Les militants affirment que l’interdiction du sport «  effacerait  » les athlètes féminines transgenres car le veto échoue d’un vote malgré le soutien de Caitlyn Jenner

La gouverneure démocrate Laura Kelly a opposé son veto à une proposition d’interdiction des athlètes transgenres dans les sports féminins et féminins au Kansas, mais les républicains conservateurs voulaient annuler cette décision et ont eu un élan grâce au succès d’initiatives similaires dans d’autres États.

Caitlyn Jenner, la sensation de télé-réalité très suivie et ancienne championne olympique de décathlon, s’était également prononcée en faveur d’une interdiction malgré l’intervention de Kelly, la qualifiant de « Question d’équité » pour les concurrents.

Le Sénat de l’État a finalement voté 26 à 14 en faveur du blocage du vote, ce qui signifie que les partisans ont perdu un seul vote de la majorité des deux tiers nécessaire pour lancer un vote à la Chambre.

Les habitants du Kansas, y compris les Kansans LGBTQ, ont gagné aujourd’hui. #ksleg 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Merci au groupe bipartisan des Sénateurs du Kansas qui a dit NON à la discrimination, au harcèlement et à la haine aujourd’hui. https://t.co/JvgNaO6TwZ – Brandon Woodard (@ Woodard4Kansas) 3 mai 2021

Merci aux sénateurs du Kansas qui ont voté pour maintenir le veto sur SB55! Vous avez dit haut et fort aux enfants, nous vous soutenons! – Représentante Susan Ruiz (@ SusanRuiz_KS23) 3 mai 2021

«Le fait que nous ayons des gens prêts à intervenir et à dire: ‘non, nous n’allons pas faire de discrimination au Kansas, nous n’allons pas laisser passer cela, nous allons maintenir le veto du gouverneur. mon cœur tellement, « a répondu Stephanie Byers, une démocrate de Wichita qui s’est adressée à l’audience.

«Nous vivons dans un pays [where] nous observons l’évolution de notre société, nous avançons … et ça va continuer parce que, en tant que pays, nous aimons et acceptons davantage.

«Nous n’allons pas légiférer sur la discrimination ici. Ce sera une chose difficile à combattre, mais nous allons toujours le faire.

Aujourd’hui, j’ai opposé mon veto au projet de loi sur les sports transgenres qui divise afin que nous puissions garder notre État accueillant à tous les Kansans et garder notre État ouvert aux affaires. Voir ma déclaration complète ci-dessous: pic.twitter.com/fO6EkBXN0n – Gouverneur Laura Kelly (@GovLauraKelly) 22 avril 2021

De nombreux États, dont l’Alabama, le Mississippi et le Tennessee, ont promulgué des interdictions, tandis qu’une législature avec des supermajorités républicaines n’a pas non plus réussi à annuler le veto d’un gouverneur similaire dans le Dakota du Nord le mois dernier.

«Personne ne peut accuser [Jenner] d’être anti-trans ou intéressé à causer des suicides, ou quelle que soit l’accusation qu’ils ont eue de moi pour cela, « Le président du Sénat, Ty Masterson, un républicain, a déclaré aux journalistes avant le vote minime, tandis que l’un de ses collègues, le sénateur Renee Erickson, a déclaré que Kelly lui avait montré. « vrais penchants d’extrême gauche. »

« Je pense que si nous faisons ce qu’il est vraiment – protéger ces opportunités pour les filles – ce sont les valeurs du Kansas. En fin de compte, cela nuira au gouverneur politiquement. »

Il y aurait eu des larmes de soulagement après le vote. «Après une longue réputation d’anti-LGBT, cet État fait des progrès sur les droits des personnes LGBT et progresse sur les droits des personnes transgenres», a déclaré Tom Witt, directeur exécutif du groupe de défense des droits Equality Kansas, faisant écho à la description de Kelly de l’interdiction proposée comme « régressif ».

Le sénateur David Haley, un démocrate qui a ouvertement admis à quel point il trouvait difficile de prendre une décision lorsqu’il a pris la parole, a voté de manière décisive.

« C’est probablement l’un des votes les plus difficiles que j’ai dû prendre parce que les questions sont si bien raisonnées des deux côtés », il a dit.

Le facteur critique a peut-être été la crainte que les principaux organismes sportifs aient évité le Kansas en tant que lieu hôte de tournois.

Dans son témoignage passionné, Byers a déclaré: «Mes ancêtres amérindiens ont survécu aux primes qui leur ont été accordées.

«Nos modes de mariage étaient interdits, notre culture interdite – le tout dans une tentative de nous effacer systématiquement parce que nous étions différents de l’Amérique traditionnelle.

« Au Kansas, depuis 2016, quatre projets de loi ont été adoptés qui mettraient des primes sur la tête des écoliers trans, d’autres projets de loi qui se seraient moqués de nos mariages et, récemment, un projet de loi qui en ferait un crime de fournir des médicaments vitaux. aux jeunes trans.

«Ce projet de loi interdirait aux filles trans d’affirmer leur identité à travers le sport – les effaçant ainsi. Les enfants trans prospèrent lorsque leur identité est affirmée, mais ce n’est pas toujours une voie facile.

«L’épuisement émotionnel de garder qui vous êtes caché, dans un monde qui fait souvent tout son possible pour démontrer que vous n’êtes pas le bienvenu, fait des ravages.

Le Sénat du Kansas a soutenu le veto du gouverneur sur le SB 55 aujourd’hui (le projet de loi sur le sport anti-transgenre). Quand vous voyez les tentatives répétées des véritables auteurs de ces projets de loi, il ne s’agit pas de sports, de salles de bains ou de mariage. Il s’agit de légiférer sur la discrimination. Souvenez-vous de cela en 2022 – Stéphanie Byers (@ByersForKansas) 3 mai 2021

Merci aux efforts déployés à l’échelle de l’État pour atteindre les législateurs et les encourager à maintenir le veto du gouverneur. UN GRAND MERCI à ces sénateurs d’État qui, bipartisanes, se sont opposés à la discrimination aujourd’hui avec leurs votes! – Stéphanie Byers (@ByersForKansas) 3 mai 2021

«L’affirmation aide à soulager l’anxiété et la dépression qui mènent trop souvent au suicide. Lorsque mes élèves trans entendaient leurs noms appelés et leurs pronoms utilisés, ils rayonnaient.

«C’est un sentiment formidable de ne pas être invisible, mais plutôt d’être vu pour qui vous êtes vraiment.

« Empêcher les élèves de faire du sport en tant que personne authentique est une preuve de plus que, malgré qui vous vous connaissez être, vous n’êtes tout simplement pas désirée. »

Il y aurait cinq participants transgenres actifs à des activités parascolaires dans l’État, sans aucun cas connu d’un athlète transgenre remportant un championnat du Kansas.