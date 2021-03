Une fille est vue dans une maison détruite lors des ouragans Eta et Iota en 2020, dans la municipalité de La Lima, département de Cortes, Honduras, le 8 janvier 2021. | Orlando Sierra / AFP via Getty Images

Les ravages causés par les ouragans Eta et Iota ont aggravé la crise humanitaire au Guatemala et au Honduras.

Les républicains sont impatients de dénoncer une «crise frontalière de Biden». Mais la vague actuelle de migration à la frontière sud est le résultat d’une crise humanitaire en Amérique centrale qui dure depuis des années.

Les citoyens de la région du «Triangle du Nord» – Guatemala, Honduras et El Salvador – souffrent depuis longtemps de la violence liée aux gangs, de l’extorsion fréquente, de la corruption du gouvernement et des niveaux élevés de pauvreté. Au cours des derniers mois, cependant, un autre facteur a ajouté une impulsion supplémentaire pour faire le dangereux voyage vers le nord: la dévastation continue des ouragans consécutifs.

Les ouragans Eta et Iota, tous deux super puissants de catégorie 4, ont touché terre en novembre 2020 en l’espace de deux semaines, traversant le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala. Les tempêtes ont provoqué des pluies torrentielles et des inondations soudaines et des glissements de terrain. Ils ont laissé plus de 200 morts et 5,3 millions de personnes supplémentaires dans le besoin, dont plus de 1,8 million d’enfants, selon les estimations de l’Unicef. De nombreuses familles ont perdu leur maison, leurs biens et l’accès à l’eau et aux moyens de subsistance.

Les ouragans ont provoqué un nouveau choc dans une région qui a déjà connu les niveaux les plus élevés de violence et de pauvreté au monde et qui était confrontée à un ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19.

«Il est préoccupant que de nombreux parents aient perdu leur emploi à cause de la pandémie, puis perdu leurs biens, leurs maisons et leurs récoltes à cause des ouragans», a déclaré Laurent Duvillier, porte-parole du bureau régional de l’Unicef ​​pour l’Amérique latine et les Caraïbes. «Ces enfants et leurs familles se retrouvent maintenant avec très peu de nourriture, très peu d’eau potable et très peu d’argent pour survivre.»

Au cours des quatre mois qui ont suivi les ouragans, la reprise a été lente. La plupart des familles ont quitté les abris officiels pour retourner dans leurs communautés où les travaux de réhabilitation ont commencé, mais les conditions de vie et l’accès aux services et aux revenus se sont fortement détériorés. De plus en plus de familles continuent d’être poussées dans la pauvreté et, en l’absence d’une action urgente, davantage d’enfants risquent de souffrir de malnutrition et d’abandonner l’école. Les communautés agricoles touchées par la tempête commencent à peine à voir les effets des mauvaises récoltes de la saison dernière.

Tout cela, selon les experts, aide à pousser les migrants hors de leur pays d’origine et vers les États-Unis.

«Les facteurs d’incitation vont vraiment s’accumuler, même à un niveau d’insécurité alimentaire vraiment primitif dans les zones de ce pays qui ne sont pas habituées à cela», a déclaré Kaleb Eldridge, qui travaille pour fournir une aide aux communautés agricoles touchées par le tempête avec l’association Heart au Honduras. «Cela va simplement se resserrer au cours des prochains mois.»

La route vers la reprise après un ouragan est encore longue

Le processus de récupération après les tempêtes a été lent et incomplet.

«Les crises dans la région ne sont pas ressenties une seule fois, elles se font sentir à plusieurs reprises et pendant des années», a déclaré Duvillier. «Les besoins humanitaires des enfants et de leurs familles persisteront car les besoins évolueront au fil du temps en raison des impacts à long terme. Les générations à venir vivront avec les effets de la pandémie, notamment un déclin socio-économique, une augmentation des catastrophes naturelles, des migrations forcées et de la violence. »

Kayly Ober, un défenseur principal et directeur de programme pour le programme de déplacement climatique chez Refugees International, a déclaré que lorsque des tempêtes d’une telle ampleur ont frappé la région dans le passé, il y a généralement une poussée de migration rurale vers urbaine afin que les gens puissent participer à des activités économiques. des opportunités qui ne sont pas liées à la météo. Mais à cause de Covid-19, les opportunités dans les villes sont limitées pour le moment.

De nombreux agriculteurs de subsistance avec lesquels il travaille à Santa Barbara, une région du nord-ouest du Honduras, avaient auparavant occupé des emplois dans les usines de la ville de San Pedro Sula, a déclaré Eldridge. Mais pendant la pandémie, ils ont été licenciés et contraints de retourner dans les zones rurales du pays.

Les ouragans sont survenus au moment de leur récolte, qui aurait été plus importante que d’habitude, a déclaré Eldridge. Sur la base d’une enquête auprès des agriculteurs des quatre communautés d’agriculture de subsistance avec lesquelles il travaille, ils observent une perte de 40 pour cent de cultures de maïs et de 65 pour cent de cultures de haricots. Ils ne souffriront que plus gravement dans les mois à venir, car leurs magasins d’alimentation s’épuisent et leur perte de revenus signifie qu’ils n’ont pas grand-chose sur quoi se rabattre. Les agriculteurs de cultures commerciales telles que le café ont également perdu environ la moitié de leur récolte parce que les grains sont tombés des plantes pendant la tempête.

Le système d’alerte rapide contre la famine a prévu que l’insécurité alimentaire augmentera par conséquent au Honduras d’ici août ou septembre.

«Nous travaillons avec eux sur un plan pour atténuer le pire de cela dans les mois à venir, car ils ont perdu une grande partie de leur stock de semences et ils ne seront pas dans une position économique pour pouvoir acheter des engrais ou tout autre produit. autres intrants agricoles », a déclaré Eldridge.

Certaines familles subissent également encore des déplacements de zones touchées par la tempête. Eldridge travaille au relogement de 16 familles qui se trouvaient dans une région qui a subi un glissement de terrain qui a tué une grand-mère et ses trois petits-enfants.

Il y a également des problèmes d’infrastructure persistants. Plus de 1,5 million d’enfants continuent d’être exposés à des maladies potentiellement mortelles en raison de la contamination des systèmes d’eau, y compris les puits et les latrines. Plus de 1 200 écoles ont été partiellement endommagées ou détruites, dont certaines étaient encore ensevelies sous le sable ou couvertes de boue lors de la visite de Duvillier en janvier.

Les ouragans ont également rendu plus difficile l’accès aux routes. Dans une communauté de Santa Barbara, de puissants propriétaires terriens ont par conséquent construit des routes privées à travers leurs propriétés et ont commencé à facturer des personnes qui n’avaient aucun autre moyen de transport pour y accéder, a déclaré Eldridge.

Les défis en cours dans les pays touchés par les ouragans ont rendu la perspective de fuir vers le nord plus attrayante – et les gens qui attendaient le bon moment pour le faire voient une opportunité dans le changement d’administration aux États-Unis en une autre qui a pris un plus approche humaine de la migration.

Eldridge a déclaré qu’il était surpris de voir à quel point les gens avisés, même dans les petites villes rurales, sont sur les changements dans la politique d’immigration américaine et comment cela pourrait affecter leurs chances de franchir la frontière avec succès. (À ce stade, l’administration Biden refuse toujours la grande majorité des migrants arrivant à la frontière pour des raisons liées à la pandémie, mais elle accepte les enfants non accompagnés, les demandeurs d’asile qui ont été envoyés au Mexique en vertu des protocoles de protection des migrants pour attendre leur journée. devant les tribunaux aux États-Unis, et certaines familles avec de jeunes enfants que le Mexique a refusé de reprendre.)

«De nombreuses familles n’ont rien vers quoi retourner et se retrouvent maintenant avec peu d’options pour survivre. À moins qu’une aide humanitaire supplémentaire ne soit fournie aux pays d’Amérique centrale touchés par ces tempêtes tropicales, à moins que les conditions ne soient créées dans les communautés pour que les gens puissent rester, on s’attend à ce que davantage de familles migrent vers le nord à la recherche d’un avenir meilleur pour leurs enfants. Dit Duvillier.

L’aide internationale a été insuffisante

Alors que les agences humanitaires sont sur le terrain pour reconstruire, la réponse internationale n’a pas été suffisante pour ramener les pays touchés à leur niveau de référence d’avant l’ouragan.

L’Unicef ​​n’a reçu qu’environ 35% des 42,6 millions de dollars demandés en décembre pour fournir une aide humanitaire dans toute la région. (La plupart des financements de l’agence proviennent des gouvernements ou d’autres acteurs du secteur public, et son principal contributeur est le gouvernement américain.)

Le niveau d’intervention des États-Unis a été limité par rapport à la façon dont ils ont réagi aux catastrophes naturelles dans la région historiquement. Lorsque l’ouragan Mitch a touché terre en Amérique centrale en 1998 et causé plus de 11 000 morts, l’administration Clinton a dépensé environ 956 millions de dollars pour les efforts de secours et déployé plus de 5 000 civils et militaires dans la région. Quelque 60 000 citoyens du Honduras, qui a été le plus durement touché par l’ouragan, ont également obtenu le statut de protection temporaire et ont été autorisés à vivre et à travailler aux États-Unis sans craindre d’être expulsés.

Cette fois-ci, il n’y a pas eu le même type de réponse humanitaire, a déclaré Ober. C’est en partie parce que les tempêtes ont frappé lorsque l’ancien président Donald Trump, qui avait retiré l’aide humanitaire de la région, était toujours au pouvoir.

Mais même l’administration Biden «essaie de choisir à ce moment très tôt où elle veut fixer ses objectifs et où elle veut utiliser son capital politique», a-t-elle déclaré. Le président Joe Biden a proposé un programme d’aide de 4 milliards de dollars à l’Amérique centrale, mais Ober a déclaré qu’il était plus préoccupé d’empêcher les migrants de se diriger vers le nord.

«Je ne pense pas que la façon dont ils voient la région soit nécessairement dans une optique humanitaire pour le moment», a-t-elle ajouté. «Il s’agit de contenir ou de refouler la migration, plutôt que de reconnaître que la migration peut être un moyen viable de s’adapter à un climat changeant et en particulier après une catastrophe. Nous devons avoir un système d’immigration juste et humain qui le reconnaisse afin de faciliter les déplacements là où cela pourrait être nécessaire.

Les événements climatiques continueront de stimuler la migration en provenance d’Amérique centrale

Les ouragans Eta et Iota font partie d’une tendance plus large des événements liés au climat qui ont poussé les migrants d’Amérique centrale vers le nord.

Le Triangle du Nord porte un autre nom: «Dry Corridor» d’Amérique centrale. La région a connu des pluies inférieures à la normale ces dernières années, entraînant une grave sécheresse en raison des fluctuations d’El Niño, le phénomène climatique qui se produit environ tous les trois à cinq ans lorsque les températures augmentent dans l’océan Pacifique tropical. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture estime que 3,5 millions de personnes ont été confrontées à l’insécurité alimentaire au cours de la dernière décennie en raison de ces sécheresses.

Les personnes qui ont décidé de fuir en conséquence sont ce que l’on pourrait appeler des «réfugiés climatiques», bien que les États-Unis et d’autres pays développés ne les reconnaissent pas officiellement comme tels. Les États-Unis n’acceptent actuellement que les réfugiés qui ont été ciblés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur politique ou de leur affiliation à certains groupes sociaux, mais pas ceux déplacés par le changement climatique. Tandis que 164 pays ont signé un Accord des Nations Unies en 2018 pour travailler ensemble à la réinstallation de ces types de migrants, le pacte n’est pas juridiquement exécutoire et dépend de la participation volontaire.

Cela pourrait changer. Les Nations Unies ont publié une décision historique en janvier 2020 reconnaissant que le renvoi de migrants vers des pays confrontés à une menace immédiate découlant de la crise climatique «exposerait les individus à une violation de leurs droits». Et certains démocrates ont poussé à créer une catégorie de «réfugiés climatiques», y compris l’ancien candidat démocrate à la présidentielle de 2020 Julián Castro.

Alors que le changement climatique menace de déplacer des dizaines de milliers de personnes dans des zones qui deviendront inhabitables dans les décennies à venir, il sera essentiel de créer un mécanisme par lequel les États-Unis pourront leur offrir une protection. Il en va de même pour les investissements dans des mesures de réduction des risques de catastrophe, des infrastructures plus résilientes et des opportunités économiques alternatives en Amérique centrale.

«Ce n’est pas le premier ouragan qui frappe ces pays le long de la côte caraïbe; et malheureusement, ce ne sera pas le dernier », a déclaré Duvillier. «Il est injuste que les enfants des communautés les plus pauvres d’Amérique centrale soient les moins responsables du changement climatique, mais ils portent le plus lourd fardeau de son impact.»