Les militants anti-guerre russes cherchent des objectifs communs (quand ils ne se chamaillent pas)

Certains de ceux qui tentent d’apporter des changements travaillent depuis l’intérieur de la Russie, bien qu’ils risquent jusqu’à 15 ans de prison pour avoir critiqué la guerre. Un législateur régional, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles, a déclaré qu’il était heureux de prendre une pause d’être à l’intérieur de la Russie juste pour pouvoir utiliser le mot « guerre » pour décrire le conflit sans faire face à des accusations criminelles.

“Je veux vraiment ne pas me sentir seul à combattre le régime de Poutine et son appétit militaire”, a-t-il déclaré.

Le législateur a noté que l’un des défauts de ceux qui militent pour le changement de l’extérieur est qu’ils oublient que des questions comme les sanctions économiques ou le manque de soutien géopolitique à la Russie sont trop abstraites pour les Russes ordinaires. Et les opinions négatives incessantes sur le pays présentées par les médias d’opposition ne correspondent pas à leurs opinions sur la Russie ou la guerre.

La tâche la plus ardue à laquelle doit faire face l’opposition, unifiée ou non, est peut-être d’essayer d’influencer le changement depuis l’étranger. “Mes collègues et moi nous posons cette question tous les jours : que pouvons-nous faire à l’extérieur pour changer l’ambiance à l’intérieur de la Russie ?” a déclaré Natalia Baranova, 29 ans, qui travaille à la fois avec une organisation appelée Greenhouse for Social Technology et avec Feminist Anti-War Resistance, un groupe de protestation formé lorsque la guerre a éclaté en février dernier.