Les migrants retournent sur la barge Bibby Stockholm alors que Suella avertit les hommes refusant de monter à bord

LES MIGRANTS ont été ramenés au Bibby Stockholm aujourd’hui après que la barge géante ait reçu le feu vert des responsables de la santé.

Pendant deux mois, le navire est resté vide après la découverte d’une bactérie mortelle, la légionelle, à bord.

Des personnes soupçonnées d’être des demandeurs d’asile montent à bord de la barge d’hébergement Bibby Stockholm au port de Portland, dans le Dorset Crédit : PA

Plus tôt dans la journée, des fournitures ont pu être vues embarquées sur le navire. Crédit : PA

Une trentaine de manifestants se sont rassemblés à Portland, près de l’entrée de la barge. Crédit : PA

Le ministère de l’Intérieur a confirmé aujourd’hui que des tests de détection de la bactérie, ainsi que des protocoles améliorés de sécurité incendie, ont été réalisés.

Environ 38 migrants ont été invités à regagner le navire.

Mais certains d’entre eux refuseraient de le faire.

Aujourd’hui, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a annoncé un nouvel ensemble de règles strictes pour les migrants ne souhaitant pas embarquer.

Premièrement, ils seront expulsés de leur hôtel financé par les contribuables dans les 24 heures et traités comme des intrus s’ils ne partent pas.

Ensuite, ils auront 5 jours pour s’installer sur le Bibby, sinon l’aide à l’hébergement sera complètement supprimée.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « À partir d’aujourd’hui, nous commençons à rapatrier les gens vers le Bibby Stockholm à Portland.

« Tous les tests nécessaires, y compris les contrôles sanitaires, incendie et hydrique, ont été effectués et sont tous satisfaisants.

« Le nombre de personnes à bord augmentera progressivement avec davantage d’arrivées dans les jours et les mois à venir, dans le cadre d’une approche progressive et soigneusement structurée.

« Cela fait partie de l’engagement du gouvernement à réduire le recours aux hôtels coûteux et à proposer des options d’hébergement alternatives qui offrent un système plus rentable, durable et gérable pour le contribuable britannique et les communautés locales. »

Alors que les migrants revenaient à la barge, ils ont été accueillis par un groupe d’une trentaine de manifestants brandissant des banderoles disant « Arrêtez la barge-prison ! Réfugiés bienvenus ».

Cela survient alors que la facture d’hôtel des migrants pour les contribuables a atteint 8 millions de livres sterling le mois dernier.

Et le coût total du système britannique d’asile et d’hébergement, qui grince, dépasse désormais les 3 milliards de livres sterling.