Les militants anti-guerre qui fuient la Russie trouvent la détention, pas la liberté, aux États-Unis

De nombreux demandeurs d’asile sont libérés dans le pays et autorisés à plaider leur cause plus tard devant un tribunal. Mais des milliers sont envoyés dans des centres de détention, où il est difficile de trouver des avocats et de recueillir des preuves, et les chances d’obtenir l’asile sont extrêmement minces.

L’ICE n’a pas publié de statistiques sur les nationalités des migrants détenus derrière les barreaux, et les centres de détention pour migrants hébergent des personnes de toutes nationalités. Mais les avocats qui travaillent régulièrement avec les migrants affirment que les demandeurs d’asile russes semblent avoir été détenus à des taux relativement élevés ces derniers mois – parfois avec des cautions fixées à plus de 30 000 dollars. Certains Russes sont restés incarcérés pendant des mois dans des conditions qu’ils qualifient d’extrêmement dures.

“Proportionnellement, par rapport aux personnes d’autres pays, il y a plus de Russes envoyés en détention”, a déclaré Svetlana Kaff, une avocate spécialisée dans l’immigration basée à San Francisco, qui a déclaré avoir été inondée de demandes d’aide.

Comme les jeunes médecins détenus en Louisiane, beaucoup ont déclaré qu’ils étaient venus aux États-Unis en pensant qu’ils seraient les bienvenus en tant qu’alliés dans la poussée américaine pour la démocratie en Russie et en Ukraine.

Olga Nikitina, qui a fui la Russie avec son mari après y avoir été emprisonné à plusieurs reprises, a passé cinq mois dans le même établissement que Mme Shemiatina. “Pendant tout le temps où j’étais là-bas, ils nous ont traités comme des ordures”, a déclaré Mme Nikitina, 33 ans. “J’ai appelé des lignes directes, mais cela n’a servi à rien”

Son mari, Aleksandr Balashov, 33 ans, a été détenu pendant quatre mois dans un établissement de Batavia, NY, où il dit que des agents lui ont dit, ainsi qu’à d’autres, qu’ils n’avaient aucun droit parce qu’ils étaient entrés illégalement dans le pays.

Ivan Sokolovski, 25 ans, un autre militant, est détenu à Pine Prairie depuis sept mois. Il a récemment perdu son dossier d’asile et dit craindre d’être expulsé jusqu’à sa mort. “Il aurait été plus humain d’être abattu à la frontière que d’être détenu si longtemps en prison”, a-t-il déclaré.