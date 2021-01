Alors que les partisans armés du président Donald Trump se préparent à converger vers les capitales des États et Washington, DC, ce week-end et le jour de l’inauguration, certains experts juridiques appellent les autorités à appliquer des lois de longue date interdisant les groupes organisés qui agissent en tant que milices non autorisées dirigées par des citoyens.

La loi fédérale, les constitutions dans chaque État et les lois pénales dans 29 États interdisent les groupes qui se livrent à des activités réservées aux agences de l’État, y compris agir en tant qu’application de la loi, former et forer ensemble, s’engager dans le contrôle des foules et faire des démonstrations de force en tant que groupes armés à rassemblements publics.

Pourtant, des centaines de groupes armés, organisés sous l’insigne des Oath Keepers, des Three Percenters et d’autres, font exactement cela.

Ces groupes ont vu leur popularité augmenter depuis l’élection du président Barack Obama en 2008. Au cours des quatre dernières années, la plupart ont prêté allégeance à Trump. Et certains des groupes prévoient de se présenter en force dans les jours précédant l’inauguration de Joe Biden.

«Il est clairement temps de dépoussiérer ces outils», a déclaré Mary McCord, directrice juridique de l’Institute for Constitutional Advocacy and Protection de l’Université de Georgetown à Washington, DC

Attaque du Capitole:Comment la théorie du complot antifa est passée de la marge à l’étage du Congrès

Coup par coup:Comment les échecs de la police ont laissé une violente insurrection dans le Capitole

Des personnes affiliées à de tels groupes, y compris le chef du plus grand, les Oath Keepers, étaient présents lors de l’attaque populaire de la semaine dernière contre le Capitole américain.

Des groupes armés d’hommes s’identifiant comme des gardiens du serment, Three Percenters et des groupes similaires étaient présents lors de violentes manifestations dans les capitales des États ces derniers mois, y compris ceux qui ont fourni ce qu’ils ont appelé la sécurité lors de rassemblements contre les verrouillages de COVID-19 dans le Michigan, de rassemblements Trump et d’événements organisés par groupes extrémistes d’extrême droite.

Les groupes ont manifesté pour contre-protester contre la brutalité policière, affirmant souvent qu’ils protégeaient la propriété privée des vandales et des pillards. Parfois, ce sont de petits groupes hétéroclites d’hommes – ce sont presque toujours des hommes – portant des fusils et des insignes assortis, sans affiliation claire. D’autres fois, les hommes armés pourraient être confondus avec la Garde nationale ou d’autres troupes, portant des treillis et des gilets tactiques et portant des fusils d’assaut.

Même le terme qui décrit de tels groupes, le «mouvement de milice», est trompeur. Les milices sont des groupes de citoyens appelés à aider leur pays en temps de guerre ou d’urgence. Ces groupes n’ont aucune autorité légale, et certains sont fortement anti-gouvernementaux.

Maintenant, alors que Trump se prépare à quitter ses fonctions, les autorités fédérales préviennent que des manifestants armés prévoient de descendre à Washington et dans les capitales des États dans une démonstration de force sans précédent.

Une note du FBI cette semaine a mis en garde contre des manifestations armées planifiées dans tout le pays. La police du Capitole a averti le Congrès lundi que des manifestants armés pourraient tenter d’encercler le Capitole, la Maison Blanche et la Cour suprême, selon des informations.

Si l’histoire récente est un guide, certains des manifestants armés pro-Trump arboreront les insignes de ces groupes. De nombreux manifestants armés qui ont assisté à des rassemblements et tenté d’encercler des bâtiments gouvernementaux à travers le pays ont fait leurs armes dans le mouvement des milices, communiquant avec, s’entraînant avec et se nourrissant des idées des autres membres.

Pourtant, des groupes comme ceux-ci sont illégaux dans les 50 États. Les 50 constitutions des États interdisent l’existence de groupes privés qui agissent en public comme des forces de sécurité autorisées mais ne sont pas sous le contrôle du gouverneur, a déclaré McCord. Elle a été procureur général adjoint par intérim pour la sécurité nationale au ministère de la Justice des États-Unis de 2016 à 2017 et a passé près de 20 ans au bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia.

En outre, 29 États ont des lois pénales interdisant les milices privées, a-t-elle déclaré. Les lois ont été testées à la Cour suprême depuis 1886, a déclaré McCord, et ce sont des armes importantes dans l’arsenal des forces de l’ordre alors que les États font face à des manifestations armées sans précédent dans les temps modernes.

« Il incomberait aux forces de l’ordre des États de regarder où se trouvent ces groupes », a déclaré McCord, « et d’essayer d’utiliser les règles qu’ils ont dans leurs États pour les fermer pénalement ou prendre des mesures civiles avant les événements à venir. »

Les lois ont rarement été utilisées, a reconnu McCord – peut-être parce que les législateurs des États et les forces de l’ordre n’en sont pas conscients ou parce qu’ils pensent que les lois violent le premier ou le deuxième amendement. McCord dit que non.

Dans un cas notable après les manifestations d’extrême droite de 2017 à Charlottesville, en Virginie, l’Institut de défense et de protection constitutionnelle de la Georgetown Law School a intenté une action en justice devant le tribunal de l’État pour interdire aux milices privées de retourner dans la ville. Les accusés se sont finalement installés, acceptant de ne pas retourner dans la ville pour se livrer à une activité paramilitaire organisée.

À tout le moins, a déclaré McCord, les organismes d’application de la loi pourraient informer ces groupes que leur existence même est illégale. De nombreux groupes ne savent peut-être pas qu’ils enfreignent la loi et le simple fait de communiquer avec eux pourrait désamorcer un problème à venir, a-t-elle déclaré.

Un mouvement ascendant, un méli-mélo d’idéaux

Les experts qui étudient l’extrémisme ont depuis longtemps identifié les groupes organisés, armés et favorables aux armes à feu comme une aile distincte, bien que se chevauchant, de l’extrémisme interne d’extrême droite.

D’autres groupes extrémistes nationaux se sont formés autour d’idéologies spécifiques, telles que la suprématie blanche ou les théories du complot comme QAnon. Mais la philosophie de conduite du mouvement de la milice a évolué avec le temps, a déclaré Mark Pitcavage, chercheur principal au Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation.

Bien que ces groupes aient historiquement été unis dans leur animosité pour le gouvernement fédéral, cela s’est estompé sous Trump. Certains groupes ont dirigé leur haine contre les immigrants ou les musulmans. D’autres ont adopté les appels à une guerre civile.

Ce qui continue à unir ces groupes, cependant, c’est l’amour des armes à feu. La poussée de leur recrutement en 2008 était motivée par la crainte qu’Obama n’institue des lois fédérales sévères sur les armes à feu. Ces groupes ont gonflé tout au long de la présidence d’Obama, ont déclaré Pitcavage et d’autres.

« Avec Obama, ils pourraient dire: » Il va certainement voler vos armes « , a déclaré Pitcavage.

Lorsque Trump a pris ses fonctions, le mouvement de la milice a trouvé la Maison Blanche occupée non pas par un épouvantail mais par un allié. Leur soutien à Trump a grandi à mesure que sa rhétorique devenait plus combative et conspiratrice. Pendant la campagne présidentielle, des groupes de milices non autorisés dans plusieurs villes ont agi en tant que forces de sécurité de facto lors d’événements pro-Trump.

Aujourd’hui, le mouvement fait face à l’éviction de son champion, qui sera bientôt remplacé par un président démocrate qui a promis de faire de l’extrémisme domestique – et peut-être du contrôle des armes – un point central de sa présidence. Pendant ce temps, Trump continue d’alimenter les conspirations dans lesquelles de nombreux groupes extrémistes et pro-armes sont si fortement investis.

« Ils pourraient utiliser une présidence Biden comme un moyen d’avoir une autre résurgence », a déclaré Pitcavage.

Lois anti-milice et Constitution américaine

On peut se demander si les constitutions d’État et les lois pénales séculaires interdisant ces groupes sont en conflit avec la Constitution américaine, en particulier les premier et deuxième amendements.

McCord cite une affaire de la Cour suprême datant de 2008, District of Columbia c.Heller, dans laquelle le juge conservateur de la Cour suprême, Antonin Scalia, a confirmé le droit d’un individu de porter les armes pour se défendre, mais n’a dit rien dans l’affaire empêchant un État d’interdire les organisations paramilitaires.

Deux spécialistes du droit constitutionnel ont déclaré que ces lois devraient survivre aux contestations de leur constitutionnalité.

«Correctement interprétées et appliquées, les lois de l’État interdisant les milices privées organisées passeraient par la Constitution», a écrit Laurence Tribe, professeur à la Harvard Law School et cofondatrice de l’American Constitution Society.

«Bien que ces lois puissent être maladroitement déployées de manière à soulever des problèmes constitutionnels», a-t-il écrit, «cela ne signifie guère qu’elles ne devraient pas faire partie de l’arsenal que les forces de l’ordre utilisent pour empêcher les manifestations à venir de se transformer en émeutes meurtrières.»

Erwin Chemerinsky, doyen de l’Université de Californie, Berkeley School of Law, est du même avis.

« Je pense que ces lois sont constitutionnelles tant qu’elles définissent soigneusement ce qu’est une milice et quelle conduite est interdite », a écrit Chemerinsky dans un courriel. «Le gouvernement, conformément au premier amendement, peut rendre un crime pour une personne de s’affilier activement à une organisation, connaissant ses objectifs illégaux, et avec l’intention de promouvoir ces objectifs.»

USA TODAY a demandé aux procureurs généraux de six États, où des groupes armés et pro-armes à feu ont été actifs ces dernières années, si de telles lois pourraient être utilisées dans les prochains jours.

«Nous travaillons avec les autorités policières fédérales, étatiques et locales pour enquêter et poursuivre chaque fois que nécessaire», a déclaré un porte-parole du procureur général de Géorgie Chris Carr, un républicain.

Ryan Jarvi, attaché de presse du procureur général du Michigan, Dana Nessel, un démocrate, a envoyé une déclaration similaire: «Le bureau du procureur général Nessel reste déterminé à explorer différentes avenues et options pour assurer au mieux la sécurité des gens.»

Les responsables de l’Ohio, de l’Arizona et de l’Oregon n’ont pas répondu. Une porte-parole de Bob Ferguson, le procureur général démocrate à Washington, a déclaré que c’était aux forces de l’ordre de prendre ces décisions.

Quand un groupe d’hommes armés est-il une milice non autorisée?

Les groupes d’extrême droite, pro-armes à feu, ont longtemps fait valoir qu’ils ne sont pas des milices ou des organisations paramilitaires, mais juste des groupes d’amis qui se réunissent pour tirer des armes à feu, a déclaré Sam Jackson, professeur adjoint au College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity à l’Université d’État de New York à Albany.

En effet, des groupes comme les Oath Keepers (qui a été fondé par un diplômé de la Yale Law School) sont prompts à corriger quiconque les appelle une milice. De plus petits groupes ont compris le M-word ces dernières années, essayant de se présenter comme des clubs de tir ou des organisations politiques plutôt que comme des groupes extrémistes anti-gouvernementaux.

En tant que tel, a déclaré Jackson, le défi pour les forces de l’ordre est de prouver, dans chaque cas, qu’un groupe est organisé au point qu’il répond à la définition légale d’un État d’une «milice privée» et que ses actions violent la loi.

Et cela suppose que les forces de l’ordre aient même l’appétit de confronter de tels groupes, a déclaré Jackson. Dans les régions rurales et conservatrices du pays, les shérifs et les procureurs soutiennent ouvertement ou sont même membres de groupes de milices non autorisés, ce qui rend les poursuites peu probables.

«Je ne suis pas le plus optimiste quant à l’utilisation de ces lois, surtout avant qu’une sorte de crime violent ne soit commis», a déclaré Jackson. «S’ils ne sont pas appliqués, ils sont symboliques.»