Les migrants remplissent un camp sordide et attendent que les bateaux traversent la Manche – à la suite de morts tragiques | Nouvelles du monde

Il n’y a jamais de bon moment pour visiter le camp de migrants de Grande-Synthe, mais maintenant il semble particulièrement sinistre.

La boue est si profonde que je vois disparaître le pied d’un homme jusqu’à la cheville alors qu’il vient recharger son téléphone portable. Une flaque s’est transformée en lac, à cheval sur la largeur de la route qui traverse le camp.

Et pendant que je discute avec certaines des personnes vivant ici, elles alimentent un brasier avec du bois et du gel pour les mains pour le maintenir allumé.

C’est un endroit désolé, sordide et dangereux, mais il a un but. C’est le relais pour les personnes qui se préparent à se rendre en Grande-Bretagne.

Venez à ce camp et vous pourrez trouver un passeur prêt à vous vendre le passage à travers la Manche ; quelqu’un qui vous dira que, pour un prix, ils peuvent réaliser votre rêve d’arriver sur la côte anglaise.

Un an après la mort de 31 personnes sur un canot léger au milieu de la Manche, l’appétit de faire cette traversée ne semble pas diminué.

Nous rencontrons Ahmed, qui a déjà tenté de traverser la Manche et est bien décidé à retenter sa chance prochainement. Sur son téléphone se trouve la preuve – une carte montrant qu’il se trouvait presque dans les eaux territoriales anglaises lorsque le moteur de son bateau était tombé en panne.

Image:

Ahmed montre une carte de l’endroit où il se trouvait lorsque le moteur de son bateau est tombé en panne



S’il avait continué un peu plus loin, ses sauveteurs l’auraient emmené dans le Kent, plutôt que dans le nord de la France.

Ensuite, il y a Rebaz, qui a passé des mois à faire du trekking depuis le Kurdistan. Il a fait le long et pénible voyage malgré le fait que la moitié inférieure de sa jambe gauche a été amputée. Il dit qu’il a été arraché alors qu’il se trouvait à proximité d’une frappe aérienne en Irak.

Rebaz blâme l’OTAN pour la blessure, mais est toujours déterminé à se rendre en Grande-Bretagne parce que “la vie est meilleure là-bas – et j’y vais pour le bien de l’avenir de mes enfants”.

Quand je lui demande s’il s’inquiète du danger ou du spectre de la mort de personnes dans la Manche, il hausse les épaules et semble sincèrement indifférent. “Je n’ai pas peur”, me dit-il. “Personne ici n’a peur. Je dois y aller – je n’ai pas d’autre choix.”

C’est cette conduite qui a poussé 33 personnes à monter sur ce bateau malheureux il y a un an, alors que tant de personnes ont péri et que seulement deux ont survécu. Quatre corps n’ont jamais été retrouvés, dont celui de Twana Mamand Mohammad, qui avait 18 ans.

Athlète passionné, amateur de taekwondo et de football, il a toujours voulu quitter l’Irak, voir l’Europe et, espérons-le, devenir footballeur en Premier League.

Son frère, Zana, l’a décrit comme “pas de problème – à la maison, dans la rue, à l’école, dans ses équipes scolaires et parmi ses amis”. Il était, dit-il, “la personne de référence dans la famille”.

La nuit de sa mort, Twana avait précédemment envoyé un message à son frère anxieux pour le rassurer que tout allait bien, disant que le bateau fonctionnait bien et qu’ils étaient en route pour la Grande-Bretagne.

Image:

Twana Mamand Mohammad est mort en essayant de traverser la Manche l’année dernière



Au lieu de cela, un peu plus tard, le moteur est tombé en panne. Sky News a vu des transcriptions de conversations téléphoniques et textuelles entre des personnes sur le bateau et les services d’urgence français, et ils brossent un tableau du chaos en mer, allié à l’hésitation et à l’indifférence à terre.

Les passagers du bateau ont appelé le service d’urgence français, mais aucune aide n’a été envoyée.

Ensuite, on leur a dit qu’ils se trouvaient en fait dans les eaux côtières britanniques et qu’ils devaient donc téléphoner aux autorités britanniques. Ils ont, à leur tour, déclaré que le bateau se trouvait dans les eaux françaises.

Et ainsi de suite jusqu’à ce que, quelques heures plus tard, la responsabilité soit renvoyée et que les informations ne soient pas transmises entre les deux autorités. Le bateau a pris de l’eau mais quand on l’a dit aux Français, on leur a répondu que c’était “de l’eau anglaise”.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Finalement, terriblement, les passagers sont allés à la mer, des heures après avoir téléphoné pour demander de l’aide qui n’est jamais venue.

Au lieu de cela, il est tombé sur un bateau de pêche pour donner l’alarme après avoir repéré des corps dans l’eau.

Zana est maintenant en France, essayant d’en savoir plus sur les circonstances entourant la mort de son frère. Il reste bouleversé par la tragédie et déconcerté que des personnes désespérées aient pu être laissées sans aide.

“Parce que cet incident s’est produit dans les eaux entre les deux pays, nos proches ont contacté les deux pays et ont demandé de l’aide”, dit-il. “Mais aucun d’entre eux n’a offert d’aide.”

Lire la suite:

Décès dans la Manche: le gouvernement n’a “rien appris” depuis que 31 personnes sont mortes dans la tragédie

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, “devrait démissionner” des hôtels pour migrants, selon un député conservateur

Image:

Twana aimait le taekwondo et le football et a toujours voulu quitter l’Irak



Il dit qu’il dit maintenant aux gens de ne pas suivre les traces de son frère; pour éviter cette traversée périlleuse et penser à leur sécurité. Et ses conseils, dit-il, sont ignorés.

“Quiconque à qui vous dites de ne pas s’embarquer dans ce voyage en bateau, ils disent ‘Tout ce que Dieu a en réserve pour nous – cela arrivera’.

“Alors je leur raconte le voyage tragique des Twana mais cette migration continue. Et elle continuera.”

Et il a raison. Le nombre de personnes traversant la Manche a augmenté au cours de l’année écoulée. Depuis la catastrophe de novembre 2021, environ 44 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne à l’aide d’un petit bateau.

C’est le soir à Dunkerque et une procession serpente à travers la ville – une marche commémorative pour se souvenir des 31 personnes décédées.

Il se termine sur la plage, où les noms des victimes sont lus et des pancartes peintes à la main, gravées de leurs noms, sont brandies. Le nom de Twana est là, avec tous les autres – un catalogue de vies principalement jeunes écourtées dans les circonstances les plus déchirantes.

Image:

Des pancartes peintes à la main avec les noms des victimes sont brandies



À l’époque, cela semblait être le genre de tragédie qui exigerait un changement. Mais en réalité, les bateaux partent toujours, les passeurs continuent de gagner de l’argent et les camps grouillent toujours de monde.

Et tant que des personnes désespérées continueront de traverser la voie maritime la plus fréquentée du monde dans des embarcations faibles et fragiles, la perspective d’une autre catastrophe semble, sinistrement, inévitable.