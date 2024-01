Les militants anti-avortement de la Marche pour la vie apprécient Donald Trump, mais cherchent à adopter une position plus ferme sur la question

Des dizaines de milliers de personnes qui s’opposer à l’avortement est descendu vendredi dans la capitale nationale à Washington, DC pour la Marche annuelle pour la vie.

L’événement comprenait des discours de femmes qui ont partagé leurs histoires personnelles sur leur réflexion sur l’avortement, mais qui ont finalement décidé de ne pas le faire. Des invités de marque comme l’entraîneur de football du Michigan, Jim Harbaugh, ont également pris la parole. L’événement s’est également concentré sur la fourniture de ressources et de financements aux centres de ressources sur la grossesse, car une règle proposée par l’administration Biden pourrait limiter certains financements envoyés à ces centres. Les participants, parmi lesquels des prêtres et des étudiants, sont venus de partout aux États-Unis et ont applaudi malgré les chutes de neige et les températures glaciales.

“C’est vraiment juste pour montrer un signe de force, de persévérance et de sacrifice pour la cause des droits humains que défend le mouvement pro-vie cette année, (avec un) accent particulier sur les besoins des femmes confrontées à des grossesses non planifiées”, Marjorie Dannenfelser , présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, a déclaré à CBS News.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Pour de nombreux participants, l’avortement sera une question majeure lors des prochaines élections et influencera leur perception des candidats à la présidentielle. Dans une mairie de Fox News, l’ancien président Donald Trump s’est récemment vanté de son rôle en mettant fin à Roe v. Wade, en nommant trois des juges de la Cour suprême qui ont statué dans la majorité des procès. Décision Dobbs qui a annulé la décision historique de 1973.

Des gens assistent au rassemblement annuel de la Marche pour la vie au National Mall le 19 janvier 2024 à Washington, DC. Anna Moneymaker / Getty Images



“Personne n’a fait plus à cet égard. (Mais) je suis pour les exceptions comme Ronald Reagan, avec la vie de la mère, le viol, l’inceste. Je dois juste être là, je le sens”, a déclaré Trump.

Cependant, l’ancien président a déclaré aux Républicains qu’ils devaient trouver un consensus sur la question pour “gagner les élections”, une position avec laquelle certains participants à la Marche pour la vie étaient en désaccord. Ony Otiocha, étudiant de 20 ans à l’Université d’État de Caroline du Nord et président du groupe Students for Life du campus, estime que la vie commence dès la conception et que les hommes devraient pouvoir avoir leur mot à dire dans la politique en matière d’avortement. Elle a déclaré qu’elle pensait que Trump avait été “un peu insensé” sur certaines de ces questions.

“Je ne suis pas très excité à ce sujet”, a déclaré Otiocha. Au lieu de cela, elle préfère le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a signé une loi interdisant l’avortement pendant six semaines en Floride.

Sophia Niarchos, 68 ans, du New Jersey, a déclaré que la décision Dobbs qui a annulé Roe v. Wade n’était “qu’une goutte d’eau dans l’océan” car “dans la plupart des États de cette Union, les gens peuvent encore avorter”.

Tous deux anciens ambassadeurs à l’ONU Nikki Haley et DeSantis ont déclaré que s’ils étaient élus président, ils signeraient une interdiction nationale de l’avortement. Les électeurs qui adhèrent au mouvement anti-avortement recherchent de nouvelles restrictions. Haley a récemment appelé les républicains à cesser de diaboliser l’avortement.



Biden se penchera sur le droit à l’avortement pendant sa campagne électorale

“Les démocrates ont fait craindre aux femmes l’avortement et les républicains ont fait preuve de jugement”, a déclaré Haley la semaine dernière. “C’est un problème trop personnel pour susciter de la peur ou du jugement. Notre objectif devrait être : “Comment pouvons-nous sauver autant de bébés que possible et soutenir autant de mamans que possible ?”

Un responsable de Susan B. Anthony Pro-Life America a déclaré que Trump était le président avec le bilan le plus réfléchi en matière d’opposition à l’avortement, mais que les candidats devraient aborder le sujet avec compassion. Dannenfelser a déclaré que son organisation cherchait à soutenir les candidats républicains au niveau fédéral qui défendent les restrictions à l’avortement après le troisième mois de grossesse.

Zoe Gilsenan, une étudiante de 20 ans de l’Université de Floride, a déclaré que l’avortement n’est pas une question de parti, mais qu’elle recherche un candidat qui ne fait pas de compromis avec les exceptions.

“Je trouve que les deux partis politiques ont une diversité de points de vue sur la question pro-vie. En tant que catholique, je conteste certaines des positions défendues par les démocrates ainsi que par les républicains. Je pense donc que c’est plus complexe que simplement les républicains et les républicains. Démocrate. Et je pense qu’il est important d’examiner les convictions et les positions individuelles de chaque candidat”, a-t-elle déclaré. “Je pense que Donald Trump est plus pro-vie que Joe Biden. Cependant, il n’est pas résolument pro-vie dès le moment de la conception, et je suis en désaccord avec cela.”

La bataille pour l’avortement Plus

Plus