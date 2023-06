Les milices ethniques pro-gouvernementales dans l’est du Myanmar changent de loyauté pour rejoindre les combattants contre le régime militaire

BANGKOK (AP) – Des unités d’une milice ethnique dans l’est du Myanmar qui fait théoriquement partie de l’armée ont changé de camp, s’alliant au mouvement pro-démocratie du pays pour mener des attaques ces dernières semaines contre des avant-postes de l’armée et un poste de police, ses membres a dit.

Les deux unités des gardes-frontières de l’État de Kayah seraient les premières milices affiliées à l’armée à changer de camp depuis que l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021.

La prise de contrôle s’est heurtée à des manifestations pacifiques dans tout le pays, mais après que les forces de sécurité ont réprimé avec une force létale, de nombreux groupes de résistance armés locaux se sont formés et ont été organisés de manière lâche en ce qu’on appelle la Force de défense du peuple. Ils se sont alliés aux principaux groupes ethniques de guérilla dans les régions frontalières qui ont mené la lutte armée pendant des décennies, en quête d’une plus grande autonomie.

Kayah, qui est le plus petit des sept États du Myanmar et dominé par la minorité ethnique Karenni, a connu un conflit intense, surtout depuis que l’armée a pris le pouvoir. La région borde la Thaïlande et n’est pas loin de la capitale du Myanmar, Naypyitaw.

Il existe environ deux douzaines d’unités de gardes-frontières dans tout le pays avec un total de 10 000 hommes armés. Les unités ont été formées en 2009 à partir de groupes d’insurgés ethniques autonomes qui avaient convenu d’une trêve avec un précédent gouvernement militaire.

Le gouvernement d’unité nationale, une administration civile fantôme opposée à l’armée, a déclaré qu’environ 13 000 soldats et policiers ont fait défection à ses côtés depuis que l’armée a pris le pouvoir.

Les deux unités de gardes-frontières qui se sont ralliées aux forces de résistance comprennent principalement des membres du Front de libération du peuple des nationalités karenni, une guérilla ethnique formée en 1978 par des membres dissidents du Parti national progressiste karenni, qui combat le gouvernement central depuis plus de un demi-siècle et est la principale organisation ethnique armée de l’État.

Un membre du KPNLF a déclaré dimanche à l’Associated Press que presque toutes les troupes des deux unités, chacune comptant environ 300 hommes, ont rejoint les forces de résistance locales qui ont récemment détruit quatre avant-postes de l’armée et un poste de police du canton de Mese, dans le sud-est de Kayah.

Le membre a parlé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations sur le groupe. Mese, où se trouve le siège de la guérilla, se trouve à environ 200 kilomètres (120 miles) au sud-est de la capitale du Myanmar, Naypyitaw.

Il a déclaré que certains de ses compagnons de guérilla collaboraient discrètement avec les forces de résistance armée locales avant même que les unités de la milice ne rejoignent ouvertement les combats contre l’armée à Mese à la mi-juin.

Bien que les unités frontalières de Kayah soient officiellement affiliées à l’armée, le Front de libération du peuple des nationalités karenni s’est tenu à distance du régime militaire. Quelques jours après la prise de pouvoir de 2021, le groupe a publié une déclaration dénonçant la prise du pouvoir par l’armée et l’exhortant à libérer les détenus politiques.

Khu Nyay Reh, membre du comité central du Parti national progressiste karenni, a également confirmé samedi la défection des deux unités du côté de la résistance. Il a déclaré à AP que les membres de la milice ne pouvaient pas tolérer que l’armée tue les membres de leur famille.

Il a déclaré que le gouvernement militaire avait répondu aux défections en larguant des bombes sur l’une des bases des gardes-frontières et à d’autres endroits, et en envoyant des troupes à Mese. Il a déclaré qu’environ la moitié des 6 800 habitants du canton ont fui en Thaïlande ou se cachent dans la jungle et les zones voisines.

Cependant, 18 soldats de l’un des derniers avant-postes majeurs de l’armée à Mese se sont rendus samedi et les forces de résistance contrôlent désormais 80% de la ville, a déclaré Khu Nyay Reh. Son affirmation n’a pas pu être confirmée de manière indépendante.

Grant Peck, l’Associated Press