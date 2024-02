Les militants du cessez-le-feu à Gaza marcheront de Philadelphie à Washington DC pour une manifestation d’une semaine

Un groupe multiconfessionnel de manifestants quittera Philadelphie mercredi matin pour une marche d’une semaine vers la Maison Blanche, où la coalition appellera à un cessez-le-feu à Gaza.

Cette manifestation est l’un des nombreux “pèlerinages de paix” prévus à l’occasion de la célébration chrétienne du Carême, qui commence également mercredi. Les manifestants dans 96 villes à travers 15 pays prévoient de parcourir au moins 40 km de Gaza pour démontrer leur soutien aux Palestiniens de la ville au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Le pèlerinage de Philadelphie commence par une conférence à l’église Mother Bethel AME au 419 S 6th St., où des rabbins et des révérends, dont le membre du conseil Nicolas O’Rourke, prendront la parole. Les marcheurs se rendront ensuite à Independence Hall, point de départ officiel d’une randonnée d’environ 150 milles.

La revendication la plus pressante des manifestants est un cessez-le-feu immédiat et durable dans la guerre, qui a éclaté le 7 octobre après l’assassinat du groupe terroriste palestinien Hamas. plus de 1 000 Israéliens et a pris plusieurs centaines d’otages. Israël a répondu par des frappes aériennes à Gaza, qui ont tué plus de 28 000 Palestinienspour la plupart des femmes et des enfants.

La coalition est également en train d’appeler pour une aide humanitaire rapide, y compris de la nourriture et de l’eau, à la Palestine et la libération de tous les otages détenus par le Hamas ou les forces israéliennes. Ses co-sponsors comprennent la Première Église Unitaire de Philadelphie ainsi que les sections de Philadelphie de Jewish Voice for Peace, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté et le Conseil sur les relations américano-islamiques.

“Nous exhortons les membres de la communauté de toutes confessions et de toutes origines à se joindre à cet effort pour amener paix et justice aux peuples du Moyen-Orient”, Ahmet Tekelioglu, directeur exécutif du CAIR Philadelphie, a déclaré dans un communiqué. “Pendant trop longtemps, notre nation a contribué à la poursuite du conflit, au lieu de prendre des mesures – comme la reconnaissance de l’humanité du peuple palestinien – qui permettraient d’y mettre un terme.”

La première étape de la marche s’étendra de la vieille ville au comté de Delaware, les manifestants arrivant à Chester mercredi soir. De là, ils se rendront à pied vers les villes du Delaware, Wilmington et Newark. La majeure partie de la route s’étend à travers le Maryland, s’étendant sur Havre de Grace et Baltimore avant d’atterrir à Washington, DC. À la fin de chaque journée, les marcheurs s’arrêteront dans une mosquée, une synagogue ou une église pour un repas avec la communauté locale. Ils devrait arriver dans la capitale nationale le 21 février.

Environ 200 militants devraient participer à au moins une partie du pèlerinage, même si certains ne se sont inscrits que pour un ou plusieurs jours. Le rabbin Alissa Wise, principal organisateur de Rabbis for Ceasefire, basé à West Philly, estime que chaque étape du voyage comptera au moins 50 marcheurs. Un bus suivra à tout moment la coalition avec ses affaires, offrant ainsi un répit à tous ceux qui ont besoin d’une pause.

“Cette crise a duré si longtemps, bien plus longtemps que chacun d’entre nous aurait pu l’imaginer”, a-t-elle déclaré mardi. “Nous devons constituer davantage de réserves en nous-mêmes afin de continuer dans ce combat. Unir et lier les bras à travers la foi, à travers la race avec ces différentes communautés est un moyen de nous donner un coup de pouce alors que nous répondons rapidement à cette situation. crise depuis des mois.

“Une partie de ce que je crois, et je pense que beaucoup d’entre nous chez Rabbis for Ceasefire le croient, c’est que la sécurité des Juifs et des Palestiniens ne viendra pas de l’isolement mais de la solidarité.”

Ce n’est pas le seul pèlerinage de paix organisé à Philadelphie. Une deuxième marche est prévue pour la dernière semaine du Carême, période de réflexion et de repentir qui se termine le 28 mars. Cette marche débutera à la Liberty Bell et se terminera à l’usine Lockheed Martin de King of Prussia, selon la co-organisatrice Lisa. Sharon Harper.

Les participants espèrent que les multiples manifestations inciteront à l’action du président, qui a fait face à réprimandes publiques des manifestants à plusieurs événements de campagne sur sa gestion du conflit. Les Rabbins pour le Cessez-le-feu ont exprimé leur inquiétude particulière quant à l’expansion prévue par Israël de son attaque terrestre dans la ville de Rafahoù plus d’un million de réfugiés palestiniens ont trouvé refuge.

“Une crise aiguë se profile”, a déclaré Wise. “Marcher de l’Independence Hall à la Maison Blanche est censé rappeler quels sont les engagements fondamentaux de la démocratie et de l’humanité.”

La coalition a été consternée par ce que Wise appelle un « manque de pression » de la part des manifestations à l’échelle nationale et de l’opinion publique. Un sondage YouGov réalisé en novembre a montré que 65% des Américains ont soutenu un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, tandis qu’une enquête Data for Progress publiée en décembre a révélé que 61% des électeurs probables pensait que les États-Unis devraient appeler à un cessez-le-feu permanent. Une autre manifestation pour un cessez-le-feu à la Maison Blanche le mois dernier a attiré des milliers.

“Je ne suis pas une personne dépressive et je me suis retrouvé dans une situation difficile”, a déclaré Wise. “Je n’ai jamais été aussi déprimé de ma vie et je suis un organisateur sur cette question depuis 20 ans.

“C’est difficile pour moi de dire que j’ai de l’espoir. J’ai l’impression d’avoir un engagement spirituel et un engagement religieux envers l’espoir. J’ai l’impression que ce n’est pas à moi d’abandonner, surtout avec tous les privilèges dont je jouis. C’est mon devoir de maintenir cet espoir.”

