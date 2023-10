Les milices soutenues par l’Iran ont lancé au moins quatre attaques contre des bases américaines en Irak et en Syrie depuis que l’armée américaine a tenté de rétablir sa dissuasion en frappant des sites de stockage d’armes iraniens en Syrie le 27 octobre. Les attaques des milices menacent d’entraîner les États-Unis dans une guerre régionale alors que Israël se prépare à entrer dans Gaza et à engager des opérations terrestres pour détruire le Hamas et les groupes terroristes alliés.

Les milices irakiennes et syriennes, créées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et formées pour combattre les forces américaines en Irak ainsi que l’État islamique, Al-Qaïda et divers groupes rebelles syriens, ont intensifié la pression. contre l’armée américaine à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre. Les milices ont lancé au moins 24 frappes, principalement avec des drones, des roquettes et des mortiers, sur des bases militaires américaines en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre. selon à Carla Babb à Voix de l’Amérique.

Le 27 octobre, l’armée américaine a attaqué « des zones de stockage d’armes et de munitions liées au CGRI » dans l’est de la Syrie, a déclaré l’armée américaine. Le but de ces attaques était de dissuader l’Iran d’encourager les milices à lancer davantage de frappes. Ce faisant, les États-Unis ont annoncé qu’ils ne recherchaient pas l’escalade, ce qui sera probablement perçu par l’Iran et ses mandataires comme une faiblesse. [See LWJ Report, U.S. military strikes Iranian assets in Syria after weeks of militia attacks].

Une agression a eu lieu aujourd’hui à la base aérienne d’Ain Al Assad dans la province d’Anbar en Irak. Deux des attaques des milices ont eu lieu le 29 octobre dans les bases américaines d’Al-Shadadi dans la province de Hasaka et du champ pétrolier d’Omar dans la province de Deir el-Zor, toutes deux en Syrie. Les deux autres frappes ont eu lieu le 27 octobre, après que l’armée américaine a annoncé ses attaques contre les dépôts du CGRI. L’une des attaques ciblées le champ pétrolier d’Omard, tandis que l’autre à la base aérienne d’Ain Al Assad.

La plupart des frappes ont été revendiquées par un groupe peu connu appelé Résistance islamique en Irak (IRI). L’IRI a été créée en 2020 pour servir de centre d’échange pour les petites milices soutenues par l’Iran, qui sont elles-mêmes des ramifications ou des fronts de milices plus établies et plus importantes telles que les Brigades du Hezbollah, Asaib Ahl-al Haq, Harakat Hezbollah al Nujaba et Kata’ib. Sayyid al-Shuhada. L’IRI ajoute une autre couche de déni plausible à l’égard de l’Iran, qui dirige et soutient ces milices mandataires en coulisses.

Le gouvernement américain se trouve dans une situation difficile avec ses bases en Irak et en Syrie, établies pour lutter contre l’État islamique. Certaines bases se trouvent dans des endroits éloignés et manquent de personnel. Si les milices, dont beaucoup sont aguerries par des années de combat, rassemblent leurs forces, certaines de ces bases risquent d’être envahies.

Bill Roggio est chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et rédacteur en chef du Long War Journal du FDD.

