Les milices policières combattaient les gangs au Brésil. Aujourd’hui, ils extorquent, trafiquent et tuent aussi.

NOVA IGUAÇU, Brésil — Depuis des années, la police de l’État de Rio de Janeiro mène une campagne sanglante et coûteuse contre les gangs qui dominent nombre de ses favelas pauvres. Mais selon les procureurs et les analystes, toute la violence et tous les efforts ont laissé passer le défi sécuritaire le plus urgent auquel est confrontée cette région notoirement turbulente : une force fantôme composée de policiers eux-mêmes en activité et à la retraite, qui extorque, trafique de la drogue et tue à volonté et en toute impunité. .

Ces milices policières, enracinées dans le passé autoritaire du Brésil mais aujourd’hui liées au gouvernement, prétendent qu’elles sont des entreprises de sécurité privées nécessaires pour contenir la violence des gangs. Mais ils contrôlent désormais bien plus de Rio que les gangs ne l’ont jamais fait, affirment les chercheurs. Ils ont plus d’armes, plus d’argent, plus de pouvoir politique. Toujours, ils n’ont pas suscité autant d’inquiétude parmi les autorités.

« Leur expansion explosive constitue une grande menace pour la démocratie », a déclaré Carolina Grillo, chercheuse à l’Université fédérale Fluminense de Rio.

Dans la favela KM32 de Nova Iguaçu, à environ 32 km au nord de la ville de Rio de Janeiro, une femme a décrit avoir reçu une photo par SMS.

Le corps de son fils de 24 ans, l’un des nombreux corps disposés sous un arbre, gisait nu et immobile. Ils étaient flanqués de huit hommes en noir, armés de fusils.

Le jeune homme avait été membre du puissant gang de drogue Pure Third Command. Maintenant arriva le message qu’elle redoutait depuis longtemps : « Votre fils est mort ».

Mais selon la femme de 53 ans et ses voisins, ses assassins n’étaient pas les rivaux traditionnels du Pure Third Command. C’étaient des hommes qu’ils avaient connus étant enfants. Des hommes qui avaient grandi dans la communauté et qui avaient juré de la servir et de la protéger.

Des hommes qui étaient désormais membres de la Bonde do Zinho, une milice policière qui s’est lancée dans la sanglante compétition pour diriger le trafic de drogue.

Vestiges de la dictature militaire qui a gouverné le Brésil de 1964 à 1985, les milices policières étaient autrefois largement acceptées par les autorités comme un complément aux forces de sécurité officielles dans la lutte contre les gangs criminels violents. Mais nombreux sont ceux qui rivalisent désormais avec ces gangs pour dominer les mêmes activités criminelles.

Ils sont présents dans toute cette nation sud-américaine. Mais ces dernières années, leur emprise sur Rio, la capitale culturelle et première destination touristique du pays, s’est à la fois resserrée et élargie.

En moins de deux décennies, selon des chercheurs de l’Instituto Fogo Cruzado et de l’UFF, les milices ont presque quadruplé le territoire qu’elles contrôlent dans la zone métropolitaine de Rio. Ils contrôlent environ 30 pour cent de la zone métropolitaine, qui abrite quelque 12 millions d’habitants, et près de 60 pour cent de la ville elle-même, ont rapporté les chercheurs l’année dernière. Mais même ces estimations pourrait être conservateur : une procureure de l’État, Elisa Pittaro, estime qu’ils opèrent dans 70 pour cent de la zone métropolitaine.

Ils gouvernent par la peur et la violence. Dans KM32, une favela d’environ 20 000 habitants, les habitants affirment que les miliciens exigent que les propriétaires d’entreprises et les vendeurs ambulants paient de l’argent pour leur protection. Les femmes sont censées fournir de la nourriture aux hommes chaque fois qu’ils se présentent à leur domicile ou au restaurant, ont-elles déclaré au Washington Post, même si certaines ont à peine les moyens de nourrir leur propre famille.

Un ancien milicien se souvient de son premier meurtre. Il était au début de la vingtaine lorsqu’il a été ému par un sentiment d’impuissance face à la criminalité qui fait rage dans son quartier à faible revenu du nord de Rio. Et une profonde soif de vengeance.

Il attendait dans une voiture qu’un trafiquant de drogue présumé sorte d’une boulangerie, raconte-t-il. Ses mains tremblaient ; il se sentait malade.

La cible est apparue. Le tireur est sorti de la voiture et lui a tiré dessus à plusieurs reprises, à bout portant. Le nouveau tueur au sang pleurait et vomissait : « Vous n’oublierez jamais votre premier. »

L’homme de 44 ans, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour décrire sa participation à des exécutions extrajudiciaires et à d’autres crimes, a décrit la torture des gens – comme la fois, a-t-il dit, où lui et ses camarades ont donné à manger un homme vivant à un anaconda.

Il a déclaré qu’ils avaient étudié les vidéos de torture des cartels mexicains pour apprendre des techniques telles que la manière de démembrer une personne tout en la gardant en vie. « Pensez-vous qu’il est juste que quelqu’un qui a passé sa vie à blesser des innocents et qui travaillent dur meure rapidement ? » Il a demandé.

Le Post n’a pas pu vérifier ses affirmations, mais elles correspondent à des tactiques que les procureurs et les témoins affirment que les milices utilisent régulièrement.

Les voisins ont autrefois applaudi les milices, a-t-il déclaré. « Nous pensions tous que nous faisions la bonne chose, pour le bien commun, en protégeant nos communautés, en apportant le calme et en nous débarrassant des voyous. »

Mais maintenant, il déplore ce qu’il considère comme un changement dans leur nature et leur objectif. C’est la raison, a-t-il dit, pour laquelle il a accepté de décrire ses expériences au Post.

« Il n’y a plus de milices aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Juste des criminels qui utilisent ce nom parce qu’ils travaillent avec des narcos et extorquent les résidents. »

Ces derniers mois, Bonde do Zinho, sa filiale Bonde do Tandera et le gang de drogue Comando Vermelho (Commandement rouge) se sont livrés une guerre de territoire sanglante qui a terrorisé les habitants.

Étant donné que beaucoup ici ont peur de signaler les crimes, disent Pittaro et les autorités locales, il n’existe pas de statistiques fiables pour décrire la violence. Les données officielles montrent une augmentation de 15 pour cent des homicides à Nova Iguaçu au cours du premier sept mois de cette année sur la même période en 2021.

La police civile de l’État de Rio a déclaré au Washington Post que le KM32 est souvent « la cible de conflits entre milices rivales » et qu’il est donc constamment surveillé.

La police mène régulièrement des opérations qui aboutissent « à l’arrestation des personnes impliquées dans les organisations criminelles qui exploitent cette région », a indiqué la police dans un communiqué. Une de ces opérations, en mai, aurait abouti à l’arrestation de sept membres de la milice Tandera, dont certains opéraient au KM32.

La police militaire mène également des « actions systématiques » dans la région, notamment des « fouilles et patrouilles quotidiennes » pour assurer la « sécurité des citoyens », ont-ils indiqué.

Les milices, comparées par certains aux justiciers du Mexique ou à la mafia en Italie, comblent le vide laissé par un État qui ne veut pas ou ne peut pas assurer la sécurité ou même les services de base dans de nombreux bidonvilles pauvres de la ville.

Au KM32, les habitants a déclaré au Post, la violence est si oppressive et arbitraire qu’elle rappelle l’époque où la communauté était contrôlée par de simples En comparaison, les gangs de drogue semblent plus brillants.

« Peu importe ce que nous faisons, même si nous obéissons à toutes leurs règles et faisons exactement ce qu’on nous dit, nous avons toujours le sentiment d’avoir tort », a déclaré une femme dont le fils a été tué par des miliciens il y a sept ans. « Il n’y a rien à négocier avec les milices. »

Comme tous les autres habitants du KM32 interrogés pour cet article, elle s’est exprimée sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Les milices Selon les procureurs, les analystes et les habitants des favelas, le contrôle s’étend sur pratiquement toutes les facettes de la vie ; des camionnettes et motos-taxis sans permis aux connexions au gaz, à l’électricité, à l’eau, à la télévision et à Internet.

Dans la favela Gardênia Azul, à l’ouest de Rio, les milices exigent un « hommage » de la part des distributeurs de bière pour les grandes fêtes populaires en plein air connues sous le nom de blocos. Dans la favela de Maré, l’une des plus grandes du nord de Rio, ils exigent le paiement de l’utilisation des terrains de football et des places de stationnement.

Beaucoup ont désormais créé des alliances avec des trafiquants de drogue, affirment les procureurs et les analystes. Certains vendent désormais des armes aux trafiquants, rejoignent un gang dans la lutte contre un autre, recrutent des membres parmi les gangs. Selon les procureurs, certains vendent désormais eux-mêmes de la drogue. Et ils se propagent, depuis les favelas ravagées par les gangs de drogue jusqu’aux lotissements et aux communautés sans expérience préalable des gangs.

Le gouverneur de l’État de Rio, Cláudio Castro, affirme que l’État a fait des progrès dans la lutte contre les milices. Un groupe de travail créé en 2020 a mené « Des centaines d’opérations efficaces, basées sur des enquêtes et des travaux de renseignement, ont abouti à l’arrestation de plus de 1 300 criminels, dont le chef de la plus grande milice de Rio de Janeiro », a-t-il déclaré dans une déclaration au Post. Il faisait référence à la capture et à la mort en 2021 de Wellington da Silva Braga.

Le gouvernement a également tenté d’appliquer « l’asphyxie financière », a déclaré Castro, en ciblant les sources de revenus des milices, notamment les centres Internet clandestins et les centres de distribution de gaz.

À mesure que leurs activités criminelles se sont développées, les milices se sont lancées dans la politique. Au début des années 2000, les dirigeants et les membres ont commencé à se présenter aux élections locales et à les remporter. Plus récemment, ils ont recruté des candidats au casier judiciaire vierge et ont fait pression sur les communautés pour qu’elles les élisent.

« Les milices se caractérisent précisément par cette pénétration de l’État, par la présence de leurs membres dans les structures et les institutions de l’État, qui agissent en leur faveur ou protègent leurs intérêts », a déclaré Bruno Gangoni, qui dirige l’unité du crime organisé du Rio. bureau du procureur général. « Il y a donc des policiers, des gardiens de prison, et parfois même des membres du Congrès qui défendront les intérêts des milices.»

L’année dernière, l’unité de Gangoni a arrêté Maurinho do Paiol, membre du conseil municipal de Nilópolis, pour ses liens présumés avec la milice. Paiol a été reconnu coupable cette année d’avoir dirigé une branche de la milice qui extorquait des habitants, vendait illégalement de l’essence et des cigarettes et facturait des frais aux chauffeurs de moto-taxis. Il a été condamné à cinq ans de prison.

« Les miliciens offrent souvent de gros pots-de-vin aux candidats, obtiennent d’eux ce qu’ils veulent et, en retour, font pression sur les gens pour qu’ils votent pour eux », a déclaré Pittaro, le procureur. « Seuls les hommes politiques qui leur sont liés sont autorisés à faire campagne sur le territoire. »

Pour garantir la victoire de leurs candidats, a-t-elle expliqué, ils menacent d’augmenter les allocations de protection des électeurs s’ils perdent.

« Les gens ont l’idée que les milices sont contre l’État et vice versa », a déclaré Pittaro. « Mais l’État, c’est la milice. »

De retour dans la favela KM32, les femmes disent qu’elles n’ont personne vers qui se tourner.

« Il n’y a aucune sécurité », a déclaré la femme dont le fils a disparu il y a sept ans. « La police, les milices et les gangs de drogue, c’est la même chose pour moi », a-t-elle déclaré. « Je ne fais confiance à aucun d’entre eux. »