Les militants de Cisjordanie attendent leur heure alors que l’Autorité palestinienne perd le contrôle

Commentez cette histoire Commentaire

Naplouse, Cisjordanie — La nouvelle de l’attaque meurtrière contre l’hôpital al-Ahli de la ville de Gaza s’est répercutée sur la foule à Naplouse, où les partisans du Fatah manifestaient mardi soir en solidarité avec Gaza. Une voix provenant d’un haut-parleur a appelé à une « journée de rage ». En quelques heures, des manifestations ont éclaté dans toute la Cisjordanie. Des manifestants et des hommes armés se sont affrontés avec des soldats israéliens et des forces de sécurité fidèles à l’Autorité palestinienne, que beaucoup considèrent comme complices de l’occupation israélienne. Les scènes de carnage à Gaza ont conduit à une colère croissante contre l’autorité soutenue par l’Occident et à un soutien local accru à son rival de longue date, le Hamas.

Le déchaînement du groupe militant le 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a tué au moins 1 400 personnes, et l’intensification de la guerre à Gaza ont uni les Palestiniens au-delà des clivages politiques et géographiques, laissant leurs dirigeants en Cisjordanie lutter pour maintenir le contrôle et contenir les appels à une résistance violente. .

Alors que tous les regards sont tournés vers la guerre à Gaza, la violence monte tranquillement en Cisjordanie

« Nous sommes tous Palestiniens », a déclaré un homme de 30 ans en marge de la marche de mardi à Naplouse, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour protéger sa sécurité. « Nous combattons deux gouvernements, Israël et le [Palestinian] Autorité. »

Les manifestants lors de la marche ont scandé « Nous mourrons pour vous, Gaza » et en soutien à la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam. Quelques-uns brandissaient ouvertement des drapeaux du Hamas et portaient la tenue verte emblématique du groupe – une démonstration de soutien auparavant impensable sur le terrain du Fatah.

Mercredi, des manifestants se sont de nouveau affrontés avec les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes dans des villes de Cisjordanie, notamment à Jénine, Naplouse et Hébron. Les forces israéliennes ont répondu par des tirs réels, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Au moins deux Palestiniens ont été tués dans une ville à l’extérieur de Ramallah.

Les responsables palestiniens n’ont pas tardé à qualifier la frappe de mardi dans l’hôpital de « massacre » israélien, bien que les responsables israéliens aient imputé l’explosion à une roquette lancée par des militants palestiniens. Les renseignements américains actuels ont conclu qu’Israël n’était « pas responsable », a déclaré mercredi au Washington Post un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Mais ces conclusions n’auront ici que peu de poids. Plus de 3 000 Gazaouis ont été tués dans les frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre et des centaines de milliers ont été déplacés.

Au cours de la même période, les soldats israéliens et les colons ont tué plus de 60 Palestiniens en Cisjordanie et en ont blessé plus de 1 300, selon le ministère palestinien de la Santé. Israël a également bouclé certaines parties de la Cisjordanie, fermant les routes et installant des points de contrôle pour empêcher les Palestiniens de se déplacer entre les villes.

Plus de 440 Palestiniens ont été arrêtés par l’armée israélienne, qui affirme qu’environ la moitié d’entre eux sont affiliés au Hamas, et la violence des colons augmente.

En réponse à la grève des hôpitaux, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, 88 ans, a écourté une visite à Amman, en Jordanie, où il devait rencontrer mercredi le président Biden, et est retourné à Ramallah, la capitale de facto de l’autorité.

Dans un communiqué, Abbas a déclaré que l’explosion était « un crime de guerre odieux » et a appelé la communauté internationale à intervenir à Gaza. « Nous n’autoriserons pas une nouvelle Nakba au XXIe siècle », a déclaré Abbas, faisant référence au déplacement massif de Palestiniens après la création d’Israël en 1948.

Mais les Palestiniens ont critiqué Abbas pour ce qu’ils considèrent comme sa présence discrète au cours des dix derniers jours – alors que Washington et les autres partisans occidentaux de l’autorité se sont ralliés à Israël.

Comment l’attaque soigneusement planifiée du Hamas contre Israël s’est transformée en un déchaînement chaotique

« Depuis des années, ils disent : ‘Nous soutenons les Palestiniens, nous voulons une solution à deux Etats, un Etat palestinien indépendant et viable’, et maintenant je pense que le masque est tombé », a déclaré Ayman Shakaa, qui dirige un centre communautaire. à Naplouse.

Israël a occupé la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est en 1967. Aux termes des accords d’Oslo, négociés par le président Bill Clinton en 1993, ces territoires étaient censés former un État palestinien. Mais le processus de paix mené par les États-Unis est en sommeil depuis des années. Les colonies israéliennes en Cisjordanie se sont développées. Les membres du gouvernement actuel d’Israël, le plus d’extrême droite de son histoire, ont ouvertement appelé à l’annexion.

Depuis 2007, lorsque le Hamas a violemment chassé l’Autorité palestinienne de la bande de Gaza, Abbas a réprimé les partisans du Hamas et du Jihad islamique palestinien, un groupe militant plus petit à Gaza, ainsi que ses propres détracteurs. Les élections promises depuis longtemps n’ont jamais eu lieu. Le désespoir s’est approfondi dans les camps de réfugiés pauvres qui parsèment encore la Cisjordanie.

Au cours des deux dernières années, les camps de Naplouse, Jénine et ailleurs sont devenus des incubateurs pour une nouvelle génération de groupes armés qui ont mené des attaques meurtrières contre des soldats, des colons et des civils israéliens. Israël a répondu par des raids militaires massifs en Cisjordanie, faisant de 2023 l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis la fin de la deuxième Intifada en 2005.

« Il est temps de s’unir », a déclaré Shakaa, qui a déclaré qu’Abbas devait s’adapter à la nouvelle réalité, sous peine de perdre tout semblant d’autorité. « Même [Israeli Prime Minister Benjamin] Netanyahu a réussi à créer une nouvelle coalition. Nous ne devrions pas conserver la même situation politique qu’avant.»

« Il est clair que nous nous dirigeons vers le moment le plus sombre de notre histoire moderne », a-t-il ajouté. « C’est très difficile de ne pas dire à un jeune homme de ne pas faire de bêtises. »

Dans une ruelle étroite et délabrée du camp de réfugiés très peuplé de Balata, à Naplouse, Zoufi, le commandant d’une unité locale des Brigades des martyrs d’al-Aqsa – répertoriées par Israël comme groupe terroriste – était assis mardi sur un canapé décoloré, entouré d’autres combattants. et des adolescents, certains équipés de fusils M16.

« Le pire est encore à venir », a déclaré ce militant de 38 ans, père de trois enfants, à condition qu’il soit identifié par son surnom d’enfance pour protéger sa sécurité. Zoufi a déclaré qu’il s’était réveillé le 7 octobre avec la nouvelle du déchaînement du Hamas et avait demandé à sa femme de le gifler pour s’assurer qu’il ne rêvait pas. Puis il rit de joie.

Les groupes de Zoufi, et d’autres du même genre, ont été relativement silencieux jusqu’à présent. Mais il affirme que le calme ne durera pas : « Nous faisons partie de cette guerre. »

Le Hamas, le Fatah et le Jihad islamique ont des « cellules dormantes » à travers la Cisjordanie, a-t-il dit, « qui observent et se préparent », en attendant que l’armée israélienne en Cisjordanie soit débordée.

« Israël paiera le prix », a-t-il déclaré, « et le prix viendra d’ici ».

« Martyrs de demain » : dans une cellule militante palestinienne en Cisjordanie

Zoufi est affilié au Fatah mais s’oppose à l’approche non-violente de l’Autorité palestinienne. Il a fondé sa cellule militante l’année dernière. Balata abrite quelque 30 000 personnes et ne dispose d’aucune force de police adéquate. La même chose est vraie dans d’autres camps à Naplouse et à Jénine et dans tout le nord de la Cisjordanie. Dans ces communautés, ce sont les militants qui sont aux commandes.

« Quand les gens sortent [to the streets], l’AP n’aura aucun contrôle », a-t-il déclaré. « Ils ne prennent pas les devants. Donc s’ils ne soutiennent pas la résistance, ce sera leur fin.»

Ibrahim Badrasawi, un commerçant de 53 ans du camp de réfugiés voisin d’Askar, a déclaré qu’il avait le sentiment qu’un soulèvement avait déjà commencé. Il a été blessé par des tirs israéliens lors de la deuxième Intifada au début des années 2000 et a passé des années dans les prisons israéliennes.

« La résistance [to the Israeli occupation] est partout », a-t-il déclaré. « Mais l’AP tient le milieu du bâton, essayant de conserver le pouvoir tout en ne soutenant pas le Hamas. »

Le centre ne peut plus tenir longtemps, dit-il.

« Si Israël fait une chose stupide comme une invasion terrestre, la guerre éclatera non seulement en Cisjordanie et à l’intérieur d’Israël, mais aussi dans le monde arabe », a-t-il déclaré. « Nous voulons la libération, pas une effusion de sang. … J’espère que cela s’arrêtera avant d’en arriver là.»

Mohamed Hamdan, le secrétaire général du Fatah à Naplouse, a défendu Abbas et ses efforts pour relancer les négociations de paix. Il a déclaré que les autorités faisaient de leur mieux pour maintenir l’ordre et maîtriser les armes dans la rue. Mais la communauté internationale a « trahi » les Palestiniens, a-t-il déclaré.

« Nous voyons nos enfants mourir avant nous à Gaza », a-t-il déclaré. « Nous assistons à la violence des colons israéliens… et aux violations contre la mosquée al-Aqsa, pour lesquelles le Hamas s’est soulevé. »

Cette fois, c’était différent pour lui aussi, dit-il, et il n’était pas sûr que sa colère puisse être contenue. « Nous voyons que les gens veulent des affrontements ouverts avec l’occupation israélienne. » Il a poursuivi : « Les gens approchent de la fin. »

Sufian Taha de Ramallah a contribué à ce rapport.