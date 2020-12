Le député indépendant William Wilberforce a rédigé le Slave Trade Act en 1807, qui a aboli l’industrie dans tout l’Empire britannique. Il a été adopté en 1833

La traite transatlantique des esclaves a été lancée par les commerçants portugais avec la construction du premier poste permanent de traite des esclaves d’Afrique subsaharienne à Elmina en 1492.

Mais il passa rapidement entre les mains des Hollandais puis des Anglais et, au XVIIIe siècle, il voyait des dizaines de milliers d’Africains passer chaque année par «la porte du non-retour» sur des navires négriers sordides à destination de plantations dans les Amériques.

Les commerçants européens naviguaient vers la côte ouest de l’Afrique avec des produits manufacturés qu’ils échangeaient contre des personnes capturées par des commerçants africains.

Les marchands européens traverseraient ensuite l’Atlantique avec des navires pleins d’esclaves sur le fameux «passage du milieu».

Les conditions étaient si torrides que de nombreux ravisseurs, qui n’avaient souvent presque plus d’espace pour se déplacer, n’ont pas survécu au voyage.

Pour ceux qui ont survécu, les conditions ne se sont pas beaucoup améliorées.

Ils ont été envoyés travailler dans des plantations à travers les États-Unis, les Caraïbes et les pays d’Amérique du Sud tels que le Brésil, produisant des cultures telles que du sucre, du café et du tabac pour la consommation en Europe.

Dans les années 1660, la participation britannique s’était développée si rapidement en réponse à la demande de main-d’œuvre pour cultiver le sucre à la Barbade et dans d’autres îles des Antilles britanniques que le nombre d’esclaves enlevés d’Afrique par des navires britanniques était en moyenne de 6700 par an.

Un siècle plus tard, la Grande-Bretagne était le premier pays européen engagé dans la traite des esclaves. Sur les 80 000 Africains enchaînés et enchaînés et transportés à travers les Amériques chaque année, 42 000 ont été transportés par des navires négriers britanniques.

Les propriétaires de plantations étaient souvent des maîtres d’œuvre cruels, forçant leurs captifs à travailler sans repos pendant de nombreuses heures et de maigres rations.

Les propriétaires eux-mêmes – souvent les plus jeunes fils d’aristocrates britanniques qui ont traversé l’Atlantique pour trouver leurs propres richesses après que la richesse de leurs pères ait été transmise à leurs frères aînés – ont fait fortune que beaucoup ont utilisé pour construire de somptueuses maisons à travers la campagne anglaise.

Mais à la fin du XVIIIe siècle, les premiers appels à l’abolition complète de l’esclavage étaient lancés en Grande-Bretagne.

Alimentés par une série de jugements de justice libérant des esclaves et l’influence de la religion, de nombreuses personnalités se sont jointes au choeur pour l’abolition.

Au début, la campagne a été fortement contrée par ceux qui en ont profité. Mais le député indépendant William Wilberforce a pris la tête du mouvement anti-esclavagiste croissant et sa vague d’action s’est accélérée.

Dans les années 1790, Wilberforce fut persuadé de faire pression pour l’abolition de la traite des esclaves et, pendant 18 ans, il introduisit régulièrement des motions anti-esclavagistes au parlement.

La campagne a été soutenue par de nombreux membres de la secte de Clapham et d’autres abolitionnistes qui ont sensibilisé le public à leur cause avec des brochures, des livres, des rassemblements et des pétitions.

En 1807, Wilberforce a rédigé le Slave Trade Act qui a finalement aboli l’industrie en Grande-Bretagne.

Il ne libéra cependant pas ceux qui étaient déjà esclaves, et ce ne fut qu’en 1833 qu’un deuxième acte fut adopté donnant la liberté à tous les esclaves de l’empire britannique.

Le premier esclave britannique à avoir obtenu sa liberté devant les tribunaux fut James Somersett, un esclave africain, appartenant à douanier Charles Stewart à Boston, Massachusetts.

En 1771, peu de temps après avoir été amené en Écosse, Somersett s’est enfui, mais a été capturé à nouveau et embarqué sur un navire à destination de la Jamaïque. Mais trois personnes prétendant être les parrains et marraines de Somersett depuis son baptême de chrétien en Angleterre, John Marlow, Thomas Walkin et Elizabeth Cade, ont déposé une requête devant la Court of King’s Bench pour obtenir un bref d’habeas corpus.

Après un mois de réflexion, le juge Lord Justice Mansfield a décidé que James devrait être libéré. Il a qualifié l’affaire d ‘«odieuse» et a déclaré que «la revendication de l’esclavage ne peut jamais être soutenue».

Cela a été salué comme une grande victoire par James et ses partisans et a créé un précédent important, largement interprété comme signifiant que lorsqu’un esclave met le pied sur le sol anglais, il devient libre. Ce n’est que depuis l’acte de Wilberforce de 1807, cependant, que la possession d’esclaves étrangers sur des terres étrangères a été interdite.

Les ancêtres d’une multitude de Britanniques bien connus ont été liés à la traite des esclaves ces dernières années.

Parmi eux, le premier ministre David Cameron dont le cousin germain a été démis de ses fonctions six fois, le général Sir James Duff, en plus de bénéficier de l’esclavage alors qu’il était légal dans l’empire britannique, a reçu 4 101 £, soit plus de 3 millions de £ aujourd’hui (4,7 millions de dollars). dollars), pour les 202 Noirs qu’il a réduits en esclavage sur la Grange Sugar Estate en Jamaïque.

L’homme d’affaires du dix-neuvième siècle, William Jolliffe, un parent de la femme de Cameron, Samantha, a également récolté les fruits de l’esclavage, recevant 4000 £, soit environ 3,25 millions de livres sterling d’argent d’aujourd’hui, en compensation du gouvernement pour avoir libéré 164 esclaves à Sainte-Lucie après l’abolition.

Parmi les autres familles dont les familles ont bénéficié de l’esclavage, citons Lord Coe, l’acteur Benedict Cumberbach, le laïc Richard Dawkins, l’ancien ministre Douglas Hogg, les auteurs Graham Greene et George Orwell et la poète Elizabeth Barrett Browning.