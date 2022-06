Les militaires et civils ukrainiens se préparent à l’assaut russe

Volodia Deinega, 73 ans, traverse les décombres du centre culturel de la ville de Lysychansk, dans l’est de l’Ukraine, le 22 juin. (Heidi Levine pour le Washington Post)

LYSYCHANSK, Ukraine – Avec les forces russes massées juste de l’autre côté de la rivière, Valentina Danko s’est penchée au-dessus d’un bassin de bougies et a écrit des lettres à ses enfants. Ils étaient partis il y a des mois, mais elle a choisi de rester dans sa ville natale et a vécu dans un sous-sol d’école sombre pendant 116 jours. « Tout va bien pour moi », a-t-elle écrit, son stylo grattant doucement le papier au milieu de la toux d’autres habitants pauvres et âgés qui se trouvaient maintenant directement sur le chemin de l’horrible marche de l’armée russe dans l’est de l’Ukraine.

Avec sa ville jumelle de Severodonetsk désormais presque entièrement aux mains des Russes, Lysychansk semble être la prochaine dans la campagne de Moscou pour prendre le contrôle de toute la région orientale du Donbass. La ville se prépare.

Les responsables ont déclaré qu’ils se préparaient à sceller la ville à tout le monde, sauf aux missions de sauvetage militaires et humanitaires. Les soldats creusent des tranchées autour des intersections clés, déplacent les chars en position et les camouflent avec des branches, bloquant les rues remplies de décombres avec des voitures accidentées et des troncs d’arbres. Des rafales de fusils automatiques crépitent au loin. Mardi, le poste de contrôle militaire menant à la ville a été détruit dans une explosion massive.

Mercredi, Serhiy Hayday, chef de l’administration militaire de la région de Lougansk, a déclaré que l’Ukraine avait perdu le contrôle de trois villages voisins au sud, alors que la Russie resserrait l’étau autour de Lysychansk. Les responsables ukrainiens ont déclaré que leur armée en sous-armement et en sous-effectif ne serait peut-être pas en mesure de vaincre complètement les Russes ici, mais qu’ils pouvaient au moins les ralentir.

« Les gens avec de petites armes ne peuvent pas combattre les gens avec autant d’artillerie », a déclaré le lieutenant Andrei Bilous du bataillon de défense territoriale de Kyiv, un commandant de peloton dont l’unité fatiguée se regroupait à l’extérieur de Lysychansk après avoir subi de lourdes pertes.

« Nous avons besoin d’armes de haute précision, d’artillerie de haute précision, de défenses aériennes pour avoir une chance de gagner cette guerre », a-t-il déclaré, alors que lui et ses maigres troupes fumaient sous le couvert des arbres, scrutant le ciel à la recherche de drones russes.

Lysychansk est maintenant principalement une ville fantôme, où une grande partie de l’activité est le gémissement et la mouture des véhicules militaires qui se mettent en position pour un dernier combat alors que la fumée s’élève de l’horizon de Severodonetsk, un signe inquiétant du blitz d’artillerie russe à venir.

La plupart des gens ont été évacués, mais les derniers résistants du sous-sol de l’école prévoient d’éliminer tout ce qui les attend. Danko, une veuve de 70 ans, a déclaré qu’elle était restée parce qu’elle n’avait nulle part où aller. Elle prendrait le lit de quelqu’un d’autre si elle rejoignait son fils dans un appartement surpeuplé de l’ouest du pays. Et elle a un chat qu’elle essaie de nourrir quand les bombardements ne sont pas trop violents.

Elle passe donc les derniers jours de Lysychansk en tant que ville ukrainienne libre, si tel est le cas, sous l’unique ampoule de ce sous-sol caverneux, dormant sur huit chaises d’école rapprochées et tapissées de couvertures. Elle s’est rapprochée des autres dans la morosité, même si tous ne soutiennent pas pleinement l’Ukraine. (Un « Z » à la craie sur la porte de l’abri suggère un possible sentiment pro-russe au sein du groupe.)

« Nous ne sommes pas des taupes », a-t-elle déclaré. « Nous sommes toujours des êtres humains. »

Ils s’occupent à écrire leurs lettres. Des volontaires viennent tous les quelques jours pour apporter de la nourriture et de l’eau d’urgence. Ils collectent les lettres et les transportent à travers le ganteau risqué des points de contrôle et des batteries d’artillerie et même des bombardements entrants, comme des courriers dans un vieux film de guerre.

Le service Internet à Lysychansk a été coupé il y a plus d’un mois, mais lorsque les volontaires arrivent à un endroit avec service, ils prennent des photos des lettres et les envoient via Telegram à leurs destinataires. Dans le cas de Danko, c’est son fils et sa fille – et son arrière-petit-fils. Ils répondent de la même manière et les volontaires montrent à Danko les réponses sur leurs téléphones à leur retour.

Danko a déclaré que les lettres l’aidaient à faire face à l’anxiété croissante, même si la solution de contournement numérique ne lui laisse aucune lettre papier à relire les nuits où les bombardements sont particulièrement graves.

« C’est mon seul lien avec ma famille », a déclaré Danko, pleurant soudainement à la lueur des bougies. « Je ne sais pas si je les reverrai. »

Maintenant, avec une attaque russe attendue à tout moment, même cette connexion a disparu.

Au fil du temps, les derniers habitants se sont précipités entre leurs sous-sols et les points de distribution alimentaire d’urgence pendant les pauses de plus en plus brèves des bombardements russes.

« Cela se rapproche de plus en plus fort chaque jour », a déclaré Julia Vasilyseva, qui a amené ses trois enfants et un ami à la caserne des pompiers dans l’espoir de prendre l’un des derniers bus d’évacuation. « Les roquettes sont devenues comme des pluies, c’est constant. »

L’une de ses compagnes, Anya Navmova, 16 ans, était à Lysychansk pour l’école lorsque les combats l’ont coupée de sa famille dans une ville située à environ 80 miles de là sur le territoire sous contrôle russe. Au début, elle et sa mère envoyaient des textos tous les jours. Mais depuis des mois, plus rien. « Je ne sais même pas si elle est vivante. »

Dans la file d’attente pour aller chercher de l’eau, les gens ont ignoré le boum-boum-boum constant de l’artillerie ukrainienne sortante. Mais lorsqu’un coup de sifflet aigu a fendu l’air au-dessus de la tête, tout le monde s’est baissé – même les enfants ont appris le son des balles entrantes. Une explosion a secoué le sol à quelques pâtés de maisons au nord. « Deux cents mètres ? marmonna quelqu’un en se redressant et en se remettant en ligne.

Le commissariat de police au coin de la rue avait été touché quelques jours plus tôt, mais il l’avait été à nouveau. Un camion renversé a pris feu à côté d’un large cratère d’impact à moins de 20 mètres de la porte d’entrée de la station. La police a déclaré que l’explosion avait fait des blessés, mais elle a refusé de donner des détails.

À l’intérieur, des agents travaillaient derrière des sacs de sable et des vitres brisées. Ils sont obligés de rester tant que certains résidents ne peuvent pas ou ne veulent pas évacuer.

« Nous regardons les mêmes cartes ; nous connaissons la situation autour de la ville », a déclaré Maxim, un officier de service qui a refusé de donner son nom de famille car il n’était pas autorisé à parler aux médias. « Mais si l’un de nos gens est ici, nous serons ici. »

Il a décrit une ville évincée de la normalité, ses fonctions de base échouant une à une à mesure que la pression russe s’intensifie. Les réseaux d’eau et de gaz ont été détruits. Le service d’incendie n’essaie plus de lutter contre les incendies de structure quotidiens à moins que des vies ne soient mises en danger, y compris le centre culturel désormais vidé de la ville.

Les fonctionnaires sont accablés par tous les morts. Ils ont créé une fosse commune à la périphérie de la ville. Mais la police n’y transfère plus de corps car le parcours est devenu trop dangereux.

« Certaines personnes enterrent leurs proches devant leur maison et ne nous le disent même pas », a-t-il dit.

Un petit groupe de volontaires proposait toujours de transférer les corps dans la fosse commune, cinq tranchées étroites à la lisière des mauvaises herbes du cimetière de la ville. Là, seuls certains des corps avaient été enterrés, laissant des dizaines de sacs mortuaires exposés au soleil et aux mouches, et l’air chargé de décomposition. Environ 300 personnes y ont été placées, a estimé Maxim.

À proximité, des rangées parallèles de tranchées étaient ouvertes et vides, prêtes à accepter davantage de morts de la ville.