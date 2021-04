Les milieux de la petite enfance ont été «négligés» par le gouvernement conservateur au cours de la dernière décennie, a déclaré le Parti travailliste, alors que de nouvelles données suggèrent une réduction du financement pour les plus jeunes enfants.

Tulip Siddiq, le ministre de l’ombre pour les enfants et la petite enfance, a accusé le gouvernement de «ne pas écouter» les familles qui luttent pour obtenir des services de garde.

Cela fait suite à une enquête sur le secteur de la petite enfance – qui comprend les crèches, les établissements préscolaires et d’autres établissements pour jeunes enfants – suggérant que la plupart d’entre eux ont été confrontés à des fermetures complètes ou partielles en Angleterre et au Pays de Galles au cours de l’hiver dernier au milieu de la pandémie de Covid.

L’analyse du Labour a également révélé que 30 000 prestataires de la petite enfance risquent d’être fermés d’ici un an.

D’autres données du parti suggèrent que les dépenses consacrées aux centres pour enfants Sure Start et aux enfants de moins de cinq ans ont été réduites de 40% depuis 2015 dans toute l’Angleterre.

«Les premières années sont essentielles pour le développement d’un enfant et la garde d’enfants est un élément fondamental de notre économie mais, au cours de la dernière décennie, les services de la petite enfance ont été négligés», a déclaré Mme Siddiq.

«Ce gouvernement conservateur n’a pas écouté les familles qui n’ont pas été en mesure d’obtenir les services de garde, d’éducation préscolaire et de bien-être dont elles ont besoin.

Elle appellera également à une «grande conversation» sur le secteur de la petite enfance lors d’une visite dans une crèche à Londres vendredi.

Kate Green, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, a déclaré avoir accusé le gouvernement de ne pas avoir de plan «pour protéger les prestataires de la petite enfance ni soutenir les familles» dépendant de leurs services pendant la pandémie.

Les pépinières ont fermé lors du premier verrouillage du printemps, mais ont été autorisées à ouvrir pendant les mesures de «rester à la maison» cette année.

Le personnel a été laissé avec des problèmes de sécurité après que le secteur se soit fait dire qu’il resterait ouvert tandis que les écoles et les universités se mettraient en grande partie en ligne en janvier et mars, a déclaré un organisme de bienfaisance de premier plan alors que l’Angleterre était bloquée au début de l’année.

Le mois dernier, la National Day Nurseries Association (NDNA) a déclaré que les structures de garde d’enfants avaient dû faire face à des coûts supplémentaires car elles s’efforçaient de rester ouvertes pendant les verrouillages nationaux, y compris pour le nettoyage supplémentaire et le personnel, car les enfants étaient gardés en petits groupes.

Purnima Tanuku, directeur général de l’organisme, a déclaré que les cas positifs de Covid, les absences du personnel et le faible taux d’occupation ont conduit à des fermetures partielles et complètes, après qu’une enquête a suggéré que plus de 70% des fournisseurs anglais et gallois ont réduit leurs services pendant l’hiver.

Le sondage réalisé par l’Education Policy Institute (EPI) et la NDNA a également révélé que le nombre moyen d’enfants fréquentant les établissements de la petite enfance entre novembre et février derniers était de 28% inférieur aux niveaux pré-pandémique de l’année précédente.

L’enquête auprès de centaines de prestataires – sorti le mois dernier – trouvé environ 40 pour cent du personnel en congé au cours de la même période.

Le gouvernement a déclaré l’année dernière qu’il avait fourni «un soutien financier important pour assurer la stabilité et la réconfort du secteur de la petite enfance» pendant la pandémie, ce qui comprend le paiement des autorités locales à l’automne pour des places de garde d’enfants aux niveaux de financement pré-pandémique, quel que soit le nombre de participants .

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré qu’il «augmentait les taux de financement horaires payés aux conseils pour la fourniture de places de garde d’enfants gratuites et de haute qualité».

«Au total, ce gouvernement a dépensé plus de 3,5 milliards de livres sterling au cours de chacune des trois dernières années pour soutenir ces offres, et plus d’un million d’enfants défavorisés de deux ans ont bénéficié des 15 heures de garde d’enfants gratuites que nous avons introduites», ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté: «Nous restons en contact régulier avec le secteur de la petite enfance, y compris au sujet du financement, et avons fourni un soutien important avant et pendant la pandémie.»