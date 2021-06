Les migrants traversant la Manche devraient être renvoyés en France, selon des députés conservateurs

Les députés conservateurs ont appelé la France à accepter le retour des migrants qui ont traversé la Manche dans de petits bateaux une fois qu’ils ont été interceptés par des responsables britanniques.

157 autres personnes ont été rencontrées à mi-Manche par les forces frontalières britanniques et amenées à terre à Douvres mercredi, par beau temps et par mer calme.

Le nombre de migrants traversant la Manche a plus que doublé d’année en année – malgré le vœu du ministre de l’Intérieur Priti Patel de rendre la route « non viable ».

La députée conservatrice de Douvres, Natalie Elphicke, a exigé une « action urgente » pour empêcher les traversées dangereuses de la Manche d’avoir lieu.

Elle a déclaré: «Cela signifie s’attaquer à la source aux gangs criminels, faire plus pour arrêter les petits bateaux quittant la France en premier lieu, les faire tourner dans la Manche et renvoyer rapidement les personnes qui sont entrées dans le pays par une voie d’entrée illégale. «

Les derniers chiffres du gouvernement montrent que plus de 850 personnes ont effectué la traversée de la Manche à bord de petits bateaux au cours des six derniers jours.

Plus de 4 000 personnes ont traversé la Manche jusqu’à présent cette année – plus du double du total au même moment l’année dernière d’environ 1 700 personnes.

Le député conservateur Damian Collins, qui représente Folkestone et Hythe, a déjà partagé sa propre frustration face au nombre « honteusement élevé » de passages à niveau.

Il a appelé à un accord avec le gouvernement français afin que les autorités britanniques « soit interceptent les navires effectuant des traversées illégales plus tôt dans leur voyage et les ramènent en France, soit nous les renvoyons dans ce pays une fois qu’ils ont été détenus en Angleterre ».

Il n’existe actuellement aucun accord permettant aux autorités britanniques d’utiliser leurs navires dans les eaux territoriales françaises pour ramener de petites embarcations en France.

L’ancien chef des forces frontalières, Kevin Saunders, a déclaré que les autorités françaises ne faisaient pas assez pour empêcher les petits bateaux de quitter les eaux territoriales françaises.

Migrants amenés à Douvres par des agents des forces frontalières le 3 juin (PENNSYLVANIE)

« La réponse à cela est la gendarmerie maritime, la marine française, pour arrêter les bateaux quittant la France », a déclaré M. Saunders à la radio LBC jeudi.

Mme Patel a déclaré qu’elle souhaitait modifier la loi pour faciliter l’expulsion des migrants illégaux et bloquer les demandes d’asile de ceux qui sont réputés être entrés « illégalement ».

Mais le mois dernier L’indépendant a révélé que depuis la fin de la période de transition du Brexit, aucun demandeur d’asile n’a été expulsé vers les pays de l’UE qu’ils ont traversés pour se rendre au Royaume-Uni.

Le gouvernement a affirmé qu’il négocierait des accords bilatéraux pour remplacer un mécanisme à l’échelle européenne que le Royaume-Uni a maintenant quitté – mais plusieurs pays de l’UE ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de conclure de tels accords.

Les organisations caritatives et les experts en immigration ont fait valoir que le fossé entre les voyages « légaux » et « illégaux » est artificiel – affirmant que les demandeurs d’asile n’ont d’autre choix que de tenter des voyages en bateau dangereux en raison du manque d’itinéraires sûrs et convenus.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Plus de 3 500 personnes ont été empêchées de franchir la traversée dangereuse jusqu’à présent cette année et nous sévissons contre les gangs criminels ignobles derrière le trafic d’êtres humains. L’inaction n’est pas une option pendant que les gens meurent.

Le porte-parole a ajouté: « Le gouvernement propose une législation à travers notre nouveau plan pour l’immigration qui brisera le modèle commercial de ces réseaux de passeurs odieux et sauvera des vies. »