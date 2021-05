Les militants asiatiques veulent plus de représentation, les journalistes veulent juste une interview – RT USA News

Pitié Kamala Harris. Entrant en fonction en vantant ses références en politique identitaire, la vice-présidente est maintenant poursuivie par les Américains d’origine asiatique qui veulent qu’elle fasse plus de complaisance, et haranguée par des journalistes qui ne la «comprennent pas».

Après avoir pataugé sur la piste électorale et s’être retirée de la course à la présidentielle fin 2019 avec un soutien à un chiffre, Kamala Harris a eu une chance de se racheter lorsque Joe Biden l’a annoncée comme sa colistière en août dernier. Biden avait promis de choisir une femme ou une personne de couleur pour courir avec lui, et Harris a coché les cases requises, puis certaines, devenant en novembre la première femme, noire, indo-américaine et biraciale à prendre la vice-présidence.

Mais tout ne va pas bien parmi les électeurs courtisés par son histoire de vie extrêmement diversifiée. Selon un article de Politico publié mardi, les électeurs américano-asiatiques sont contrariés qu’elle soit «S’est plus souvent concentré sur le fait d’être le premier vice-président noir des États-Unis que le premier Américain d’origine asiatique.»





Harris a discuté avec des pionniers des droits civiques, visité des sites monumentaux dans la lutte contre la ségrégation et accordé des interviews exclusives à des organes de presse dont le public est principalement noir. Désormais, les porte-parole de la communauté américano-asiatique ont une liste exhaustive de demandes à son égard. Parmi ceux compilés par Politico, il y a des appels à «Visitez l’Inde, vantez et célébrez les fêtes indiennes au domicile du vice-président, embauchez plus d’Américains d’origine asiatique à la Maison Blanche et affrontez des problèmes tels que l’immigration légale, les crimes haineux et la discrimination et les disparités Covid.

La ligne entre « Indien » et « Asiatique » est floue tout au long de l’histoire de Politico, mais le message est clair: Harris devrait élargir ses efforts de complaisance à toutes les circonscriptions qui la revendiquent comme la leur.

Pourtant, le travail de fond en comble de sa vice-présidence a laissé les spectateurs déçus et avides d’en savoir plus. Engagée par Biden pour résoudre la crise d’immigration illégale sans précédent à la frontière mexicaine, elle n’a pas encore visité la frontière. Les progressistes qui ont tenu leur nez et ont voté pour Biden en 2020 peuvent s’attendre à ce qu’elle « pousse Biden à gauche », mais cela ne s’est pas produit, Harris n’ayant pas agi à un moment crucial de la récente poussée progressiste pour un salaire minimum de 15 $, pour Exemple. Même un profil sympathique dans The Atlantic cette semaine a admis que Harris et son équipe «Ont tendance à rejeter les journalistes.»

« Harris arrive quelque part avec l’avion, le cortège et les agents des services secrets, fait quelques déclarations pour la plupart fades … puis elle est à nouveau rapidement hors de vue, » le profil noté.





De plus, Harris traite apparemment les questions de la presse comme des actes de «Agression espiègle». Les journalistes dont les reportages portent atteinte à son identité et à sa trame de fond sont même inscrits sur une liste de toutes sortes, leurs infractions classées et rappelées par Harris.

« Harris elle-même suit les acteurs politiques et les journalistes qui, selon elle, ne la comprennent pas ou n’apprécient pas pleinement son expérience de vie », l’article déclare, faisant référence à un incident de 2019 dans lequel un journaliste du Washington Post a rapporté « Hurlant » des sœurs de la sororité du Howard College de Harris dans une librairie de Washington. Il s’est avéré que les bruits stridents étaient une tradition de la sororité, et la journaliste a été fustigée par ses collègues noirs bien informés. Le journaliste s’est excusé plus tard, mais selon The Atlantic, Harris « Mentionne souvent » L’incident.

Les gars, je suis vraiment désolé. Je n’avais jamais entendu parler de l’appel Skee Wee auparavant, mais je l’ai certainement maintenant. Destiné uniquement à transmettre l’enthousiasme dans la salle! https://t.co/bHI0eBPegP – Chelsea Janes (@chelsea_janes) 10 janvier 2019

«Elle continue de se retirer derrière les points de discussion et les platitudes en public», mais fume quand la presse utilise des mots comme «’Attention’, ‘prudente’ et ‘hésitante’» pour la décrire, affirme l’article.

Tout cela n’augure rien de bon pour les propres ambitions présidentielles de Harris. Joe Biden aura 82 ans en 2024, et les rumeurs de déclin cognitif qui l’ont poursuivi tout au long de la campagne 2020 ne seront plus fortes qu’à la fin de son mandat. Harris est idéalement positionnée pour se glisser dans la nomination du Parti démocrate, mais non seulement elle devra se plier à tous les sous-groupes identitaires qu’elle prétend représenter, mais elle devra également dialoguer avec une presse qu’elle traiterait avec dédain.

Mais peut-être que son plus grand obstacle sera un public qui ne se soucie tout simplement pas d’elle, et encore moins « mal comprendre » son identité.

«Parfois, elle se révèle tellement inintéressante que les producteurs de télévision ont commencé à se demander s’il valait la peine de dépenser des milliers de dollars pour envoyer des gens en voyage avec elle, compte tenu du peu de matériel utilisable qu’ils en retirent». lit une dénonciation apparemment dévastatrice dans l’article.

