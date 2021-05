Les militaires birmans disparaissent de jeunes hommes pour écraser le soulèvement

Dans tout le pays, les forces de sécurité du Myanmar arrêtent et font disparaître de force des milliers de personnes, en particulier des garçons et des jeunes hommes, dans le but de briser le dos d’un soulèvement de trois mois contre une prise de contrôle militaire. Dans la plupart des cas, les familles des personnes arrêtées ne savent pas où elles se trouvent, selon une analyse de l’Associated Press de plus de 3 500 arrestations depuis février.