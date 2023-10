Les migrants traversent rapidement la jungle autrefois impénétrable du Darien alors que les gouvernements se bousculent pour trouver des réponses.

BAJO CHIQUITO, Panama (AP) — Les rivières gonflées par les pluies n’ont que brièvement ralenti le flux ininterrompu de migrants à travers cette zone frontalière couverte de jungle séparant la Colombie et le Panama et, en milieu de semaine, 2 000 autres migrants débraillés ont trébuché hors de la jungle de Darien.

Des femmes enceintes et des hommes portant des enfants sur leurs épaules ont traversé la rivière Tuquesa jusqu’à la taille et se sont rendus dans l’avant-poste autochtone de Bajo Chiquito, où certains sont tombés au sol, épuisés et soulagés, tandis que les autorités panaméennes attendaient d’enregistrer leur arrivée.

Il n’y a pas si longtemps, traverser la jungle dense et sans loi était impensable pour la plupart des gens. Ces dernières années, c’est devenu une tâche brutale d’une semaine ou plus. Mais certains migrants arrivés cette semaine ont décrit une randonnée organisée effectuée en seulement deux jours et demi sur des sentiers balisés par des rubans colorés et assistés par des guides et des porteurs, une partie de ce qui, selon les autorités, est devenue une entreprise générant des millions de dollars.

Cette efficacité, combinée aux facteurs économiques incessants qui poussent les migrants à quitter des pays comme le Venezuela, dont les citoyens représentent la majorité d’entre eux, ont permis à plus de 400 000 migrants de traverser le Darien cette année. Le nombre vertigineux de 500 000 – le double du total record de l’année dernière – se profile désormais à l’horizon.

Ce chiffre, et le nombre correspondant atteignant la frontière américano-mexicaine, ont été pris en compte dans la décision des États-Unis de reprendre les vols d’expulsion vers le Venezuela dans les prochains jours. La nouvelle mesure annoncée jeudi fait partie de ce que le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a qualifié de « conséquences strictes » pour ceux qui ne profitent pas des voies légales élargies pour entrer aux États-Unis.

Vendredi, le président panaméen Laurentino Cortizo et le président costaricien Rodrigo Chaves ont survolé Bajo Chiquito en hélicoptère avant d’atterrir dans la communauté de Lajas Blancas, à la lisière de la jungle de Darien. Là, ils ont observé l’arrivée régulière de migrants dans des bateaux en provenance de Bajo Chiquito, dont deux femmes déchargées sur des civières avec des blessures inconnues.

Les deux dirigeants ont appelé leurs homologues de la région – pays d’origine et de transit – à tenir une réunion urgente sur la migration pour rechercher des solutions.

« C’est un problème tellement important que nous avons besoin de la participation de tous les liens », a déclaré Cortizo.

Deux jours plus tôt, Kimberly Morales, 34 ans, de Caracas, au Venezuela, a marché les 30 dernières minutes jusqu’à Bajo Chiquito avec son mari et leurs fils âgés de 8 et 16 ans. Ils ont fait la traversée depuis la Colombie en 2 jours et demi, mais Morales l’a décrit comme suit : « horrible. »

« Je ne le souhaite à personne. C’est le pire », dit-elle. Ils ont payé 320 dollars chacun à des guides en Colombie pour les emmener au Panama « là où le désespoir a commencé ». Si la route côté colombien est devenue organisée et lucrative, le côté panaméen reste plus risqué.

Morales a déclaré avoir vu trois migrants morts en cours de route, dont une femme qui s’était apparemment noyée dans une rivière.

Jeudi, ils ont enfilé des gilets de sauvetage orange et sont montés à bord de l’un des cent bateaux longs et minces qui attendaient pour transporter les migrants à 25 dollars par personne jusqu’à Lajas Blancas, où ils monteraient dans des bus pour les emmener à travers le Panama jusqu’au Costa Rica pour continuer leur voyage vers le nord.

« Ce que nous voulons, c’est au moins avoir un endroit où dormir, un travail, une vie que nous puissions donner (à nos enfants), pouvoir leur acheter des médicaments s’ils tombent malades », a déclaré Morales.

En avril, les États-Unis, le Panama et la Colombie ont annoncé une campagne visant à ralentir la migration à travers la jungle du Darien, mais le nombre de migrants n’a fait qu’augmenter, obligeant l’administration Biden à rechercher d’autres options.

Le mois dernier, le département américain de la Sécurité intérieure a annoncé son intention d’accorder un statut de protection temporaire à environ 472 000 Vénézuéliens arrivés dans le pays au 31 juillet, ce qui leur faciliterait l’obtention d’une autorisation de travailler aux États-Unis. Les Vénézuéliens qui remplissaient déjà les conditions pour un statut temporaire avant cette annonce.

L’administration Biden avait également annoncé qu’elle accélérerait les autorisations de travail pour les personnes arrivées dans le pays depuis janvier grâce à une application mobile de rendez-vous aux points de passage terrestres avec le Mexique, appelée CBP One, ou grâce à une libération conditionnelle accordée aux Cubains, aux Haïtiens, aux Nicaraguayens et aux Vénézuéliens qui avoir des sponsors financiers et arriver à un aéroport. Son objectif était de leur accorder un permis de travail dans un délai de 30 jours.

Mais toute personne arrivant après le 31 juillet ne serait pas éligible. Jeudi, des responsables américains ont déclaré qu’ils avaient déjà identifié les Vénézuéliens entrés illégalement aux États-Unis après cette date, qui ne seraient pas éligibles aux protections et seraient donc renvoyés par avion au Venezuela.

Le Venezuela a plongé dans une crise politique, économique et humanitaire au cours de la dernière décennie, poussant au moins 7,3 millions de personnes à migrer et rendant la nourriture et d’autres produits de première nécessité inabordables pour ceux qui restent.

La grande majorité de ceux qui ont fui se sont installés dans les pays voisins d’Amérique latine, mais beaucoup ont commencé à venir aux États-Unis au cours des trois dernières années.

Cette semaine, des migrants sortant de la jungle et pour lesquels la traversée avait duré cinq jours, ont déclaré qu’ils n’avaient plus de nourriture parce que leurs guides leur avaient promis un voyage plus rapide.

Gabriela Quijada, 33 ans, qui a fait le voyage avec un ami, est tombée au sol avec le vertige en arrivant à Bajo Chiquito mercredi. Le voyage promis de trois jours pour lequel elle a payé 250 $ leur en a pris cinq, ce qui signifie qu’ils sont restés sans manger pendant la dernière ligne droite.

« Ce matin, nous avons traversé une rivière qui nous a presque emportés et il pleuvait », a déclaré Quijada, de Margarita, au Venezuela. «J’ai marché et j’ai pleuré.»

Elle a expliqué que ses revenus n’étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de ses deux filles adolescentes qu’elle avait laissées au Venezuela. « Si j’y parviens et que j’entre aux États-Unis, je trouverai un moyen de les faire venir légalement », a-t-elle déclaré.

Carliomar Peña, une vendeuse de 33 ans originaire de l’État vénézuélien de Mérida, voyageant avec son fils, tentait de retrouver son mari qui s’est livré aux agents frontaliers américains il y a un an et a demandé l’asile. Elle a payé aux guides colombiens 320 dollars pour elle-même et 60 dollars pour son fils, puis 100 dollars supplémentaires pour qu’un porteur transporte leurs affaires jusqu’à une ascension tristement difficile à la frontière Colombie-Panama.

Jeudi, jour du 6ème anniversaire de son fils, ils attendaient un bateau pour les transporter en aval.

Elle prévoyait de demander un rendez-vous via l’application CBP One à l’approche de la frontière américaine, ce qui leur permettrait éventuellement de demander l’asile également.

« L’idéal pour tous les Vénézuéliens est de demander leur rendez-vous… pour pouvoir traverser le plus légalement possible, avec l’autorisation de travailler », a déclaré Peña. Mais à défaut, elle a déclaré que l’autre option serait de se livrer aux autorités américaines à la frontière.

En réfléchissant au voyage jusqu’à présent, Peña a déclaré que le tronçon colombien était tolérable, mais qu’au Panama, elle avait le sentiment que leur vie était toujours en danger. « C’est une vie pour les animaux, pas pour les êtres humains », a-t-elle déclaré.

Juan Zamorano, Associated Press