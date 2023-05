Les militants de Gaza et Israël échangent davantage de frappes aériennes dans le conflit le plus violent depuis des mois malgré les efforts de cessez-le-feu

Vendredi, le deuxième groupe militant palestinien du Jihad islamique a tiré des roquettes vers la capitale contestée de Jérusalem.

En réponse, l’armée israélienne a envoyé des avions de combat qui ont frappé quatre postes militaires du Jihad islamique dans la bande de Gaza.

L’échange de frappes aériennes lors de la confrontation la plus violente entre Israël et la Palestine ces derniers mois a rompu une pause de 12 heures qui a suscité l’espoir d’un cessez-le-feu.

Des militants palestiniens ont tiré des roquettes vers Jérusalem vendredi, aggravant encore la confrontation la plus violente depuis des mois entre Israël et des militants de la bande de Gaza malgré les efforts pour négocier un cessez-le-feu.

L’éclatement des tirs de roquettes depuis Gaza a envoyé des sirènes d’avertissement hurlant aussi loin au nord que la capitale contestée de Jérusalem – à environ 48 miles de la frontière de Gaza – brisant une accalmie de 12 heures qui avait fait naître l’espoir que les puissances régionales pourraient bientôt négocier un cessez-le-feu.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes de part et d’autre vendredi. Les combats, qui ont commencé mardi, entre Israël et le Jihad islamique – le deuxième plus grand groupe militant à Gaza après les dirigeants du Hamas du territoire – ont tué 31 Palestiniens dans la bande, dont des femmes et des enfants, et un homme de 70 ans dans centre d’Israël.

Une roquette a percuté un champ dans la colonie israélienne de Bat Ayin, au sud de Jérusalem, a déclaré Josh Hasten, porte-parole de la région. Des bruits sourds pouvaient être entendus à l’intérieur de la ville, qui abrite les principaux sites sacrés du christianisme, du judaïsme et de l’islam.

Des vidéos montraient des Israéliens sautant de leurs voitures et s’accroupissant sous les rails de l’autoroute alors que les sirènes retentissaient. Les habitants des colonies voisines ont rapporté avoir entendu des explosions et vu de la fumée noire s’élever des collines après une apparente interception de missiles.

« Le bombardement de Jérusalem envoie un message », a déclaré le Jihad islamique dans un communiqué. « Ce qui se passe à Jérusalem n’est pas séparé de Gaza. »

En réponse, l’armée israélienne a déclaré que ses avions de combat avaient frappé quatre postes militaires du Jihad islamique et un lanceur d’obus de mortier dans la bande de Gaza.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il procédait à une évaluation de la sécurité. L’armée israélienne a exhorté ceux qui se trouvent à moins de 40 kilomètres de la frontière de Gaza à rester à proximité des abris anti-bombes et à limiter les rassemblements publics jusqu’à samedi soir.

Les sirènes près de Jérusalem ont ramené certains habitants au printemps 2021, lorsque le Hamas a tiré des roquettes vers la ville, ce qui a contribué à déclencher une guerre sanglante de 11 jours à Gaza. À cette époque, le groupe militant a cité une marche provocatrice d’extrême droite dans les quartiers palestiniens de Jérusalem comme l’une des raisons de son tir de roquettes, ainsi que le déplacement des Palestiniens de l’est de la ville.

La police israélienne a déclaré qu’elle autoriserait le même défilé ultranationaliste juif – destiné à célébrer la prise de Jérusalem-Est par Israël – à avoir lieu jeudi.

Depuis mardi, les frappes israéliennes ont tué cinq hauts responsables du Jihad islamique et touché au moins 215 cibles à Gaza, y compris des sites de lancement de roquettes et de mortiers et des militants se préparant à les utiliser. Le Jihad islamique a riposté avec près de 900 roquettes tirées vers des régions densément peuplées d’Israël.

Les bombes et les obus israéliens ont détruit 47 logements et en ont tellement endommagé 19 qu’ils étaient inhabitables, laissant 165 Palestiniens sans abri, a rapporté le ministère du Logement de Gaza. De plus, près de 300 maisons ont subi des dommages.

Les Palestiniens ont inspecté vendredi les décombres causés par les combats.

« Le rêve que nous avions construit pour nos enfants, pour nos fils, est terminé », a déclaré Belal Bashir, un Palestinien vivant à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, dont la maison familiale a été réduite à un tas de décombres lors d’une frappe aérienne jeudi soir. Lui, ses jeunes filles et son fils de deux semaines auraient été tués dans l’explosion tonitruante s’ils n’avaient pas couru dehors lorsqu’ils ont entendu des cris, a-t-il dit.

« Nous avons été choqués que notre maison ait été prise pour cible », a-t-il ajouté en sortant les poupées et les couvertures de ses enfants d’un cratère béant.

Au moins 31 Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués dans les combats, dont sept enfants et quatre femmes, selon le bureau humanitaire de l’ONU. Au moins trois des enfants ont été tués par des ratés de roquettes palestiniennes, selon l’armée israélienne et le Centre palestinien pour les droits. Plus de 90 Palestiniens ont été blessés, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

Les morts de civils ont attiré la condamnation du monde arabe et l’inquiétude des États-Unis et de l’Europe. Au cours de ses quatre dernières guerres contre le Hamas, Israël a été à plusieurs reprises accusé de crimes de guerre en raison du nombre élevé de morts parmi les civils et de son utilisation d’armes lourdes contre l’enclave surpeuplée. Israël, à son tour, soutient que les groupes militants palestiniens utilisent les civils comme boucliers humains en combattant au milieu d’eux.

Le Hamas, le gouvernement civil de facto avec une armée de quelque 30 000 hommes à Gaza, a cherché à maintenir sa trêve avec Israël tout en essayant d’empêcher les conditions de vie épouvantables dans l’enclave bloquée de s’aggraver depuis une guerre dévastatrice de 11 jours en 2021 qui a tué plus de 260 personnes. Palestiniens. Le groupe, qui a pris le contrôle de Gaza en 2007, n’a pas participé à cette série de combats – comme il l’a fait lors d’une explosion de violence similaire l’été dernier. En signe de retenue, Israël a limité ses frappes aériennes aux cibles du Jihad islamique.

Les deux parties semblaient au bord d’un cessez-le-feu plus tôt cette semaine. Vendredi, des responsables du Hamas ont déclaré aux médias locaux que l’Égypte intensifiait ses efforts diplomatiques pour arrêter les combats. Mais le radiodiffuseur public israélien Kan a rapporté que les responsables israéliens s’étaient retirés des pourparlers en Égypte après que le Jihad islamique ait lancé des roquettes sur Jérusalem. Le bureau de Netanyahu a refusé de commenter les informations.

Pendant ce temps, les personnalités du Jihad islamique ont envoyé des signaux mitigés sur les négociations. Le haut responsable Ihsan Attaya s’est plaint vendredi matin que les médiateurs « n’aient pas été en mesure de nous fournir la moindre garantie ». Un point de friction a été les exigences du Jihad islamique qu’Israël cesse sa politique d’assassinats ciblés, a déclaré Attaya.

Au Caire, Mohamad al-Hindi, membre du bureau politique du Jihad islamique, tentait de préciser les détails d’une éventuelle trêve. Il a déclaré aux médias palestiniens qu’il espérait que les deux parties « parviendraient à un accord de cessez-le-feu et l’honoreraient aujourd’hui ». Mais l’échange continu de coups de feu quelques heures plus tard a semblé saper son optimisme.

Les combats de cette semaine ont commencé quand Israël a lancé, mardi, des frappes aériennes simultanées qui ont tué trois commandants du Jihad islamique ainsi que certaines de leurs femmes et enfants alors qu’ils dormaient dans leurs maisons. Israël a déclaré qu’il ripostait à un barrage de tirs de roquettes lancé la semaine dernière par le Jihad islamique après la mort de l’un de ses membres cisjordaniens, Khader Adnan, après une grève de la faim de 87 jours alors qu’il était détenu par Israël.

Les frappes aériennes et les roquettes ont déplacé le centre d’un conflit de longue date vers Gaza après des mois de montée de la violence en Cisjordanie occupée sous le gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire.

Israël a mené des raids d’arrestation presque nocturnes en Cisjordanie qui ont tué 109 Palestiniens jusqu’à présent cette année – le nombre de morts le plus élevé en deux décennies. Au moins la moitié des morts sont affiliés à des groupes militants, selon un décompte de l’Associated Press. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes visant des Israéliens pendant cette période.