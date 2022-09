Les militants du climat se collent au parlement

Les membres d’Extinction Rebellion demandent la convocation d’une “Assemblée des citoyens” indépendante

Trois militants d’Extinction Rebellion se sont collés en chaîne autour du fauteuil du président de la Chambre des communes britannique pour exiger une assemblée citoyenne pour lutter contre le changement climatique. Ils ont accédé à la chambre en réservant une visite régulière du parlement vendredi.

Les manifestants ont lu à tour de rôle un discours dénonçant le système politique britannique comme «trop obsolète et déconnecté pour voir au-delà du prochain cycle électoral et faire ce qui doit être fait.” Ils ont également fait la promotion des assemblées de citoyens comme “une nouvelle façon de prendre des décisions” dans lequel “la vraie diversité du pays” Peut être entendu.

“Nous sommes en crise. Et ce qui se passe dans cette salle tous les jours fait de nous tous une blague. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer ainsi,», ont déclaré les manifestants, flanqués de collègues membres de XR tenant des pancartes. La Chambre des communes est en pause jusqu’à lundi et aucun législateur n’était présent dans la chambre.

Lire la suite Les pipelines peuvent être “explosés” si aucune mesure n’est prise – le gourou écologiste Suzuki

Le site Web de XR a déclaré que le coup du Parlement était le “acte d’ouverture» pour un plan en cinq phases pour «amener 100 000 personnes dans les rues pour la résistance civile au printemps prochain” et “construire un mouvement impossible à ignorer.« Les bouffonneries du groupe visent à susciter une action gouvernementale immédiate, même si elle n’est pas spécifique, sur le changement climatique.

Le Parlement a déjà organisé au moins une assemblée de citoyens sur le changement climatique, envoyant par la poste des invitations à plus de 30 000 résidents britanniques fin 2019 pour participer au dialogue. Un groupe de 108 “des personnes de tout le Royaume-Uni et de tous les horizons» s’est finalement réuni six fois avant de publier un rapport en septembre 2020 décrivant comment ils pensaient que le Royaume-Uni devrait respecter ses obligations climatiques.

XR a rejeté cette assemblée citoyenne pour ne pas être allée assez loin, expliquant qu’elle souhaitait que l’ensemble du gouvernement soit soumis aux décisions d’une assemblée citoyenne sur le climat et la justice écologique. Seul un groupe »approuvé par le gouvernement” avec “véritable pouvoir de décision» ferait l’affaire, disaient-ils.