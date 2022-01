Les militants de l’État islamique sont toujours enfermés dans une prison syrienne, admettent les forces dirigées par les Kurdes

La coalition dirigée par les États-Unis a bombardé les militants depuis les airs, endommageant la prison, et a déployé des forces terrestres pour tenter de tenir le périmètre. Selon les Nations Unies, les combats dans et autour du complexe pénitentiaire ont déplacé jusqu’à 45 000 personnes à Hasakah, la plupart d’entre elles se réfugiant chez des membres de leur famille ou des amis. Un confinement à l’échelle de la ville est en place et ceux qui sont restés dans les quartiers de Ghwaryan et de Zouhour, à proximité de la prison, se sont retrouvés sans accès aux soins médicaux, à l’eau potable ou au pain et au carburant.