Les migrants vénézuéliens demandent de toute urgence le statut TPS alors que les expulsions reprennent

NBC News s’est entretenu avec cinq organisations latino-américaines et de défense des droits de l’immigration différentes à New York qui se préparent à aider les Vénézuéliens avec leurs demandes de TPS et proposent également des ateliers et des consultations juridiques et éducatives.

Parmi les plus grands groupes effectuant ce travail figurent la New York Immigration Coalition, la Fédération hispanique et le New York Legal Assistance Group. Il existe également des organisations plus petites qui fournissent des conseils cruciaux aux Vénézuéliens.

Le Projet Rousseau, une organisation offrant des services d’immigration, a aidé près de 200 demandeurs d’asile, dont beaucoup viennent du Venezuela, à déposer leur demande de TPS au cours de la semaine dernière. Ils organisent également une clinique TPS plus tard ce mois-ci, dans l’espoir de soumettre 500 candidatures pour environ 100 familles, a déclaré le fondateur et directeur exécutif Andrew Heinrich. Un événement similaire est également prévu le 29 novembre.

Andrew Heinrich, fondateur du Projet Rousseau assiste un client. Actualités NBC

Les démocrates qui ont plaidé pour la dernière désignation TPS ont déclaré qu’elle améliorerait la capacité des Vénézuéliens, qui représentent selon les estimations la moitié des migrants arrivant à New York, à devenir plus indépendants et à être moins dépendants des services municipaux tels que les refuges.

« Ils pourront accéder à l’écosystème économique de la ville », a déclaré Jesús Aguais, originaire du Venezuela et directeur exécutif d’AID for AIDS, un groupe qui travaille avec les demandeurs d’asile vénézuéliens qui remplissent désormais les conditions requises pour bénéficier du TPS.

« Nous pourrons combler [employment] de manière légale, les gens pourront commencer à payer des impôts et sortir du système de refuges, même s’ils sont déjà en train de sortir du système de refuges », a-t-il déclaré.

Un mandat local exige que la ville de New York fournisse un abri et des services de base à toute personne, quel que soit son statut d’immigration.

AID for AIDS organise des ateliers éducatifs deux fois par semaine et des cliniques juridiques une fois par mois avec des parajuristes vénézuéliens qui viennent de Miami pour fournir des services culturellement compétents lors de leurs demandes d’asile, de TPS et de permis de travail, a-t-il déclaré.

Niurka Meléndez, une demandeuse d’asile vénézuélienne et directrice et fondatrice de Venezuelans and Immigrants Aid, a déclaré que même avec le TPS ou d’autres types de protection contre l’expulsion, il est toujours difficile d’avoir « assez d’argent pour acheter un logement ou louer un appartement ». [and] montrer un historique de crédit pour pouvoir louer un logement.

L’organisation de Meléndez organise des ateliers virtuels avec un avocat pour expliquer les nuances des différentes voies légales que les migrants peuvent emprunter à leur arrivée aux États-Unis. Elle a déclaré que souvent, des gens de différents États, et même du Venezuela, écoutent pour ensuite transmettre l’information à leurs proches qui se dirigent vers les États-Unis

Les responsables de la ville de New York ont ​​déclaré qu’ils le faisaient également intensifier les efforts de gestion des dossiers d’immigration pour pouvoir traiter le grand nombre de demandes.

Ils espèrent « faire des centaines de rendez-vous TPS par jour en novembre », a déclaré Masha Gindler, directrice exécutive du New York City Asylum Application Help, lors d’une conférence de presse mercredi. « Notre objectif est de réellement mener des actions de sensibilisation pour identifier, sélectionner et prendre rendez-vous pour tous les Vénézuéliens éligibles d’ici la fin de l’année. »

Les expulsions reprennent à mesure que les protections s’étendent

Seuls les Vénézuéliens comme Jhonnatan, qui ont séjourné aux États-Unis avant la fin juillet, peuvent demander le TPS – une protection actuellement disponible pour d’autres populations vulnérables contre 15 autres pays tel que Ukraine et L’Afghanistan en raison d’un conflit armé en cours et El Salvador et le Nicaragua en raison de les impacts des catastrophes environnementales.

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il le ferait bientôt relancer les vols de rapatriementaprès que les autorités vénézuéliennes ont accepté le retour des ressortissants vénézuéliens expulsés qui ont traversé illégalement la frontière américaine et n’ont pas été en mesure d’établir une base légale pour rester aux États-Unis.

Jodi Ziesemer, directrice de l’unité de protection des immigrants au New York Legal Assistance Group, a déclaré à NBC News qu’elle pensait que les rapatriements affecteraient probablement les Vénézuéliens récemment arrivés aux États-Unis ou qui arriveraient sans visa. Malgré la reprise des expulsions vers le Venezuela, les autorités de l’immigration doivent proposer des entretiens crédibles de peur à toute personne cherchant à demander l’asile.

Les Vénézuéliens arrivés aux États-Unis au cours des deux derniers mois pourraient être expulsés à moins qu’ils ne soient en train de demander l’asile ou d’autres protections, a déclaré Ziesemer.

L’administration Biden avait précédemment mis le TPS à la disposition des Vénézuéliens arrivés aux États-Unis avant le 9 mars 2021, et a étendu l’année dernière leurs protections pour permettre à ces migrants de rester aux États-Unis jusqu’en mars 2024.

Les personnes postulant sous la désignation la plus récente pourront rester aux États-Unis jusqu’en avril 2025.