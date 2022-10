Les militants du climat se collent à la peinture de Picasso dans une galerie d’art australienne | Nouvelles du monde

Deux militants pour le climat ont été arrêtés après s’être collés à un cadre de peinture de Picasso.

Les manifestants, debout à côté d’une banderole sur laquelle on pouvait lire “Chaos climatique = guerre et famine”, ont collé leurs mains au verre recouvrant le massacre de Picasso en Corée à la National Gallery of Victoria à Melbourne, en Australie.

Sur Twitter, le groupe a déclaré qu’il avait organisé la manifestation pour “mettre en évidence le lien entre la dégradation du climat et la souffrance humaine”.

Il a ensuite cité David Attenborough : “Si nous continuons sur notre voie actuelle, nous ferons face à l’effondrement de tout ce qui nous assure notre sécurité.”

La branche Victoria d’Extinction Rebellion a déclaré: “Aucun art n’a été blessé lors de la réalisation de cette action.”

La police de Victoria a déclaré aux médias locaux qu’un homme de 59 ans et une femme de 49 ans avaient d’abord collé leurs mains au tableau vers 12h40 dimanche, et avaient finalement été retirés juste après 14h00.

“Ils ont été arrêtés avec un homme de 49 ans et assistaient la police dans leurs enquêtes”, a ajouté un porte-parole.