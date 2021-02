Les militants disent que les acheteurs devraient passer aux petits œufs, car produire de gros œufs est douloureux pour les poules

Les militants du bien-être animal ont déclaré hier que les acheteurs britanniques devraient passer aux petits œufs pour le petit-déjeuner – car produire de gros œufs est douloureux pour les poules.

Le British Hen Welfare Trust (BHWT), basé au Devon, invite les consommateurs à changer leur habitude d’achat « gros est le meilleur » pour des œufs de poids petit, moyen ou mixte pour aider les oiseaux.

Plus de la moitié du nombre d’œufs pondus par les exploitations commerciales de ponte sont gros ou très gros, mais la recherche montre que la production cause des problèmes de santé croissants pour les poules avec un «prolapsus pas rare».

L’organisme de bienfaisance a également exhorté les acheteurs à acheter des œufs plus petits afin que les poules puissent les produire naturellement et sans interférence de la modification génétique.

Les éleveurs de poules ont même parlé de « cris considérables » de la part des poules, qui augmentent en décibels plus l’œuf est gros, selon la fiducie.

Plus de la moitié du nombre d’œufs pondus par les élevages commerciaux sont gros ou très gros, mais la recherche montre que la production cause de plus en plus de problèmes de santé pour les poules (photo d’archive)

Jane Howorth, fondatrice de la fiducie, a déclaré: « Le BHWT demande aux consommateurs d’acheter des œufs de poids petit, moyen ou mixte pour aider les poules – vous obtiendrez plus de jaune pour votre argent si vous le faites, et les éleveurs et les poules vous remercieront. ».

Le BHWT a souligné que le bien-être des poules est compromis en raison des problèmes de santé des oiseaux qui pondent de gros œufs, affirmant que c’est une chose avec laquelle l’industrie des œufs elle-même est d’accord.

Récemment invitée à donner une conférence à la prestigieuse Guild of Food Writers, Mme Howorth a profité de l’occasion pour encourager les écrivains et chefs gastronomiques influents à changer leur réflexion sur la taille des œufs lors de la rédaction de recettes.

La demande d’œufs plus gros a entraîné une déclassement des œufs de taille moyenne et petite pour une utilisation dans le secteur des aliments transformés, ce qui signifie que les jaunes ne sont pas mieux utilisés, le fermier perd financièrement car ils ont moins de valeur et la poule a une tâche quotidienne plus exigeante: pondre un œuf plus gros.

Mme Howorth a poursuivi: «Nous avons l’un des meilleurs bien-être de la volaille au monde, et il est juste de collaborer là où nous le pouvons sur des questions qui ont un impact à la fois sur les éleveurs et les poules. Et l’un de ces problèmes est la taille de l’œuf pondu par une poule.

«La taille compte, du moins en ce qui concerne les œufs. Les consommateurs savent peut-être ce que signifie être libre pour une poule, mais il est maintenant temps de donner aux consommateurs le pouvoir d’aider davantage les poules en changeant simplement leur opinion sur la taille des œufs.

Le British Hen Welfare Trust (BHWT), basé dans le Devon, invite les consommateurs à changer leur habitude d’achat « gros est le meilleur » pour des œufs de poids petit, moyen ou mixte pour aider les oiseaux (photo d’archive)

« Plus de la moitié des œufs pondus par les fermes de ponte commerciales sont gros ou très gros et ces whoppers causent des problèmes de bien-être croissants aux oiseaux, avec un prolapsus qui n’est pas rare.

«Les œufs de poids mixte sont actuellement vendus par une poignée de supermarchés, mais les habitudes d’achat restent généralement bloquées dans la mentalité dépassée du« grand est le meilleur ». Tout le monde est gagnant si nous changeons simplement notre façon de penser.

« Les œufs de petit poids ou de poids mixte offrent aux consommateurs un rapport jaune / blanc plus élevé (la plupart d’entre nous conviennent sûrement que le jaune est le meilleur?), Les agriculteurs obtiennent un prix plus juste pour chaque œuf pondu, quelle que soit la taille et surtout cela prend la pression de nos poules assidues et leur permet de faire ce qui vient naturellement sans interférence de la modification génétique.

Le BHWT a été créé en 2005 et compte maintenant 44 équipes dirigées par des bénévoles à travers le pays qui ont aidé plus de 810 000 poules à devenir des animaux de compagnie.