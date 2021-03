Pressé par l’affirmation selon laquelle la Grande-Bretagne n’est pas institutionnellement raciste, le Dr Begum a répondu: «Dites cela à la jeune mère noire qui a quatre fois plus de risques de mourir en couches qu’à son jeune voisin blanc, dites cela à 60% des médecins et infirmières du NHS. qui sont morts de Covid et étaient des travailleurs noirs et appartenant à des minorités ethniques. Vous ne pouvez pas leur dire, car ils sont morts.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy