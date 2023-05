Les migrants se précipitent à la frontière américaine alors que les restrictions d’asile expirent

Vendredi, les États-Unis ont mis fin aux restrictions frontalières du COVID-19 qui bloquaient de nombreux migrants à la frontière avec le Mexique, remplaçant immédiatement la soi-disant ordonnance du titre 42 par une nouvelle réglementation radicale sur l’asile destinée à dissuader les passages illégaux.

Mais plusieurs actions en justice de dernière minute ont ajouté de la confusion sur la façon dont les nouvelles politiques frontalières se dérouleront dans les prochains jours.

Juste avant l’expiration du titre 42 à minuit le 11 mai, les défenseurs de l’immigration représentés par l’Union américaine des libertés civiles ont déposé une contestation judiciaire contre les nouveaux barreaux d’asile, affirmant qu’ils violent les lois américaines et les accords internationaux.

Les partisans soutiennent que le nouveau règlement, mis en place par le président démocrate Joe Biden pour limiter les passages illégaux, ressemble aux restrictions émises par son prédécesseur républicain, l’ancien président Donald Trump. Les groupes de défense des droits ont réussi à bloquer les règles de Trump devant les tribunaux et ont demandé au même juge basé en Californie de les bloquer également.

Marsha Espinosa, porte-parole du département américain de la Sécurité intérieure, a défendu le règlement Biden, affirmant qu’il « vise à inciter les migrants à emprunter des voies légales » au lieu de traverser illégalement la frontière.

Les migrants se tiennent près du mur frontalier après avoir traversé la frontière américano-mexicaine pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine alors que des membres de l’armée américaine montent la garde pour empêcher les passages, comme on le voit depuis Ciudad Juarez, au Mexique, jeudi. (José Luis Gonzalez/Reuters)

Des scènes chaotiques se sont déroulées de migrants se précipitant pour entrer dans le pays jeudi avant l’expiration du titre 42 et l’entrée en vigueur de la nouvelle règle. Le règlement suppose que la plupart des migrants ne sont pas éligibles à l’asile s’ils traversent d’autres pays sans d’abord chercher protection ailleurs, ou s’ils n’utilisent pas les voies légales d’entrée aux États-Unis, ce que Biden a élargi.

Voyages périlleux

Des milliers de migrants ont pataugé dans des rivières, escaladé des murs et escaladé des talus sur le sol américain ces derniers jours, dans l’espoir d’être traités avant minuit.

Certains migrants se sont rendus aux agents des frontières. D’autres ont essayé de traverser sans être détectés.

À Matamoros, au Mexique, jeudi après-midi, des groupes ont traversé le fleuve Rio Grande dans des eaux à hauteur de menton. Certains portaient de minuscules bébés et des sacs d’effets personnels au-dessus de leur tête pour se rendre à Brownsville, au Texas.

À El Paso, au Texas, des centaines de migrants ont campé dans les rues du centre-ville pour essayer de savoir où aller après avoir traversé la frontière depuis Juarez, au Mexique.

Plus de migrants – y compris des familles avec de jeunes enfants enveloppés dans des couvertures en Mylar – attendaient d’être traités alors qu’ils étaient enfermés entre deux imposants murs frontaliers à San Diego, en Californie, en face de Tijuana, au Mexique.

REGARDER | Les États-Unis se préparent à l’afflux de migrants : Les prestataires de services américains se préparent à l’afflux de migrants Les refuges hébergeant des migrants à la frontière sud des États-Unis se préparent à un afflux de personnes alors que la politique d’immigration du titre 42 du pays est sur le point d’expirer. Les autorités exhortent les gens à entrer légalement aux États-Unis, mais le système déjà tendu a du mal à suivre les cas.

Trump a mis en œuvre le titre 42 pour la première fois en mars 2020 alors que COVID-19 balayait le monde. Les responsables de la santé ont déclaré à l’époque que l’ordonnance visait à freiner la propagation du virus dans les centres de détention surpeuplés. Cela a permis aux autorités américaines d’expulser rapidement des migrants vers le Mexique ou d’autres pays sans avoir la possibilité de demander l’asile américain.

Mais les démocrates, les experts en santé publique et les défenseurs de l’immigration y ont vu une extension de la quête de Trump pour bloquer les migrants à la frontière.

Biden, qui a fait campagne pour renverser la politique de Trump, a maintenu le titre 42 en place et l’a finalement élargi.

Nombre record de migrants

Les migrants ont été expulsés plus de 2,7 millions de fois en vertu du titre 42, bien que le total comprenne de nombreux transgresseurs.

Le Mexique n’a généralement accepté que certaines nationalités – ses propres citoyens, de nombreux Centraméricains et plus récemment des migrants du Venezuela, de Cuba et d’Haïti. Ainsi, au cours de la même période, environ 2,8 millions de migrants non éligibles à l’expulsion ont été autorisés à entrer aux États-Unis dans le cadre d’un processus connu sous le nom de Titre 8 pour poursuivre leurs demandes d’immigration devant les tribunaux, ce qui peut prendre des mois ou des années.

Même avant l’expiration du titre 42, ainsi que la fin de l’urgence de santé publique COVID-19, l’administration de Biden était aux prises avec un nombre record de migrants à la frontière américano-mexicaine, mettant à rude épreuve les autorités américaines et les villes frontalières.

Les migrants reçoivent des pizzas de volontaires après avoir été libérés d’un centre de répit à la frontière entre le Texas et le Mexique jeudi à Brownsville, au Texas. (Julio Cortez/Associated Press)

Les républicains reprochent à Biden d’avoir assoupli les politiques plus restrictives de Trump. Biden a reproché au Congrès de ne pas avoir adopté une réforme globale de l’immigration.

« La frontière n’est pas ouverte »

Mais avec la nouvelle règle d’asile, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et d’autres responsables de Biden ont tenté de faire passer le message que les transgresseurs illégaux subiront des conséquences, en envoyant des troupes et des milliers de personnes supplémentaires au foreur.

« Ne croyez pas les mensonges des passeurs. La frontière n’est pas ouverte », a déclaré Mayorkas dans un communiqué.

Certains migrants qui ont parlé à Reuters jeudi ont déclaré avoir entendu dire qu’il serait plus difficile d’entrer dans le pays après le 11 mai et se sont précipités pour traverser avant la date limite. Les arrestations quotidiennes ont dépassé les 10 000 cette semaine et la capacité de détention a atteint son maximum.

En raison du volume élevé d’arrivées, des agents ont commencé mercredi à libérer certains migrants sans préavis pour comparaître devant le tribunal de l’immigration où ils peuvent déposer une demande d’asile, leur disant de se présenter ultérieurement à un bureau de l’immigration. Mais tard jeudi soir, un juge fédéral de Floride a bloqué ces publications, affirmant qu’elles n’avaient pas suivi les procédures réglementaires appropriées.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont qualifié la décision de « préjudiciable » et ont déclaré qu’elle « entraînerait un surpeuplement dangereux » dans les installations frontalières.