Les migrants se battent contre de nouvelles règles strictes en matière d’asile à la frontière américano-mexicaine

Dans les heures qui ont précédé la levée par le gouvernement américain d’une restriction à l’immigration COVID-19 appelée Titre 42 jeudi, des migrants se sont rassemblés des deux côtés de la frontière américano-mexicaine – certains se précipitant pour traverser avant de nouvelles règles d’asile strictes qui remplaceront l’ordre.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont retenu ces derniers jours jusqu’à 28 000 migrants dans ses installations, bien au-delà de sa capacité déclarée et dans ce qui semblait être un record, ont déclaré deux responsables fédéraux demandant l’anonymat et le syndicat de la patrouille frontalière.

Les centres de détention frontaliers les plus fréquentés se trouvent dans la vallée du Rio Grande au Texas et dans deux régions de l’Arizona, selon le chef du syndicat Brandon Judd.

Cette semaine, le nombre de personnes surprises en train de traverser illégalement a dépassé les 10 000 par jour. Judd a déclaré qu’en raison du volume de personnes arrivant, les agents libèrent certains migrants sans préavis pour comparaître devant le tribunal de l’immigration, où ils peuvent déposer une demande d’asile, et leur disent de se présenter ultérieurement à un bureau de l’immigration.

En moyenne, les gens passent près de trois jours en détention, a déclaré Judd. Le CBP n’a pas répondu à une demande de commentaire.

À Yuma, en Arizona, des centaines de migrants se sont alignés dans les heures froides avant l’aube devant une brèche dans l’imposante clôture frontalière, attendant de se rendre aux agents américains.

Certains, comme Jovanna Gomez, 40 ans, de Colombie, ont entendu parler du changement de politique américain et ont décidé de tenter sa chance en traversant maintenant.

« Dans mon pays, vous entendez dire que l’immigration ne sera autorisée que jusqu’au 11 mai, alors nous sommes venus courir contre la montre », a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas facile. »

REGARDER | Titre 42, expliqué : Crise à la frontière américaine : Titre 42, expliqué | À propos de ça Les migrants se rassemblent à la frontière mexicaine alors que les États-Unis lèvent leur politique d’immigration de l’ère COVID-19, Titre 42, qui comprenait des restrictions qui bloquaient les migrants demandant l’asile. À propos de ça La productrice Lauren Bird s’entretient avec Maria Sacchetti du Washington Post au sujet de l’augmentation attendue du nombre de migrants essayant de traverser la frontière et de ce qui pourrait arriver ensuite.

Qu’est-ce que le titre 42 ?

En vertu du titre 42, en place depuis mars 2020 et devant expirer à minuit, des centaines de milliers de migrants ont été rapidement expulsés vers le Mexique.

Mais parce que le Mexique n’a accepté le retour que de certaines nationalités – principalement leurs propres citoyens et les Centraméricains, et plus récemment les Vénézuéliens, les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens – les migrants d’autres pays ont été largement autorisés à poursuivre leurs demandes d’immigration.

Cela est sur le point de changer car l’administration du président Joe Biden envoie du personnel et des fonds à la frontière tout en mettant en œuvre le nouveau règlement, qui refusera l’asile à presque tous les migrants qui traversent illégalement. La mesure interdira toute personne qui est passée par un autre pays sans chercher refuge ailleurs ou qui n’a pas utilisé les voies légales pour entrer aux États-Unis.

Il entrera en vigueur lorsque le titre 42 sera levé, ainsi que la fin déclarée de la vaste urgence de santé publique COVID jeudi.

Le commissaire par intérim du CBP, Troy Miller, a réitéré dans un communiqué que les Vénézuéliens, les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens qui traversent illégalement la frontière sud-ouest après la fin du titre 42 continueront d’être renvoyés au Mexique, qui peut accepter un total de jusqu’à 30 000 migrants de ces pays mensuellement.

Les États-Unis ont ouvert des procédures légales permettant aux migrants de ces nationalités de demander l’entrée depuis l’étranger, dans le but de décourager les gens de venir à la frontière.

« Comme nous l’avons dit à maintes reprises, la frontière n’est pas ouverte à la migration irrégulière. Les individus ne devraient pas mettre leur vie entre les mains des passeurs, seulement pour faire face à de lourdes conséquences », a déclaré Miller.

Les villes frontalières américaines ont eu du mal à abriter les nouveaux arrivants et à assurer le transport vers d’autres destinations. Loin de la frontière, d’autres villes disent avoir également du mal à faire face, comme New York où le maire Eric Adams a temporairement assoupli les règles du droit au logement en raison de ressources limitées.

Pointage politique du doigt

La sénatrice américaine Kyrsten Sinema, une indépendante de l’Arizona qui a quitté le Parti démocrate il y a cinq mois, a critiqué l’administration jeudi, déclarant aux journalistes que le président n’avait pas réussi à se préparer de manière adéquate à la fin du titre 42. Elle a déclaré que les petites villes de son État avaient du mal pour transporter les migrants qui arrivent avec peu d’accès aux ressources comme les bus ou les abris.

Les républicains reprochent à Biden, un démocrate candidat à la réélection en 2024, d’avoir abandonné les politiques restrictives de l’ancien président Donald Trump, un républicain cherchant à reconquérir la Maison Blanche.

Et les responsables de l’administration Biden ces derniers jours ont intensifié leurs attaques contre les républicains, affirmant qu’ils n’avaient pas réussi à corriger les lois sur l’immigration ou à fournir des fonds frontaliers adéquats.

« J’ai demandé au Congrès beaucoup plus d’argent pour la patrouille frontalière », a déclaré Biden mercredi. « Ils ne l’ont pas fait. »

Des migrants traversent le Rio Grande vers les États-Unis avec un bébé dans une valise, vus de Matamoros mercredi. (Fernando Llano/Associated Press)

Depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, le pays a enregistré un nombre record de 4,6 millions d’arrestations de migrants traversant illégalement, bien que le décompte comprenne de nombreux transgresseurs répétés. Un sondage Reuters / Ipsos publié cette semaine a montré que seulement 26% approuvaient la gestion de l’immigration par Biden.

Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott, féroce critique de la politique frontalière du président, a élargi cette semaine le déploiement de la Garde nationale « pour aider à intercepter et à repousser de grands groupes de migrants qui tentent d’entrer illégalement au Texas ».

Certaines organisations accueillent les migrants. À Yuma, Fernando Quiroz, 50 ans, membre d’un groupe de bénévoles connu sous le nom de Coalition humanitaire AZ-CA, tirait un chariot rempli de bouteilles d’eau à distribuer aux migrants en attente de traitement au milieu de la nuit.

« La raison pour laquelle nous sommes ici est notre foi, notre compassion, notre empathie pour beaucoup de ces personnes », a déclaré Quiroz. « Nous voulons juste être ce sourire amical.

« Qui sait ce qui se passe quand ils montent dans ce bus ? il a dit. « Ce n’est que la première étape d’un très long voyage. »