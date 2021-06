Les militants de Bengaluru vaccinent les résidents défavorisés qui n’ont pas de carte d’identité

Plusieurs militants à Bangalore aident les personnes issues de groupes défavorisés à se faire vacciner sans avoir besoin d’une carte d’identité avec photo. Citizens for Citizens (C4C) a collaboré avec Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike le 7 juin pour mener une campagne de vaccination pour le groupe concerné de personnes âgées de 18 à 44 ans. Les militants ont fait du porte-à-porte pour rassembler les données de 20 bénéficiaires, dont des personnes de cinq groupes, des personnes handicapées, des vendeurs de rue, des personnes âgées ou des malades chroniques, le personnel du Département de la protection de l’enfance, du Département du développement des femmes et des enfants et des personnes sans carte d’identité officielle à Vasant Nagar (quartier 93), rapporte La minute de l’actualité.

La vaccination a été effectuée dans le centre de soins de santé primaire et elle a été inaugurée par le Dr Vaishnavi, agent spécial, BBMP. L’initiative a été lancée dans le cadre de la campagne ‘#VaxUp’ par l’équipe d’action de santé publique (PACT).

S’adressant à Facebook, C4C a parlé de sa campagne et a déclaré: «Après avoir obtenu l’accord du Dr Vaishnavi, officier Spl, BBMP, l’équipe CITIZENS FOR CITIZENS a parcouru le quartier 93 (Vasanthanagar) et a répertorié 20 bénéficiaires potentiels dans les catégories défavorisées pour le groupe d’âge 18- 44 ans. Cette liste a été rapidement approuvée et cet après-midi, d’une manière très fluide et efficace, BBMP a veillé à ce que tous ceux-ci soient vaccinés. »

L’équipe a également remis des masques et des paquets repas aux bénéficiaires. Il a ajouté: «L’inspecteur de police High Grounds L&O, M. Rafeek, a également visité et apprécié le programme. Nous remercions Shri Rajendra Cholan IAS, le Dr Vaishnavi, l’équipe de soins de santé primaires de Vasanthanagar dirigée par le Dr Ali pour avoir permis et assuré cela, et nous espérons que les groupes de citoyens dans les 198 quartiers prendront de manière proactive des mesures similaires pour assurer la vaccination des sections défavorisées de la société. »

Parler à TNM, Rajkumar Dugar, fondateur et responsable de C4C, a déclaré : « L’équipe s’est assurée de les informer des effets secondaires comme la fièvre et le centre de santé leur a remis du paracétamol pour la même chose. Les bénéficiaires ont également reçu des masques N95 et des colis de repas cuisinés après la vaccination pour alléger leur charge de travail. »

Plus tôt en mai, des groupes de défense des droits des personnes handicapées et des militants ont écrit au Premier ministre Narendra Modi, exigeant la vaccination à domicile contre Covid-19 pour les personnes handicapées et leurs soignants. Dans une lettre conjointe, 104 groupes de défense des droits des personnes handicapées, des militants et des individus ont demandé 7 500 roupies par mois à titre gracieux à tous les handicapés pendant la période de pandémie.

Ils ont également exigé la vaccination gratuite contre le Covid-19 pour tous et la vaccination à domicile des personnes handicapées et de leurs aidants. Ils ont également demandé des rations et des kits alimentaires gratuits pour les handicapés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici