré plus tard en 2012 que les expéditions interdites par les Thaïlandais étaient destinées au Hamas.

La Corée du Nord est également soupçonnée par les Occidentaux de fournir des munitions, des obus d’artillerie et des roquettes à la Russie pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine. La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que la Corée du Nord avait récemment livré plus de 1 000 conteneurs d’équipements militaires et de munitions à la Russie.