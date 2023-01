Les migrants refusent de passer d’un hôtel à un refuge — RT World News

Des étrangers illégaux protestent contre la décision de New York de les déplacer de leur logement actuel vers un autre établissement

Les efforts de la ville de New York pour faire face à un afflux d’étrangers illégaux transportés par bus vers la Big Apple depuis les États frontaliers ont rencontré un problème. Certains des migrants refusent d’être transférés dans un refuge nouvellement préparé à Brooklyn après avoir apparemment préféré leur séjour gratuit dans un hôtel de Manhattan.

Des dizaines de migrants qui avaient été transférés dans un terminal de croisière reconverti ont protesté contre la décision en retournant à l’hôtel Watson de Manhattan et en campant devant leur logement d’origine dimanche soir. Des employés de bureau qui passaient sur les lieux lundi matin ont trouvé le trottoir partiellement bloqué par des tentes et des manifestants dormant à l’air libre. Une pancarte était accrochée à l’échafaudage, disant “résidences permanentes” en espagnol et “annuler le loyer” En anglais.

Le refuge de 1 000 personnes du terminal de croisière de Brooklyn a été mis en place pour accueillir des hommes adultes célibataires, faisant de la place pour les familles de migrants dans les hôtels et autres logements temporaires. Les manifestants se sont plaints que les conditions de vie au style caserne abri étaient inacceptables, y compris un chauffage inadéquat et un manque d’intimité.















Plus de 42 000 migrants sont arrivés à New York depuis que le Texas et d’autres États du sud ont commencé à les envoyer dans la plus grande ville des États-Unis l’année dernière, selon un porte-parole du maire Eric Adams. Le terminal de croisière reconverti est le cinquième centre de secours d’urgence mis en place par la ville pour faire face à l’afflux.

La nouvelle installation de Brooklyn offre “les mêmes services que tous les autres centres d’aide humanitaire de la ville, et les déménagements prévus vers le terminal de croisière de Brooklyn ce week-end se sont déroulés comme prévu”, a déclaré le porte-parole du maire Fabien Levy au New York Post. “Nous avons toujours un sérieux besoin de soutien de la part de nos gouvernements d’État et fédéral.”

Le flux d’étrangers illégaux aux États-Unis a atteint un niveau record au cours de l’année écoulée. Depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, il y a eu plus de 4,5 millions de rencontres avec des migrants par des agents de la patrouille frontalière. Les gouverneurs du Texas, de la Floride et de l’Arizona, cherchant à marquer des points politiques sur la crise frontalière, ont transporté des migrants vers de soi-disant “villes sanctuaires” – comme New York, Washington et Chicago – qui interdisent l’expulsion des immigrants illégaux.

Adams a repoussé en demandant plus d’aide financière et en annonçant que New York n’a plus de place pour abriter les migrants. “C’est tout simplement injuste pour les villes de porter le poids d’un problème national”, a déclaré le maire à MSNBC la semaine dernière.