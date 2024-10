Les militants des zones rurales de Géorgie demandent des efforts plus énergiques pour amener les électeurs noirs aux urnes

DAWSON, Géorgie — Le révérend Ezekiel Holley avait une vingtaine d’années lorsque des suprémacistes blancs ont incendié deux églises baptistes du comté de Terrell, en Géorgie. Des militants locaux avaient utilisé ces espaces pour s’organiser quelques années avant que le mouvement des droits civiques n’obtienne des protections fédérales pour les Noirs américains aux urnes.

Ainsi, il y a quatre ans, lorsque les Géorgiens noirs des comtés ruraux se sont rendus fièrement aux urnes, où ils ont contribué à déterminer le résultat d’une élection présidentielle et ont envoyé deux démocrates au Sénat américain, Holley était ravi.

Cette année, alors que Holley se promène avec une canne dans les ruelles du siège du comté de Terrell, à Dawson, frappant aux portes des Géorgiens noirs dans une région où le taux de participation est historiquement faible, il s’inquiète de ne pas constater le même niveau de sensibilisation qui a porté le président. Joe Biden à une victoire serrée en 2020 en Géorgie, qui est une fois de plus apparue comme un État charnière dans la course à la présidence de cette année.

Biden a gagné en partie grâce au soutien des électeurs noirs des zones rurales du sud de la Géorgie. Cette année-là, plusieurs courses de grande envergure ont eu lieu en même temps, ce qui a suscité une vague d’activité et suscité l’enthousiasme des électeurs noirs, historiquement négligés par les candidats. Raphaël Warnock et Jon Ossoff – maintenant sénateurs – et ancien candidat au poste de gouverneur Stacey Abrams s’est rendu dans la région pour aider à faire voter les électeurs noirs dans les comtés ruraux. Cela n’a pas fait de mal que Warnock et Abrams, tous deux noirs, soient depuis longtemps à l’aise dans le Sud rural.

Holley, 83 ans, se souvient de 2020 comme du plus grand effort de mobilisation qu’il ait vu dans la région. Cela a aidé les démocrates à remporter les 16 voix électorales de l’État pour la première fois depuis des décennies. La faible marge de victoire de Biden dans l’État reste gravée dans l’esprit de beaucoup, en partie à cause d’un appel du président de l’époque. Donald Trump à Brad Raffensperger, secrétaire d’État républicain de Géorgie. Le candidat républicain à la présidentielle a imploré le plus haut responsable électoral de l’État de « trouver » suffisamment de voix – il a perdu par 11 779 – pour changer le résultat.

La campagne du vice-président Kamala Harris a qualifié l’effort de cette année de « plus grande opération nationale de tous les cycles de campagne présidentielle démocrate ». Mais certains, comme Holley, ne ressentent pas cette énergie.

« C’était bien organisé il y a quatre ans », a déclaré Holley, président de l’Association nationale du comté de Terrell pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP). « Cette organisation pourrait apparaître, mais je ne la vois pas encore en action. »

Les électeurs noirs des zones rurales de Géorgie peuvent être difficiles à atteindre. La région est peu peuplée et de nombreuses poches démocrates du sud-ouest de la Géorgie se trouvent dans des comtés ruraux touchés par des décennies de désespoir économique. Les habitants d’ici disent souvent aux militants qu’ils ne pensent pas que leur vote changera quoi que ce soit.

« Il existe déjà un sous-investissement dans les communautés rurales, en particulier en Géorgie », a déclaré Sherrell Byrd, directrice exécutive de SOWEGA Rising, une organisation à but non lucratif du sud-ouest de la Géorgie. « À cause de cela, lorsqu’il s’agit de saisons politiques, les gens sont déjà politiquement déprimés – nous sommes déjà économiquement déprimés. »

Les données du secrétaire d’État de Géorgie indiquent que près de la moitié de tous les électeurs actifs du 2e district du Congrès, qui couvre une grande partie du sud-ouest de la Géorgie, sont noirs. Et plus d’électeurs noirs inscrits se sont rendus en 2020 qu’en 2016, selon une analyse des données de l’État.

Holley a rassemblé un petit groupe de résidents – jeunes et vieux – pour frapper aux portes chaque semaine. Le comté de Terrell compte environ 60 % de Noirs et a produit des majorités démocrates lors des récentes élections présidentielles. Black Voters Matter, un groupe à but non lucratif, finance leurs efforts de participation.

Par un samedi nuageux d’octobre, deux jours avant la date limite d’inscription des électeurs, Holley est parti à Dawson avec Delvin Blackwell et Patricia Powell. Blackwell a parcouru le trottoir, frappant aux portes et déposant des dépliants lorsque les gens ne répondaient pas. Holley suivait, demandant à tous ceux qui passaient s’ils étaient prêts à voter. Beaucoup d’entre eux connaissaient Holley et l’ont accueilli chaleureusement avant qu’il ne fasse son discours.

Le trio trouva AJ Harrold assis sur une chaise de patio. À 88 ans, Harrold se souvient d’une époque où il ne pouvait pas voter. Powell l’a inscrit à un vote par correspondance, mais il n’est pas sûr de le faire.

« La plupart du temps, les politiciens ne viennent pas simplement expliquer ce qu’ils vont faire et ce qui se passe », a déclaré Harrold.

Lorsque Jaleen Green a ouvert sa porte, il a déclaré aux solliciteurs qu’il n’avait pas le droit de voter. A 19 ans, il ne savait pas qu’il pouvait s’inscrire. Il a laissé Powell entrer pour l’aider à remplir un formulaire d’inscription à sa table de cuisine.

Green a déclaré qu’il n’avait pas remarqué de personnes faisant campagne pour l’un ou l’autre candidat. Il a déclaré qu’il prévoyait de voter pour Trump, dont la campagne compte beaucoup moins de volontaires géorgiens que celle de Harris. Son père est un partisan de Trump avec une pancarte dans son jardin, et Green pense que Trump serait meilleur pour l’économie. Mais il s’animait davantage lorsque la conversation tournait vers les préoccupations locales.

« Réparez les rues, la route », a déclaré Green. « Construire un centre communautaire pour les jeunes. Nourrissez les sans-abri, donnez-leur un abri car nous avons du mauvais temps.

Gloria Brown n’a pas voté en 2020 parce qu’elle était sans abri depuis un certain temps et qu’elle avait du mal à s’inscrire. Elle se sent frustrée par le manque d’emplois bien rémunérés et souhaite que les politiciens fassent plus d’efforts pour gagner les voix de personnes comme elle.

« Vous devez venir ici et interagir avec nous », a-t-elle déclaré.

Samantha Turner, qui rendait visite à sa tante à Dawson, vit dans le comté voisin de Dougherty. Elle a regardé une partie du dernier débat présidentiel et a déclaré qu’elle voterait pour Harris – mais s’inquiète de ne pas voir l’effort tous azimuts cette fois-ci.

« La mobilisation n’est pas aussi visible qu’elle l’était en 2020 », a déclaré Turner. « Il n’y a pas beaucoup de signes non plus. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui est en jeu. »

Certains dirigeants noirs du sud de la Géorgie affirment avoir constaté une intensification de la sensibilisation ces derniers temps. C’est en partie dû au fait que le financement est arrivé en retard et Ouragan Hélène interrompu, a déclaré Ryan Brown, qui est récemment devenu directeur politique régional de Harris pour la Géorgie du Sud.

« Je vois des groupes qui sont habituellement actifs 90 jours avant d’être activés environ 30 jours plus tard », a déclaré Brown.

Black Voters Matter travaille en Géorgie toute l’année, et les organisations fondées par Abrams, Fair Count et le New Georgia Project ont également ciblé les électeurs difficiles à atteindre.

Le sénateur d’État Freddie Powell Sims, un démocrate de Dawson, conteste l’idée selon laquelle les démocrates n’en font pas assez dans le sud-ouest de la Géorgie.

« Le Parti démocrate a dû parcourir beaucoup de chemin en peu de temps et je pense qu’il a fait un travail phénoménal pour y parvenir », a-t-elle déclaré.

La campagne Harris a déclaré que son opération régionale comptait près de 70 employés à temps plein, 10 bureaux, 4 500 bénévoles et plus de 500 événements.

Harris a visité la région côtière du sud-est de l’État en août, visitant la ville de Savannah et le comté de Liberty lors d’une tournée en bus, mais elle ne s’est pas rendue vers l’ouest. Elle doit faire campagne à Atlanta samedi.

Le week-end dernier, l’ancien président Bill Clinton a fait campagne dans le sud-ouest et le centre de la Géorgie. La campagne Harris indique qu’Ossoff se rendra dans le sud de la Géorgie plus tard ce mois-ci.

Le révérend Lorenzo Heard, un démocrate, préside la commission du comté de Dougherty, qui comprend Albany, la plus grande ville du sud-ouest de la Géorgie, l’un des premiers champs de bataille dans la lutte pour les droits civiques.

Heard s’inquiète particulièrement du fait que les hommes noirs ne votent pas. Il a déclaré que l’enthousiasme général était en baisse sans d’autres courses très médiatisées sur le bulletin de vote et que trop peu de personnes plaidaient en faveur de la participation dans la région.

« Il y a beaucoup de gens que nous devons réveiller », a déclaré Heard. « Si cette foule dort, la Géorgie est sur le point de nous échapper. »

—————

Le journaliste de données Kavish Harjai a contribué depuis Los Angeles.

__

Kramon est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Kramon sur X : @charlottekramon