Les militants d’Animal Rebellion organisent une manifestation de « versement de lait » à travers le Royaume-Uni, une décision qui n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs des médias sociaux. Les protestations font partie d’une série d’actes de ce type réclamant un « avenir basé sur les plantes ». Il y a des vidéos virales montrant des manifestants vidant des cartons de lait sur le sol dans des magasins départementaux. Le dernier incident a eu lieu dans un magasin Waitrose à Édimbourg. “Nous avons un besoin urgent du gouvernement pour soutenir les agriculteurs dans la transition vers un avenir basé sur les plantes”, a déclaré l’un des manifestants à Edinburgh Live. De telles manifestations ont également eu lieu à Londres et à Manchester, ajoute le rapport.

« Des coulées de lait se déroulent actuellement dans tout le Royaume-Uni. Tous sont des individus inquiets qui demandent au gouvernement de nous donner un avenir vivable, un #PlantBasedFuture », a tweeté Animal Rebellion.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont critiqué cet acte comme un gaspillage de nourriture alors que la crise du coût de la vie fait rage. “Milk Pours – Manifestations pour un avenir basé sur l’usine sur le dos du personnel de nettoyage mal payé qui devra nettoyer ce gâchis élitiste. Ça se passe au Royaume-Uni, ceci à Édimbourg. Je ne peux que grincer des dents devant les déchets », a écrit un utilisateur de Twitter.

S’IL VOUS PLAÎT @rebelsanimal ne gaspillez pas de nourriture comme ça quand les gens n’ont pas les moyens de se nourrir et de nourrir leurs enfants.

Je suis très sûr que causer de la pourriture et du gaspillage alimentaire, de sorte que l’impact existant sur l’environnement soit réduit à néant, et que la production doive augmenter, pendant que ce magasin reçoit son argent d’assurance, est très vert et respecte les droits des animaux.

Les coulées de lait sont excellentes.pic.twitter.com/8CgE1jx3hL

