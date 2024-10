Les migrants vendant des fruits et des bonbons dans le métro de New York sont en proie à la peur et à l’incertitude

Ils font désormais partie du tissu social de la ville de New York, se glissant dans et hors des wagons de métro et appelant les usagers alors qu’ils tentent de vendre leurs marchandises, généralement un assortiment de barres chocolatées et de chewing-gum. Sur les quais des trains, ils vendent divers fruits comme la mangue et la pastèque, coupés et répartis dans des gobelets en plastique. Les vendeuses de bonbons et de fruits sont souvent des femmes migrantes, parfois vues accompagnées de leurs jeunes enfants.

NBC News a approché plusieurs femmes sur les quais du métro de Manhattan et du Queens au cours de l’année écoulée pour leur demander de partager l’histoire de leur arrivée aux États-Unis. Toutes ont refusé, craignant que leurs enfants ne leur soient enlevés ou qu’elles ne soient passibles d’une lourde amende. Avec l’aide d’Algun Dia, un projet de sensibilisation spécifiquement destiné à aider les vendeurs migrants, NBC News a été mis en contact avec une femme nommée Lorena, arrivée aux États-Unis l’année dernière avec son mari et leur fille de 3 ans et qui a demandé l’asile. et autorisation de travail. En attendant cette autorisation légale, elle gagne environ 50 dollars par jour en vendant des fruits tout en portant sa fille sur son dos.

Lorena a accepté de parler à condition que son nom de famille ne soit pas utilisé et que son enfant ne soit pas identifié.

« Où vais-je la laisser? » Lorena a parlé de sa fille en espagnol. «Parfois, elle dort et je la porte avec un drap noué. Je pousse le chariot.

Lorena est arrivée aux États-Unis depuis l’Équateur l’année dernière avec son mari et son enfant.

La vente de nourriture dans la ville est illégale sans permis et peut entraîner une amende de 1 000 $ ou plus. La ville a appliqué la loi dans le passé, et au moins un haut de gamme Un exemple publié sur les réseaux sociaux a suscité un tollé général. Selon le Département de l’Assainissement de la ville, l’agence de coordination de la lutte contre la vente ambulante, plus de 3 000 convocations ont été délivrées à des vendeurs non agréés cette année. Les licences de vente de nourriture coûtent 50 $ en frais de dossier, mais un permis supplémentaire est nécessaire pour exploiter des unités mobiles à partir desquelles la nourriture est vendue, comme des chariots. La ville ne délivre qu’un nombre limité de permis et la liste d’attente est fermée.

Lorena sait que vendre sans permis est illégal, mais elle continue de le faire car, dit-elle, c’est la seule option dont disposait sa famille après un voyage éprouvant aux États-Unis. Elle a déclaré que sa famille avait traversé des jungles dangereuses, avait rencontré des voleurs et avait été témoin d’innombrables autres horreurs. À un moment donné, a déclaré Lorena, elle a caché de l’argent dans les couches de sa fille pour qu’il ne soit pas volé.

S’exprimant en larmes, elle a déclaré que la famille avait persévéré pour donner à leur unique enfant une chance d’avoir une vie meilleure.

«Je me sens mal parce qu’elle est ma seule. Je n’ai pas d’autres enfants. C’est juste moi. Je l’ai eue à 37 ans par la grâce de Dieu, parce que j’ai essayé de nombreuses façons de l’avoir. Je n’ai jamais eu d’enfants auparavant », a déclaré Lorena.

Lorena a pleuré lorsqu’elle a appris que sa fille pourrait fréquenter une garderie.

Les responsables de la ville de New York ont ​​déclaré à NBC News que plus de 47 000 familles de migrants avec enfants séjournaient dans le système de refuges mis en place pour les héberger.

Un programme géré par la ville appelé Promesse à New York a tenté d’atténuer certains défis en s’associant avec des organisations locales pour fournir des services de garde d’enfants gratuits en versant des subventions aux garderies qui accueillent les enfants migrants. De nombreux programmes similaires sont réservés aux citoyens américains.

« Il offre le même type d’aide à la garde d’enfants que nos autres familles à faible revenu de la ville de New York reçoivent pour les enfants qui ne sont pas admissibles à ce programme en raison de leur statut d’immigration », a déclaré Liza Schwartzwald, stratège politique principale au New York City. Immigration Coalition, qui s’efforce d’obtenir un financement municipal pour le programme.

Une enquête menée par Algun Dia, le projet de sensibilisation des vendeurs migrants, a révélé que le besoin s’étendait à de nombreuses familles.

« Nous avons constaté que 84 % des personnes interrogées vendaient leurs produits par nécessité, et ce, à cause du manque de services de garde d’enfants. Par exemple, où vont-ils laisser leur enfant ? » a déclaré Tiffany Hervas, une assistante sociale d’Algun Dia.

Depuis le lancement de Promise NYC l’année dernière, le financement de la ville a continué de croître, atteignant un budget approuvé de 25 millions de dollars pour l’année prochainede quoi s’occuper d’un millier d’enfants, selon la ville. Le défi, disent les employés, est de s’assurer que les familles comme celle de Lorena savent que Promise NYC existe.

Quelques heures après que Lorena ait parlé avec NBC News, Algun Dia a pu trouver une place pour sa fille dans une garderie voisine.

Hervas a annoncé la nouvelle.

« Quand je lui ai téléphoné à nouveau, elle a commencé à pleurer, du genre : ‘Pourquoi, pourquoi cela n’a-t-il pas pu être fait plus tôt ?’ Comment se fait-il que je n’étais pas au courant à cinq pâtés de maisons d’ici ? C’est pour ça que nous existons, n’est-ce pas ? Il s’agit de faire connaître aux gens les soutiens qui les entourent, de les connecter directement et ensuite aussi de leur permettre de respirer, de croire à nouveau et de réaliser ce rêve américain », a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com