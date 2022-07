Les militants allemands pour le climat visent à attiser les frictions avec les blocages

BERLIN (AP) — “C’est complètement fou de s’en tenir à la route avec de la superglue”, admet Lina Schinkoethe.

Et pourtant, la jeune femme de 19 ans a récemment atterri en prison pour avoir fait exactement cela, en signe de protestation contre ce qu’elle considère comme l’incapacité du gouvernement allemand à agir contre le changement climatique.

Schinkoethe fait partie d’un groupe appelé Uprising of the Last Generation qui affirme que le monde n’a plus que quelques années pour tourner la roue et éviter des niveaux catastrophiques de réchauffement climatique.

Des militants partageant les mêmes idées ailleurs en Europe ont interrompu des événements sportifs majeurs tels que le Tour de France et le Grand Prix de Formule 1 à Silverstone ces dernières semaines, tandis que d’autres se sont collés au cadre d’un tableau à la Royal Academy of Arts de Londres mardi. Mais le groupe de Schinkoethe a principalement ciblé les navetteurs ordinaires dans des villes comme Berlin qui, n’importe quel jour donné cet été, pourraient se retrouver dans un embouteillage de plusieurs heures causé par une poignée d’activistes se collant à l’asphalte.

Leurs actions ont suscité l’indignation et les menaces des automobilistes incommodés. Les tabloïds et certains politiciens les ont accusés de semer le chaos et de nuire aux gens ordinaires qui essaient simplement de vaquer à leurs occupations. Certains les ont qualifiés de radicaux dangereux.

Schinkoethe dit que l’escalade des tactiques est justifiée.

“Si nous voulions que les gens nous aiment, nous ferions autre chose, mais nous avons tout essayé”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Nous avons demandé gentiment. Nous avons démontré calmement.

Elle se souvient avoir rejoint les manifestations Fridays for Future dirigées par l’activiste suédoise Greta Thunberg, qui ont vu des centaines de milliers d’étudiants du monde entier sauter l’école et se rassembler pour un monde meilleur.

“J’espérais vraiment que quelque chose changerait, que les politiciens réagiraient et nous prendraient enfin au sérieux, nous et la science du changement climatique”, a-t-elle déclaré. “Mais nous nous dirigeons toujours vers un monde plus chaud de 3 à 4 degrés Celsius (5,4 à 7,2 Fahrenheit).”

Une telle augmentation des températures mondiales est plus du double de la limite de 1,5 °C (2,7 °F) convenue par les pays dans l’accord de Paris sur le climat de 2015. Bien que des progrès aient été réalisés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les experts conviennent que l’objectif est encore loin d’être atteint.

Les scientifiques s’accordent à dire que le monde n’a pas de temps à perdre pour réduire les émissions, mais ils ont tenté de contrer le “doomisme” en affirmant que le monde ne se dirige pas tant vers un seul bord de falaise que vers une longue pente raide avec plusieurs chutes abruptes.

“Chaque dixième de degré compte”, a déclaré Ricarda Winkelmann, scientifique à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique près de Berlin.

“Si nous commençons vraiment à agir maintenant et à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre à zéro net d’ici 2050, il y a de fortes chances que nous puissions limiter certains des impacts climatiques les plus graves”, a-t-elle déclaré.

De tels messages sont perdus pour beaucoup de ceux qui sont pris dans les blocages.

Lors de deux manifestations dont l’AP a été témoin en juin et juillet, plusieurs camionneurs sont sortis de leur taxi pour réprimander les militants. L’un d’eux a physiquement tiré deux manifestants hors de la route.

D’autres conducteurs, dont certains n’étaient pas touchés par le blocus, ont également insulté les militants. Quelques-uns ont exprimé leur soutien à la cause climatique mais ont remis en question la manière dont les manifestations ont été menées.

“Ils doivent trouver une autre façon de faire cela que de bloquer d’autres personnes”, a déclaré un conducteur sur le chemin du travail, qui n’a donné que son nom de Stefan.

Le maire de Berlin a qualifié les barrages de rues de « crimes », tandis que le haut responsable de la sécurité de la ville exige que les procureurs et les tribunaux prononcent des condamnations rapides. Jusqu’à présent, aucune affaire n’a été jugée.

Pourtant, Schinkoethe pense qu’elle n’a d’autre choix que de continuer.

“Nous devons générer des frictions, des frictions pacifiques, afin qu’il y ait un débat honnête et que nous puissions agir en conséquence”, a-t-elle déclaré.

Ce sentiment a été partagé par Ernst Hoermann, un ingénieur ferroviaire à la retraite et grand-père de huit enfants qui se rend régulièrement à Berlin depuis la Bavière pour participer aux manifestations.

“Nous devons essentiellement causer une nuisance jusqu’à ce que ça fasse mal”, a-t-il déclaré alors qu’un policier tentait de le décoller de la route à l’aide d’huile de cuisson.

Des manifestations similaires ont entraîné des peines de prison de plusieurs semaines en Grande-Bretagne, où le gouvernement a demandé des injonctions judiciaires pour arrêter de manière préventive les barrages routiers par le groupe Insulate Britain.

Hoermann, 72 ans, a déclaré qu’il n’avait pas peur des amendes ou de la perspective de la prison.

“Pas comparé à la peur que j’ai pour mes enfants”, a-t-il déclaré.

Last Generation a récemment tenté d’attirer l’attention sur les projets allemands de forage pétrolier et gazier en mer du Nord.

Bien qu’il ait l’objectif climatique le plus ambitieux de tous les grands pays industrialisés, le gouvernement de centre-gauche allemand s’efforce, comme d’autres pays européens, de remplacer ses importations énergétiques russes et d’éviter de douloureuses pénuries de carburant dans les années à venir.

Schinkoethe dit que le nombre de personnes participant aux actions du groupe est passé de 30 à 200 en six mois, et soutient que les blocus suivent la tradition de désobéissance civile observée lors du mouvement américain des droits civiques et de la lutte pour le suffrage des femmes.

“Ce que nous faisons est illégal”, a-t-elle déclaré. “En même temps, c’est légitime.”

Manuel Ostermann, un haut responsable de l’un des syndicats de police allemands, a accusé le groupe d’avoir commis des crimes tout en se présentant comme des victimes.

“Là où le processus de radicalisation s’enclenche, l’extrémisme n’est pas loin”, a-t-il écrit sur Twitter.

Des membres de Last Generation ont tenté de contrer cela, citant le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré plus tôt cette année que “les radicaux vraiment dangereux sont les pays qui augmentent la production de combustibles fossiles”.

“Je vais continuer jusqu’à ce que le gouvernement m’enferme, moi et les autres militants, pour leurs manifestations pacifiques, ou cède à nos demandes”, a déclaré Schinkoethe.

___

Suivez la couverture d’AP sur le changement climatique sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Frank Jordans, Associated Press