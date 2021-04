EXTINCTION Les militants de la rébellion ont brisé les vitres du siège de la HSBC à Londres ce matin avant que les flics ne se précipitent.

Portant des lunettes et des masques, les manifestants – qui semblaient être un groupe majoritairement féminin – ont été cassés à l’aide d’un marteau avec les mots «radical» et «amour» dessus.

Un militant tenant un marteau alors qu’une fenêtre est brisée à Londres Crédit: Reuters

Les femmes masquées ont apposé des autocollants sur le verre après qu’il ait été brisé Crédit: Reuters

Le groupe s’est assis par terre et a attendu l’arrivée de la police, ont déclaré des témoins Crédit: Reuters

Un certain nombre d’entre eux ont été emmenés par des flics après que du verre a été brisé sur le gratte-ciel de Canary Wharf plus tôt dans la journée.

On pense qu’au moins 19 fenêtres ont été endommagées ce matin dans le cadre de la manifestation.

Après avoir brisé le verre, les militants ont collé des autocollants dans les fenêtres avant de s’asseoir et d’attendre l’arrivée des officiers.

Extinction Rebellion a déclaré: « Malgré la promesse de HSBC de réduire son empreinte carbone à zéro net d’ici 2050, son plan climatique actuel permet toujours à la banque de financer l’énergie au charbon et ne fournit aucune base pour refuser des clients ou annuler des contrats basés sur des liens avec le combustible fossile. industrie. »

Le groupe a cassé des vitres au siège londonien de Barclays il y a deux semaines.

Sept militants du groupe controversé ont utilisé des outils pour briser la vitre et ont collé le message « En cas d’urgence climatique » sur le devant du bâtiment.

Ils disent qu’il utilise « une action directe non violente, causant des dommages matériels pour prévenir et attirer l’attention sur des dommages plus importants ».

Le groupe a ajouté: « Il s’agit de la dernière action de protestation contre les investissements continus de la banque dans des activités qui contribuent directement à l’urgence climatique et écologique. »

Le groupe a collé des autocollants sur le verre Crédit: Reuters

Le marteau et le ciseau utilisés pour briser le verre disaient « nous agissons avec amour » Crédit: Reuters

La police a parlé au groupe après que le verre a été brisé ce matin Crédit: Reuters

L’un des marteaux roses utilisés par les militants portait le slogan: «Attention – agissez avec amour».

Extinction Rebellion se décrit comme un groupe d’action directe non violente et de désobéissance civile.

Ses éco-guerriers ont exigé que le gouvernement déclare une urgence climatique.

Ils veulent que les politiciens prennent des mesures urgentes contre le changement climatique et le déclin de la faune.

En particulier, les militants veulent que le Royaume-Uni réduise ses émissions de carbone à «zéro d’ici 2025» et fasse davantage pour «éliminer l’excès de gaz à effet de serre atmosphériques».

En janvier, il a été signalé que la police se verrait accorder de nouveaux pouvoirs pour briser les manifestations qui sèment le chaos dans les rues.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel élaborait des lois pour interdire les tactiques de guérilla qui perturbent les entreprises ou les liaisons de transport.

Les officiers supérieurs seront autorisés à imposer un large éventail de restrictions pour empêcher les manifestations de causer une nuisance publique ou de nuire aux moyens de subsistance.