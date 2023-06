Les migrants risquent leur vie pour rejoindre l’Amérique du Nord. Ce centre propose un arrêt au stand et une alternative

Le courant19:34À la frontière du Guatemala, les migrants face à un choix

Après un voyage de 3 000 kilomètres à travers l’Amérique latine, un petit garçon a atteint un centre de répit pour migrants à la frontière entre le Honduras et le Guatemala le mois dernier – et a déchiré un sac de trésors.

Parmi les barres granola et les jouets en peluche fournis par les travailleurs humanitaires, il a trouvé un nouvel ensemble de crayons de couleur et un cahier couvert de dinosaures. Il s’est assis à une table pour colorier, avec la concentration inébranlable d’un enfant qui joue.

Ce jour-là à la mi-mai, la grand-mère du garçon s’était installée sur une chaise, laissant la climatisation chasser la chaleur de 40 ° C à l’extérieur. A proximité, sa mère était assise par terre en tailleur, à portée d’une prise pour recharger son téléphone et faire défiler les réseaux sociaux.

Ce fut un moment de calme rendu possible par le Centre d’attention pour les migrants et les réfugiés (CAPMiR) à El Cinchado, du côté guatémaltèque de la frontière. Mis en place par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés l’année dernière, les travailleurs humanitaires du centre accueillent les voyageurs épuisés près de la frontière, leur offrant une assistance médicale, des conseils juridiques ou même simplement un abri contre le soleil brûlant.

Le Centre d’attention pour les migrants et les réfugiés (CAPMiR) offre du repos et des conseils aux migrants et aux réfugiés à El Cinchado, du côté guatémaltèque de la frontière du pays avec le Honduras. (Nicolò Filippo Rosso/HCR) La jeune femme vénézuélienne qui a atteint CAPMiR le mois dernier, voyageant avec son fils et sa mère. (Nicolò Filippo Rosso/HCR)

Comme de nombreux migrants avant eux, la famille vénézuélienne avait risqué la violence et l’exploitation en cours de route. Ils ont traversé le dangereux Darién Gap, une étendue sans route de jungle, de forêts et de voies navigables où le Panama rencontre la Colombie et l’Amérique centrale rencontre l’Amérique du Sud.

« Nous étions dans la jungle deux jours et demi à marcher… nous avons rejoint d’autres personnes, il y avait tellement de gens qui marchaient au pas », a déclaré la grand-mère du garçon, par l’intermédiaire d’un interprète. Le courant a accepté de ne pas révéler leurs noms par crainte de répercussions pour leur famille restée au pays.

« Certains sont tombés derrière nous, d’autres sont passés devant. Parfois, nous étions 50, parfois 20, voire moins. Et quand nous étions seuls, nous nous arrêtions et attendions les autres pour ne pas être seuls », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de personnes nous ont dit de ne jamais être seules, d’attendre les hommes, car si vous êtes une femme, c’est à ce moment-là que les gens peuvent en profiter et faire du mal. »

Elle a dit avoir vu des vêtements et des chaussures abandonnés tout au long du Darién Gap, connu pour ses fortes pluies et ses inondations soudaines qui peuvent entraîner la mort de personnes. Mais c’est une traversée de rivière dans le dernier tronçon qui a provoqué la peur dans la famille.

« Ces canots remplis d’eau, c’est là que l’enfant a vu des crocodiles, nous avons vu des crocodiles », a déclaré la grand-mère du garçon

« J’avais peur, il y avait beaucoup de monde sur ces canoës, et ils pouvaient chavirer », a-t-elle dit.

Passage d’El Cinchado à la frontière entre le Honduras et le Guatemala. (Nicolò Filippo Rosso/HCR) Les camions constituent une grande partie du trafic via le passage d’El Cinchado à la frontière entre le Honduras et le Guatemala. (Mélanie Gallant/HCR)

Le garçon de six ans et sa grand-mère ont quitté leur domicile au Venezuela en avril pour aller chercher la mère du garçon en Équateur, où elle travaillait. Ils ont poussé ensemble vers le nord, dans l’espoir de laisser derrière eux l’incertitude économique du Venezuela et de se forger une nouvelle vie aux États-Unis.

Après le Darién Gap, ils ont traversé le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua et le Honduras, trouvant du travail ici et là pour payer leur passage. Parfois, après avoir payé pour atteindre la prochaine destination, ils étaient livrés à quelqu’un qui exigeait un paiement supplémentaire avant de les laisser partir.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que près de 20 millions de personnes ont été déplacées dans les Amériques en 2022 soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021. Environ un tiers sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays, mais les recherches suggèrent le nombre de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile essayant d’entrer aux États-Unis a atteint des niveaux record .

Une partie de ça l’augmentation a été liée au titre 42 , une politique de l’ère de la pandémie qui a permis aux autorités frontalières américaines d’expulser rapidement les migrants de l’autre côté de la frontière. Rien n’empêche ces migrants d’essayer de traverser à nouveau, créant un nombre croissant au sud de la frontière. Adopté en 2020, la politique a conduit à 2,7 millions d’expulsions avant son expiration le mois dernier .

Pour la famille vénézuélienne qui se reposait au CAPMiR ce jour-là, la frontière américano-mexicaine était encore à plus de 2 000 kilomètres.

REGARDER | Passeurs de clandestins accusant des migrants de passer aux États-Unis depuis le Canada : Des passeurs accusent des migrants de traverser le Canada vers les États-Unis Le long d’un tronçon de la frontière canado-américaine, les réseaux de passeurs profitent d’une autre route vers le rêve américain pour les personnes fuyant la pauvreté et la violence du Mexique.

Le centre offre un soulagement, des conseils

Les migrants et les réfugiés qui parviennent au CAPMiR ont souvent vécu beaucoup de choses, a déclaré Alex Burns, chef de l’unité de terrain du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la région.

« Beaucoup d’entre eux marchent depuis des jours, des mois, ils ont donc un besoin urgent d’assistance médicale – beaucoup sont déshydratés », a-t-elle déclaré. Le courant.

« [We] donner des kits d’hygiène et de l’eau, de petites collations et aussi des informations sur, vous savez, le système judiciaire et comment ils peuvent accéder au système d’asile », a-t-elle déclaré.

Burns a déclaré que les personnes qui arrivent au centre expriment un grand soulagement.

Il se compose de conteneurs maritimes reconvertis, réaménagés en aires de repos, salles de bains et douches et aires de jeux pour les enfants. Un conteneur accueille une infirmière de la Croix-Rouge qui fournit une assistance médicale, d’autres servent de bureaux administratifs et de chambres privées où les réfugiés peuvent recevoir des conseils juridiques sur la demande d’asile. Un groupe en partenariat avec le HCR gère un refuge à environ 20 minutes, où les gens peuvent prendre un repas et une nuit de repos.

Le centre aide un mélange « dynamique et diversifié » de personnes, qui viennent principalement du Honduras et du Venezuela, a déclaré Burns, mais aussi d’autres régions d’Amérique latine ou même d’aussi loin que la Chine. Le sens du voyage est dans les deux sens, a-t-elle ajouté, car certaines personnes retournent dans leur pays d’origine après n’avoir pas trouvé ce dont elles ont besoin plus au nord.

« Nous voyons vraiment tout, des familles avec de jeunes enfants aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées … LGBTQI+ [people]des femmes qui ont fui à cause de la violence », a-t-elle dit.

« Je dirais que le fil conducteur est qu’ils sont très vulnérables. »

Alex Burns est chef de l’unité de terrain du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans la région d’Izabal au Guatemala. (Mélanie Gallant/HCR) L’installation de la Croix-Rouge au CAPMiR. Une infirmière en poste peut fournir une assistance médicale aux personnes dans le besoin. (Nicolò Filippo Rosso/HCR)

Une partie du travail du centre consiste à identifier les migrants particulièrement vulnérables qui pourraient fuir la violence ou la persécution, et à les aider à comprendre leurs droits en matière de demande d’asile.

« Nous voulons les encourager à demander l’asile ici au Guatemala. Le gouvernement a été très réceptif pour les recevoir et traiter leur demande d’asile », a déclaré Burns.

Cet effort est enraciné dans les risques que les travailleurs humanitaires savent qui pèsent sur la route à venir.

« Chaque fois que quelqu’un … est vraiment obligé de prendre la décision de tout laisser derrière lui et de partir en voyage, il y a beaucoup de risques », a déclaré Burns.

« Je pense qu’ici au Guatemala, nous avons les outils, la capacité et l’infrastructure dont nous avons besoin pour… leur donner la possibilité de rester ici et de se construire une vie. »

Carlos Gamboa travaille comme changeur de monnaie du côté guatémaltèque de la frontière entre le Honduras et le Guatemala. Il parle avec des migrants et des réfugiés sur leur passage. (Nicolò Filippo Rosso/HCR)

Changeur de monnaie offre des conseils à la frontière

En tant que changeur de monnaie du côté guatémaltèque de la frontière, Carlos Gamboa a déclaré qu’il était souvent attristé de voir le flux de personnes passer vers le nord.

« J’ai vu des familles, des familles complètes – mère, père et enfants – certains d’entre eux marchant », a-t-il déclaré. Le courant.

« Ils risquent leur vie pour partir. Beaucoup d’entre eux partent sans argent, voyageant à pied ou demandant [for a] monter pour aller au Mexique. »

L’homme de 67 ans travaille à la frontière de 7 h à 16 h cinq jours par semaine, échangeant des quetzals guatémaltèques et des lempiras honduriens contre les camionneurs qui traversent la frontière.

Il échangera parfois de l’argent pour les migrants et les réfugiés de passage, mais dit que ce n’est généralement pas plus que suffisant pour acheter de la nourriture.

Burns a déclaré qu’il y avait une migration mixte au passage d’El Cinchado. Certaines personnes se déplacent pour des raisons économiques, d’autres fuient la violence et la persécution. Certains passages se font au poste de contrôle officiel ; D’autres ne le font pas. (Nicolò Filippo Rosso/HCR)

Lorsque les gens demandent des conseils sur l’endroit où trouver un moyen de transport, Gamboa a déclaré que lui et d’autres changeurs de monnaie les exhortaient à « réfléchir à deux fois, au moins – ne partez pas sans aucune sécurité ».

Mais « les gens venant du Venezuela, ils disent: » Non, nous avons parcouru 2 000 kilomètres « », a-t-il déclaré. « Ils y vont, ils continuent, ils veulent aller de l’avant. »

Burns a déclaré que l’un des défis de son travail est qu ‘ »il n’y a vraiment aucun moyen de simplement regarder quelqu’un et de savoir quelle est son histoire ou pourquoi il est en mouvement ».

La leçon à retenir est de « considérer chaque individu comme un être humain », a-t-elle déclaré.

« Personne ne voudrait quitter sa maison et laisser derrière lui tous ses biens, ses proches, et risquer sa vie dans ce voyage extrêmement dangereux s’il n’était pas obligé de le faire », a-t-elle déclaré.

« La communauté internationale devrait les accueillir à bras ouverts et essayer d’alléger certaines de ces souffrances. »

Les gens font la queue pour parler aux agents frontaliers au poste frontière d’El Cinchado le mois dernier. (Nicolò Filippo Rosso/HCR)

Poursuivant un rêve

De retour au centre d’attention, la grand-mère vénézuélienne a raconté Le courant elle manque les deux filles et petits-enfants qu’elle a laissés derrière elle.

« Mon mari est décédé il y a un an, et vraiment, il était mon soutien », a-t-elle déclaré.

Elle doute qu’elle aurait fait le voyage s’il avait été en vie, et elle ne recommande pas non plus le voyage à d’autres: « Je dirais ne le fais pas, ne viens pas. »

Mais elle a ajouté: « Maintenant, nous sommes ici, et je ne peux pas revenir en arrière. Et je dois avancer. »

Prenant la parole, sa fille a déclaré que son intention était de se rendre aux États-Unis, où elle a de la famille du côté de son père. Elle prévoit de travailler dur, d’offrir une bonne éducation à son fils et de leur acheter éventuellement une maison à tous.

« je le vois [as being] belle, ma vie là-bas », a-t-elle déclaré.

La jeune femme vénézuélienne veut aller aux États-Unis et travailler dur et construire un avenir pour sa famille. (Nicolò Filippo Rosso/HCR)

La grand-mère a déclaré qu’elle avait décidé de faire le voyage afin de « réaliser le rêve de ma fille ».

« Qu’est-ce qu’une mère peut faire de plus, si ce n’est accompagner son enfant pour qu’elle puisse accomplir ce qu’elle veut », a-t-elle dit.

Après une heure passée au centre, la famille a rangé ses quelques affaires et a poursuivi son voyage vers le nord.