Les migrants recherchent des emplois sur le marché du travail clandestin de New York

La plupart veulent travailler. Mais il pourrait s’écouler des mois avant que les nouveaux arrivants ne puissent le faire légalement, en vertu d’une disposition qui permet aux immigrés de travailler six mois après avoir déposé leur demande d’asile. Le processus s’éternisera pour beaucoup et il est peu probable que l’opportunité soit permanente. Les tribunaux étaient déjà sous pression en raison d’un arriéré de demandes d’asile : M. Azuna a son premier rendez-vous avec des agents de l’immigration en juillet 2025. Et pour la plupart des migrants, le statut d’asile est une longue attente – échapper aux difficultés économiques n’est pas un motif d’asile.

Bien qu’il y ait du travail à faire dans la ville, de nombreux emplois nécessitent un permis de travail. Ainsi, avec peu de ressources financières et de faibles chances d’obtenir l’asile, M. Azuna et des milliers de personnes comme lui sont susceptibles de rejoindre l’économie souterraine et les plus d’un demi-million de travailleurs sans papiers qui vivent déjà à New York.